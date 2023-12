Uvodnik: Windows 11 i Microsoft prihodi

Ako koristite Windows 11, stavite kursor iznad ikone zvučnika u systray-u i okrećite točkić na mišu – videćete da se zvuk pojačava odnosno utišava. Ili pritisnite Windows+Shift+S i pojaviće se snipping tool koji omogućava da snimite film onoga što se dešava na ekranu. Da, posle “decenije ćutanja”, neki sitni a korisni noviteti stižu u Windows, ali za njih jedva da iko zna. Kao da su kanali komunikacije sa Microsoft-om prekinuti.

Nekoliko puta sam se na ovoj stranici žalio što Microsoft radi na “velikim stvarima”, a zanemaruje mogućnost da poboljša korisničko iskustvo u svojim glavnim proizvodima kao što su Windows i Office. Kada pogledate godišnji izveštaj o poslovanju ove kompanije, videćete da 37.7% od fascinantnih 212 milijardi dolara ukupnog prihoda dolazi od Azure servisa i serverskih proizvoda, 22.9% od Office-a i “svega” 10% od Windows-a; taj prihod je uporediv sa onim što im donosi LinkedIn (7.1%… kako LinkedIn uspe da zaradi 15 milijardi dolara?)

Dakle, Windows se bliži tome da postane “sitan biznis”, možda će uskoro biti besplatan, pa je već godinama imao takav tretman kada se radi o unapređenjima. A ipak, za mnoge je on osnova svega, pa je verovatno Satya Nadella u nekom trenutku odlučio da bi ga trebalo unaprediti stvarima koje nije teško realizovati, a korisnicima će nešto značiti. Jedina nevolja je u tome što korisnici za njih ne znaju.

O svemu ovome sam počeo da razmišljam pre desetak dana kada nam je kolega na sastanku Kluba programera pokazivao kako da projektujemo sliku sa telefona na PC, ili sliku sa jednog notebook-a na ekran drugog notebook-a, a sve to bez potrebe da koristimo bilo kakve dodatne programe kao što je Lets View. Samo probajte Settings / Projecting to this PC. Možda ćete morati da doinstalirate neku komponentu Windows-a, za šta je neophodno da ne koristite Metered Connection, odnosno mobilnu mrežu… što smo u konkretnom slučaju naučili na teži način. Posle se zapitah gde sve to piše, i kad sam znao šta tražim, lako sam našao na Microsoft-ovom sajtu… u vidu teksta koji počinje silnim disclaimer-ima, ograničenjima i svim onim što vas prosto mami da prestanete da čitate.

Kako reče Isaac Asimov u svojoj autobiografiji I Asimov, “ljudi koji pišu uputstva za kompjutere izgleda podrazumevaju da čitalac već zna sve o onome što u tom uputstvu treba da bude objašnjeno”. A onda još i potpuni haos sa verzijama: ova opcija je raspoloživa u verziji 23H2, ali samo ako ste se prijavili za Windows Insider Program, a osim toga može biti isključena ako sistem proceni da vaša instalacija nije spremna za nju… Ko god je pokušavao da pokrene Windows Copilot koji je, kao, sad raspoloživ, zna o čemu pričam. Definitivno bi trebalo da ponovo pokrenemo rubriku Odabrani bajtovi.

Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik, PC Press

Vratimo se na početak – jeste li znali da je najveća glupost u istoriji Excel-a, na koju sam se žalio još kada sam u martu 1989. pisao prikaz verzije 2.0, konačno ispravljena? Ako ste se nervirali što Excel neke vaše unose interpretira kao datume i tako učini sadržaj u ćeliji totalno besmislenim, sada konačno možete isključiti tu konverziju, tamo negde u File / Options / Data / Automatic Data Conversion. To jest, ako koristite Microsoft 365 i ako ste forsirali update na najnoviju verziju. Računari, jedno od retkih mesta u ovom ludom svetu gde se dešavaju i dobre stvari. Ako ste strpljivi da ih sačekate, u ovom slučaju “samo” 35 godina.

