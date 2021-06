Curenje podataka o novom operativnom sistemu verovatno nije način na koji je Microsoft želeo da predstavi svoj novi sistem, ali to ovu kompaniju ipak nije sprečilo da danas pompezno pokrene novu eru, operativni sistem Windows 11. Na kraju dana, nove verzije Windowsa ne dolaze svakog dana. Novi operativni sistem logični je nastavak onoga gde su inženjeri Microsofta stali pre tačno 6 godina. Sve što je procurilo od podataka, na tome se zaista i radi, samo je vizuelni izgled dobio novo osveženje. Naravno, kao i za prethodnu verziju, novi OS biće besplatan za nadogradnju, za korisnike Windows 10 operativnog sistema, a implementiranje će pomoći tokom ovogodišnje praznične sezone.

Windows 11 je predstavljen kako je i zamišljeno, iako su podaci procureli ranije

Središnja traka sa ikonicama koju smo videli prošle nedelje, zaista je tu, po sredini donje ivice ekrana. Za mnoge korisnike, ovo će možda biti uznemirujuće, jer se prekida tradicija koja je započela sa Windows 95 operativnim sistemom. Nakon malo igranja sa novim OS-om, videćete da je napravljen intuitivno, i da je rad olakšan korisnicima. Interesantno je videti kako će se korisnici ponašati prema obnovljenom meniju Start. Poslednji put kada je Microsoft to pokušao da promeni, u verziji Windows 8, korisnici su se masovno pobunili. Verzija 11 nije toliko dramatična, ali će ipak biti potrebno malo učenja.

Novi dodatak u Windows 11 sistemu čine Snap grupe, kolekcije aplikacija kojima lako možete zajedno pristupiti. To je pametan korak napred, jer većina korisnika koristi više aplikacija istovremeno. Neretko će većina koristiti Chrome ili Edge u kombinaciji sa Slackom ili drugim komunikacionim aplikacijama. Takođe, Windows 11 donosi widgete, gde brzo i jednostavno možete pristupiti informacijama kao što su vremenska prognoza, berza, kalendar, pošta i još mnogo toga.

Stiže lepa vest i za korisnike Windowsa koji se bave profesionalnim radom na više monitora. Windows 11 konačno može da funkcioniše i pamti položaje aplikacija na više monitora bez haotičnog zatvaranja u toku samog rada. Ako neki od monitora isključite, sve ostalo će se minimizirati, tako da neće ometati rad na drugom ekranu. On pamti gde ste ostavili aplikacije upaljenim, pa kada ponovo spojite monitor, Windows 11 će ih ponovo automatski otvoriti za vas. Jedino što nije primećeno, jeste na koji će način novi sistem uticati na tablet računare. Čini se da ova konačna verzija sistema ima sjajne nadogradnje, poput većih ikonica, da možete lakše da ih otvarate kada ste u tablet režimu. Tu je i premodelovana tastatura na dodir, koja se nalazi u uglu ekrana za kucanje palcem. Za jednostavno kucanje, to će biti mnogo korisnije od masivne tastature preko celog ekrana, kako je to do sada bilo u Windowsu 10.

Windows 11 konačno dobija osobine Xbox gejminga

Što se tiče igara, Windows 11 će dobiti funkciju Auto HDR, koja je prvi put viđena na Xbox Series X/S. Auto HDR će omogućiti operativnom sistemu da automatski primeni dinamičnije boje i osvetljenje u starijim igrama. Microsoft kaže da će preko 1.000 igara, uključujući Rocket League i Doom 64 podržati funkciju na HDR ekranima. Slično tome, tehnologija Direct Storage sa novih Xbox konzola takođe je usmerena i na novi Windows. To će dramatično povećati brzinu skladištenja, što će, nadamo se, dovesti do bržeg učitavanja igara.

Baš kao što je bilo i očekivano, Microsoft će olakšati programerima da prenose bilo koju vrstu aplikacija u Microsoft Store, istovremeno olakšavajući navigaciju korisnicima. Tokom današnjeg predstavljanja, glavni direktor Microsoftovog proizvodnog sektora, Panos Panai rekao je da će prodavnica prihvatiti i Win32 aplikacije, uz standardni UVP (Universal Windows Platform) softver. I još jedna dodatna vest, programeri mogu zadržati sav prihod koji zarade od nezavisnih trgovinskih platformi. To bi dodatno moglo da izvrši pritisak na Apple da ublaži svoja ograničenja u App Store-u. Da bi se pokrenula lavina, Microsoft je odlučio da donese podršku za Android aplikacije. Na kraju bi sve one trebalo da dođu u Microsoft Store, ali možete ih instalirati i preko Amazon App Store-a.

Sve u svemu, čini se da Microsoft čini velike napore da Windows 11 učini centrom vašeg računarskom života. Microsoft Teams će odmah biti prihvaće, jer dobija na snazi olakšanja ćaskanja sa kolegama, prijateljima i porodicom. Jedino je pitanje kako će na ovo reagovati regulatorna tela za zaštitu konkurencije. Panai je na početku govorio o tome kako postoje određeni nivoi udobnosti u našim domovima iz detinjstva, mestima koje praktično znamo napamet. Windows 11 je baš to. To je okruženje koje poznajemo i kome verujemo, i osećaj da je sve to isto, samo unapređeno, je tu. Ostaje da se tako pokaže i u praksi.

Izvor: Engadget

