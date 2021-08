Uputstvo za Apple II koje je potpisao Steve Jobs, prodato za skoro 800.000 dolara

Uputstvo od 196 stranica za Apple II računar, sa posvetom Julianu Breweru, sinu Michaela Brewera, čoveka koji je 1979. godine postao distributer Apple-a u Velikoj Britaniji, prodato je na aukciji za 787.483 dolara. Na uputstvu je napisano „Julian, tvoja generacija je prva koja će da odraste sa kompjuterima. Samo napred, menjaj svet! Steven Jobs, 1980“.

Julian je opisao svoje sećanje na trenutak kada je se to desilo. Rekao je da je sedeo u svojoj sobi i pisao kod za neku igru na Apple II računaru, kada ga je otac pozvao da upozna neke goste. Ispostavilo se da su to bili Steve Jobs i Mike Markkula. Julian je imao sa sobom uputstvo, koje mu je Steve Jobs uzeo iz ruku i napisao posvetu. Tek kasnije je shvatio koliko je retko i vredno to što ima u svom posedu, jer Steve Jobs nije za sobom ostavio mnogo posveta.

Uputstvo je prodato na RR Auctions, sajtu na kome su se pored njega prodavale još neke od stvari povezane sa Steve Jobsom. Na primer, pismo u kome je Jobs napisao da više ne potpisuje autograme prodato je za 479.939 dolara, a NeXTSTEP softver za 201.325 dolara. Pored toga, prodat je i funkcionalan Apple-1 računar po ceni od 464.876 dolara, potpisana 128K Macintosh matična ploča za 132.049 dolara, kao i Apple Lisa Computer za 94.949 dolara. Kopija Macwold #1 časopisa koju su potpisali Jobs i Wozniak dostigao je cenu od 201.021 dolar, a Jobsova kožna jakna koju je nosio 1983. godine 66.466 dolara.

Izvor: MacRumors

