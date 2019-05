UPDATED: Google prekida saradnju sa Huawei-jem

Google je odlučio da prestane sa licenciranjem Androd mobilnog operativnog sistema kompaniji Huawei, što će verovatno uticati na ambicije ove kompanije da postane najveći globalni proizvođač pametnih telefona.

Američki tehnološki gigant je suspendovao poslovne aktivnosti sa Huawei-jem, koje se tiču transfera hardvera, softvera i ključnih tehnoloških servisa. Na ovaj potez Google se odlučio nakon odluke Vašingtona da stavi Huawei na listu kompanija za koje Američke kompanije moraju da dobiju licencu da bi prodavale proizvode kineskim kompanijama.

To suštinski znači da Huawei više neće moći da licencira Google-ov Android operativni sistem, kao ni druge servise koje on nudi. Umesto toga, Huawei će moći da koristi samo javnu verziju OS-a kroz Android Open Source Project. Drugim rečima, Huawei telefoni neće u budućnosti imati neke od Google servisa na koje su korisnici do sada navikli.

Ovo može da ima ogroman uticaj na Huawei, koji se u velikoj meri oslanja na Android kod telefona koji se prodaju na tržištima izvan Kine. Na kineskom tržištu Huawei i inače prodaje modifikovanu verziju Androida koja nema preinstalirane Google aplikacije (jer su one blokirane u ovoj zemlji).

Ako se uzme da je u prvom kvartalu ove godine 49% prodaje Huawei telefona ostvareno izvan Kine i da je ova kompanija druga po veličini prodaje na globalnom tržištu, jasno je koliko će to sve da utiče na kompaniju. A kako je Huawei planirao da sledeće godine bude globalno najveći prodavac telefona, ova odluka Google-a će znatno uticati na redefinisanje njihovih planova.

Naravno, ni Huawei nije sedeo skrštenih ruku. On se već neko vreme priprema na takav scenario, pa je u martu objavio da priprema sopstveni operativni sistem, u slučaju da na njihovim proizvodima ne bude mogućnost pokretanja Google ili Microsoft softvera.

Izvor: CNBC

UPDATE:

Danas, 20. maja, u toku dana, stigla je i zvanična izjava kompanije Huawei:

„Huawei je značajno doprineo rastu i razvoju Android sistema širom sveta. Kao jedan od ključnih globalnih partnera Android-a, blisko smo sarađivali sa njihovom platformom otvorenog koda kako bismo razvili ekosistem koji bi služio i korisnicima i industriji. Huawei će nastaviti da vrši postprodajne usluge i sigurnosna ažuriranja na svim postojećim Huawei i Honor pametnim telefonima i tablet računarima koji su prodati ili se još uvek nalaze na zalihama na globalnom nivou. Nastavićemo sa izgradnjom sigurnog i održivog softverskog ekosistema, kako bi pružili najbolje iskustvo za sve korisnike širom sveta.“

Takođe, zajedno sa ovom stigle su i izjave kompanija Google i Android:

Google:

“Pridržavamo se zahteva i pratimo dalji razvoj situacije. Za korisnike naših usluga, Google Play i Google Play Protect će nastaviti da funkcionišu na postojećim Huawei uređajima.”

Android :

“Svim Huawei korisnicima, u vezi sa daljim koracima koje ćemo preduzeti po pitanju nedavne odluke američke vlade: Uveravamo vas da će, iako se pridržavamo svih zahteva američke vlade, usluge kao što su Google Play i Google Play Protect nastaviti da funkcionišu na postojećim Huawei uređajima.”

