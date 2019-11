Uz ASUS ROG do značajnih ušteda na igrama

Kompanija ASUS je, svesna da je gejming lapotop bez igara zapravo mašina kao i svaka druga (samo malo snažnija, kvalitetnija i raskošnijih karakteristika) napravila dogovor sa poznatim prodavcem igara. U pitanju je Gamesplanet, koji će članovima Republic of Gamers kluba omogućiti značajne popuste na veliki broj igara.

Novi Game Deals program će donosite uštede i do 50% na velikom broju naslova. Članovi ROG kluba će svake nedelje dobijati barem pet posebnih ponuda sa cenama koje će važiti samo za njih, to jest za članove kluba. Iz kompanije obećavaju da će svi popusti biti značajni, odnosno da će korisnici imati velikih benefita i povlastica prilikom kupovanja određenih naslova. Novopridošlice u klub očekuju i poklon igre. Mi smo iskoristili priliku i dobili Rise of Ruins, kao i vrlo interesantnu akcionu avanturu We Are The Dwarves. Obećava se širok spektar naslova od popularnih izdavača kao što su Activision Blizzard, Ubisoft, Rockstar, 2K Games, Bethesda, Bandai Namco, Konami i mnogi drugi.

Kako do ROG VIP naloga?

Vrlo lako! Zapravo, svako ko je ikada kupio bilo koji ROG proizvod može da postane ROG VIP. Sve što je potrebno jeste da kreira ROG ID i registruje svoju napravu. Postoje dva načina za to. Jedan je da se kreira ROG ID na ASUS zvaničnom sajtu, s tim što ste, ako ste ikada registrovali nalog na ASUS sajtu, već napravili nalog. Drugi način jeste korišćenje Armoury Crate aplikacije. Svi ASUS ROG laptopovi stižu sa preinstaliranom Armoury Crate aplikacijom, ali se Armoury Crate softver može preuzeti i sa zvaničnog Microsoft Store-a. Da napravite ROG ID sve što je potrebno jeste da iz ovog softvera dođete u “User Center” i pratite dalja uputstva.

Da biste potom postali član kluba (efektivno, unapredili svoj nalog) potrebno je da registrujete svoj uređaj. Ukoliko imate laptop, naravno da ćete registrovati njega, ali stvari funkcionišu sasvim lepo i sa drugim ASUS ROG uređajima. Konkretno, probali smo da registrujemo monitor kupljen pre dve godine (ROG PG279Q, i dalje jedan od najboljih monitora koji možete kupiti) i sve je prošlo glatko. Odmah nakon potvrde naloga smo dobili pristup dilovima koje je omogućio Gamesplanet. Reč je o servisu koji je veoma popularan u Britaniji, Frnacuskoj i Nemačkoj.

Šta će moći da se kupi?

ROG Game Deals će nudi posebne pogodnosti na veliki broj naslova, od udarnih AAA igara do kultnih indy remek-dela. Moguće je kupiti igre ili napraviti preordere nekih od igara koje su na raspolaganju. Do pre nekoliko dana, u ponudi za ROG VIP korisnike je bio preorder najnovije Call of Duty igre. Kao što smo rekli, ROG VIP korisnici će imati stalan pristup rotirajućoj ponudi u okviru koje će se nuditi pet velikih dilova na značajne igre i koji nisu dostupni nikom drugom.

Armoury Crate

ASUS je kreirao Armoury Crate softver da bude mnogo više od organajzera vaše kolekcije igara. Osim vrlo zanimljive opcije koja će vam donositi vesti iz ASUS ROG univerzuma, preko ovog softvera se u koordinaciji sa Aura Sync-om može podešavati pozadinsko osvetljenje i razni efekti na računaru, a tu je i podrška za “Scenario Profiles” koji omogućavaju preciznija podešavanja sistema, dozvoljavajući korisnicima da ukoliko imaju kompatibilne računare automatski prebacuju profile – recimo, između režima za overklokovanje i za rad “u leru”. Takođe, na raspolaganju je i mobilna aplikacija koja će omogućiti da se vrši monitoring CPU i GPU opterećenja, a ROG laptopovima se na ovaj način može onesposobiti tačped ili Windows taster, da se ne bi slučajno pritiskom na njih izašlo iz igre ili zadala neka neželjena komanda.

Tajvanski gigant će nastaviti da razvija ovaj softver, kao i unapređuje odnose sa izdavačima igara kako bi svojim vernim fanovima omogućio još bolje ponude i dilove, kao i jedinstveno iskustvo korišćenja.

