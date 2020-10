Uporedna analiza kurseva digitalnog marketinga

Sigurni smo da ste i vi primetili da kursevi digitalnog marketinga postaju sve popularniji, naročito od kada smo se svi našli u tzv. korona razdoblju. Zbog toga smo odlučili da napravimo uporednu analizu nekoliko kurseva koji su dostupni na našem tržištu na srpskom jeziku, a namenjeni su obuci ljudi za bavljenje digitalnim marketingom na svakodnevnom, izvršnom nivou.

Imajući u vidu prvi kriterijum, birali smo one ponuđače koji imaju iskustvo i praksu u industriji digitalnog marketinga i nude opsežne kurseve, te se po proceni naše redakcije mogu označiti kao najrelevantniji igrači u ovoj oblasti.

Izdvojili smo Masterbox program, koji je praktično novi način brendiranja dobro poznatog Kursa digitalnog marketinga 2.0 koji su oformili Istok Pavlović i Ivan Bildi, potom Kurs digitalnog marketinga – executive level Homepage akademije, iza koje stoji agencija Homepage, dok smo za trećeg člana ovog poređenja odabrali kurs Social media marketing Facebook and Business manager Digital Comuunications Institute-a.

Kursevi digitalnog marketinga – uporedo

Verujemo da će ovo poređenje dati najbolji uvid u to šta kursevi digitalnog marketinga na našem tržištu nude, te vam biti od pomoći prilikom odluke o kupovini nekog od njih – bilo u cilju unapređenja postojećih veština, prekvalifikacije, započinjanja karijere frilensera ili pokretanja sopstvenog malog biznisa kojem bi digitalni kanali komunikacije igrali značajnu ulogu u pronalaženju puta do korisnika, kupaca i mušterija.

Kurs/stavka Digital Communications Institute (DCI) Homepage Academy Masterbox Način sprovođenja kursa Offline i on-demand putem linka do predavanja nakon prijave Online i on-demand putem platforme: Homepageacademy.rs Online i on-demand putem platforme: https://masterbox.rs/ Broj predavača 3 6 8 Broj modula 3 20 14 Broj lekcija 9 školskih časova 176 133 Dostupnost 3 meseca 2 godine 6 meseci Sertifikat Sertifikat DCI o pohađanju kursa nakon položenog testa Potvrda o odslušanom kursu nakon pregleda svih lekcija Sertifikat o odslušanom kursu za svaki od kurseva, nakon minimum 95% odslušanosti svakog kursa Cena 279 EUR bez PDV 292 EUR bez PDV 212.5 EUR bez pdv Mogućnost plaćanja Na 2 rate Na 12 rata Na 3 rate

U trenutku pisanja ovog teksta, cene kurseva se kreću u rasponu od 200 do 300 EUR i uglavnom su koncipirani kao online obuke na on-demand principu, što znači da uz internet konekciju polaznici mogu da pristupe kupljenim lekcijama u bilo kom trenutku i više puta, dok jedino DCI kurs postoji u ponudi i u offline varijanti.

Svakako da osim cene, značajno mesto na listi kriterijuma za odabir imaju načini i pogodnosti plaćanja, tako je kurs DCI-a moguće kupiti na dve mesečne rate, Masterbox program na 3 rate (svaka na 2 meseca tokom 6 meseci trajanja kursa), dok je kurs Homepage akademije moguće platiti na do 12 mesečnih rata.

Prilikom odluke o kupovini važno je uzeti i u obzir to da je dostupnost kurseva od 3 meseca za kurs Digital Communications instituta, do 2 godine koliko je kurs Homepage akademije dostupan onima koji ga kupe.

Uz svaki kurs ide i sertifikat, odnosno potvrda o odslušanom kursu – s tim što se taj dokument na Digital Communications Institute-u dobija nakon polaganja testa, dok se u slučaju Masterbox-a na njega stiče pravo za svaki od kurseva kada se odsluša barem 95% njihovog sadržaja, a Homepage akademija izdaje potvrdu o odslušanom kursu kada polaznik odsluša sve predviđene lekcije.

Što se tiče sadržine kursa, sve tri organizacije predočile su nam da su njihovi kursevi kvalitetni i celoviti i da nude ono što je potrebno ljudima kako bi savladil digitalni marketing, no analiza na osnovu dostupnih informacija na njihovim sajtovima, te odgovora na postavljanja pitanja naše redakcije, pokazuju da najviše modula i lekcija ima Kurs digitalnog marketinga executive level Homepage akademije (20 modula i 176 lekcija), potom Masterbox program koji u sebi sadrži 10 kurseva (14 modula i 133 lekcije) i na kraju Social media marketing i Facebook and Business manager kus Digital Comuunications instituta (3 modula i 9 školskih časova).

Svakako bi bilo korisno da posetite njihove platforme i sami prođete kroz spiskove svih lekcija, kako biste dobili odgovor koje sve teme i oblasti su obuhvaćene kojim kursom – u tom smislu ćete možda najveći izazov imati sa kursom Digital Communications Institute-a koji je opisan kroz tri celine: Social Media Marketing, Content Marketing i Facebook Business Manager.

Predavači i klijenti

Kada pričamo o broju predavača, tu prednjači Masterbox program sa njih trenutno osam, potom Homepage akademija sa šest predavača i na kraju DCI čiji analizirani kurs drže tri osobe. Kako bismo vam pored kvantitativnih informacija, pružili i one kvalitativne, koje bi svedočile o neposrednom iskustvu predavača, zatražili smo od sve tri organizacije da navedu sa kojim klijentima i na kojim kampanjama su njihovi predavači radili do sada.

Iz Digital Communications Institute-a je stigao odgovor da su Performance Marketing Lead Ivan Dimitrijević, Programme Director Sanja Knežević i Marketing Strategist Miloš Aleksić vodeći stručnjaci u svojim oblastima, sa dugogodišnjim iskustvom, te da su samo neki od klijenata sa kojima su radili: Vip, UNICEF, Nectar, Sberbanka, NOIZZ, NOIZZ Food, AIK banka, Loreal, Kupujem prodajem, Superkartica…

Masterbox koji ima najviše predavača, bio je nešto detaljniji, te su nam prosledili spisak klijenata za svakog od predavača, koji delimo sa vama u nastavku teksta.

Istok Pavlović – Frenchie World, Zamurović photography…

Petar Kordić, Aleksandar Đekić – Zlatiborac, Clipping, Hooloovoo, Consolia, Telegrup…

Janja Jovanović – Finessa, Gigatron, Ekonomski Fakultet, FON, It Academy..

Aleksandar Ašković – Sport Klub, Plativoo…

Ana Glišić – Maestro Jewels, Restoran Kolarac…

Ivan Bildi – Forma Ideale, Planeta Sport, Hello…

Ivana Petrović – Baš Zdravo Food Restaurant, I-Audience LTD, Dnevnik jednog direktora…

Iz Homepage akademije poručili su nam da o iskustvu njihovih predavača mnogo toga govore projekti i kampanje na kojima su do sada radili, čiji je deo prikazan ovde, dok su za svakog od predača naveli relevantne klijente sa kojima su sarađivali, što možete pronaći u produžetku ispod.

Milka Negrović – Coca-Cola Hellenic, Avon Cosmetics, Simpo, Banca Intesa, Sport Vision, Ivko Woman, Neoplanta, Mokrogorska škola menadžmenta i drugi.

Aleksandar Radukin – USAID, Umbro, Buzz, Run and More, Tike, Hansgrohe, Home Plus, Bambi Banat, Barcaffe, Simex, Hilton Beograd, Hotel Saint Ten Beograd, Tarkett Serbia, Bomar i drugi

Adorjan Kurucz – British Council, Atlantic Group, Tarkett, Coca-Cola HBC, Philip Morris International…

Mihaela Turner – Philip Morris International, Nike, Levi 9, SAGA New Frontier Group, Victoria Group, Legend World Wide…

Branko Rodić – Telenor, Nutrino, Turistička organizacija Srbije, Atlantic Group, Keramika Kanjiža, SAGA, Vapiano, Jaffa, NewBalance…

Danica Marković – Hemofarm, Atlantic Grupa, Bel Medic, Bambi, Oriflame, Aperol, Campari, Berlitz, FIAT, Doncafe, Turistička organizacija Srbije, Canon i još mnogi drugi.

Podrška polaznicima

Podršku svojim polaznicima nude sve tri organizacije, Homepage akademija i Masterbox putem zatvorene grupe na Facebook platformi u okviru koje polaznici mogu polemisati sa predavačima i tražiti podršku i savete, ali i diskutovati sa ostalim polaznicima i kolegama – u trajanju od 6 meseci od starta kursa, dok oni koji se odluče za kurs Digital Communications Institute-a dobijaju mogućnost da zakažu konsultacije sa predavačima – ili online ili direktno na Institutu.

I na kraju, svaki od analiziranih kurseva ima i neke svoje specifičnosti. Za Masterbox kurs je nakon isteka 6 meseci dostupnosti kursa moguće produžiti pristup (a samim tim i podršku), što je za postojeće korisnike dostupno po nešto povoljnijim cenama.

Kurs digitalnog marketinga – executive level, Homepage akademije moguće je nadograditi, odnosno doplatiti razliku za naprednije kurseve digitalnog marketinga – manager i professional level.

