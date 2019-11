Schneider Electric: Edge – prilika ili neprilika?

Proteklih par godina uveliko se priča o Edge‑u i Edge rešenjima. Hajde da vidimo koji su to izazovi pred onima koji Edge nude kao proizvod/uslugu, a kakav je doživljaj onih koji to treba da koriste.

Ko nudi Edge kao proizvod? Pre svega, to su pružaoci usluga i firme koje pružaju dodatnu vrednost na tržištu. Radi lakšeg snalaženja u daljem tekstu, na njih ćemo primeniti dve skraćenice koje su u širokoj upotrebi – MSP (Managed Services Provider) / pružalac usluga i VAR (Value Added Reseller) / onaj koji pruža neku dodatnu vrednost proizvodu. I jedni i drugi gledaju pravo u budućnost i već su prepoznali da Edge rešenja pokreću nov talas rasta poslovanja.

Proširenjem svoje ponude i pomaganjem krajnjim korisnicima da se snađu u složenosti digitalne transformacije, VAR i MSP uspostavljaju temelje za nove dugoročne odnose s kupcima. Nije to jednostavan proces. Uključuje identifikovanje rešenja koja nadopunjuju postojeće portfolije razumevanja zahteva i prodajnog pristupa, pristup korisnim alatima koji omogućavaju planiranje Edge‑a i razmeštanja i iskorišćavanja novog ekosistema partnerstva. Digitalizacija procesa i iskustava kroz trendove poput Interneta stvari dovela je do potrebe za Edge rešenjima. To je dalje otvorilo vrata za nove mogućnosti rasta za one IT integratore koji mogu pomoći svojim krajnjim korisnicima da ostvare digitalnu transformaciju. Procenjeno je da će tržište Edge‑a do 2025. dostići 3,24 milijarde dolara. Veliki napredak povezanosti i analitike podstakli su razvoj nove ponude orijentisane ka uslugama. Čak i najmanji proizvodi mogu se pratiti i analizirati sami ili u saradnji s drugim izvorima podataka kako bi se omogućilo sveobuhvatnije prikupljanje podataka, a time i naprednija analiza.

Pouzdanost pre svega

Edge rešenja koja MSP i VAR predlažu moraju pre svega biti pouzdana, sigurna i otporna. Iskustvo s terena pokazalo je da su najuspešnije implementacije Edge‑a deo tri ključne vertikale: 1. standardizacija i efikasnost proizvoda i metodologije primene; 2. visok stepen fizičke sigurnosti (i s tim u vezi cybersecurity); 3. sofisticirane mogućnosti daljinskog upravljanja.

Budući da Internet stvari (IoT) ubrzava i donosi nove lokalne uređaje koji generišu podatke, sistem treba da ih obradi i analizira radi donošenja poslovnih odluka. Predviđanja su da će do 2025. broj uređaja povezanih na Internet porasti na 41,6 milijardi! U digitalizovanom okruženju aplikacije koje ne mogu biti opslužene u oblaku zbog kašnjenja, propusnog opsega ili regulatornih zahteva traže primenu Edge rešenja pa se IT sistemi fizički nalaze blizu tačaka gde se generišu podaci. Zgrade, fabrike, naftne platforme i maloprodajna mesta samo su neki od primera novodigitalizovanih segmenata u kojima su potrebna Edge rešenja. Neke od industrija u kojima je najviši rast ulaganja u IoT jesu proizvodnja, maloprodaja, transport i sektor komunalnih usluga (procenjene investicije u IoT za 2019. su 726 milijardi dolara).

Značajni faktori

Kada kreiraju rešenje koje se bavi Edge okruženjima, VAR i MSP treba da razmotre brojne značajne faktore:

Dostupnost sistema – implementacije Edge rešenja postale su deo pokretačke snage korporacije za generisanje poslovne vrednosti i zato ova okruženja zahtevaju viši nivo dostupnosti (slično data centrima). U maloprodajnim okruženjima, na primer, ako je lokalni Edge sistem nedostupan, ceo aspekt usluga prodavnice je poremećen. Kase ne rade, pada prodaja, a i kupci odlaze frustrirani.

Sigurnost – u Edge okruženjima, i cybersecurity i fizička sigurnost predstavljaju glavne zahteve. Edge okruženja često imaju malo bezbednosnih mera pa su izložena većem riziku od upada nego veći, sofisticiraniji data centri. Na licu mesta uglavnom nema obučenog osoblja koje bi osiguralo sigurnost sistema i zato daljinski nadzor pristupa, video‑nadzor i softver za nadgledanje igraju kritičnu ulogu u poboljšanju sigurnosti.

Upravljanje i nadzor – krajnjim korisnicima s malo znanja o IT‑ju potrebno je stručno praćenje njihovih sistema, tako da performanse budu optimizovane. Udaljeni sistem administratori moraju da prate promene unutar kritične opreme, kao što su izvori besprekidnog napajanja, sistemi hlađenja kako bi neprekidan rad sistema bio omogućen.

MSP mogu ponuditi preko potrebnu uslugu da bi rešili ove situacije. Informacije o trendu i obaveštenja pružaju ne samo status alarma već i važne istorijske podatke koji se mogu koristiti za predviđanje i sprečavanje kvarova. Softverski paketi za nadgledanje mogu biti ponuđeni čak i kao usluga (SaaS).

Standardizacija rešenja – dosledan metod instaliranja IT sistema i raspoređivanje opreme veoma je važno. Takav pristup posebno je relevantan u Edge okruženju. Neprihvatanje standardizacije kao strategije za dizajn Edge rešenja skupo je na više frontova, jer može dovesti do nepotrebnih troškova, zastoja koji su mogli biti izbegnuti i izgubljenih poslovnih prilika.

Brza isporuka i pokretanje integrisanih rešenja – u Edge okruženjima krajnji korisnici ne mogu biti opterećeni teretom da moraju sami da sastave i integrišu svoja rešenja na lokaciji. Oni ističu značajan nedostatak veština da se uspešno primene Edge rešenja. Traže pomoć od IT integratora, kao i rešenja koja omogućavaju pojednostavljenje. Hardver, softver i usluge treba da budu upakovani kao jedna ponuda, a zatim brzo isporučeni kao plug‑and‑play rešenje. Dobar primer su nam mikro data centri. Oni nude veoma sigurna, ekonomična i jednostavna Edge rešenja koja su jednostavna za implementaciju. IT integratori treba da potraže mikro data centre koji dolaze s prilagodljivim dizajnima koji uključuju fizičko smeštanje opreme, UPS, PDU, hlađenje, softver, praćenje životne sredine i bezbednost i to sve testirano.

Usluga podrške za održavanje – za uspešnu primenu Edge rešenja biće potrebno daljinsko nadgledanje i održavanje i mogućnost da se unapred označe potencijalni problemi koristeći alate za prediktivno održavanje. Eliminacija skupih i vremenski zahtevnih usluga hitnog održavanja osigurava produženu dostupnost, dok skupo neplanirano održavanje može da se praktično u potpunosti eliminiše.

Brzina pre svega

Često krajnji korisnici zahtevaju brzu implementaciju koja je moguća samo kroz standardizovane dizajne i rešenja. Uz to, s obzirom na to da je mnogo udaljenih Edge lokacija, lokalni zaposleni često imaju malo ili nimalo pristupa informatičkom osoblju, a fizička sigurnost često je misaona imenica. IT integratori mogu da reše ovaj jaz u znanju tako što će predložiti rešenja koja daljinski prate ljudske i okolne pretnje. Pomažući krajnjim korisnicima da naprave robusnu strategiju daljinskog nadzora, oni mogu pomoći da se obezbedi stalna dostupnost, pa čak i da pruže mogućnost prediktivnog održavanja. Ova tri ključna stuba standardizacije Edge rešenja, sigurnost i daljinsko upravljanje ključ su za pomoć kompanijama da postignu uspeh u digitalnoj transformaciji.

Do 2024. godine kompanije će potrošiti više od 650 milijardi dolara godišnje na digitalnu transformaciju (18,5 odsto složena godišnja stopa rasta u poređenju sa 2018. potrošnja). Ovaj trend je rasprostranjen jer Edge rešenja pomažu u oslobađanju snage lokalnih podataka generisanih iz digitalizovanih i povezanih uređaja svih vrsta. Danas su podaci izvor uspeha. Velike i male kompanije zavise od podataka radi donošenja boljih poslovnih odluka, uspostavljanja konkurentske prednosti i vođenja prihoda. Kako značaj Edge rešenje raste, otpornost i odgovarajući alati za nadzor i upravljanje Edge infrastrukturom pojavljuju se kao kritični faktori uspeha. Za razliku od standardnih sistema data centara, gde se otpornost obezbeđuje putem redundantnosti i fizičkog obezbeđenja, Edge sistemima nedostaje taj luksuz podrške na licu mesta. Stoga, u Edge okruženjima, potrebni su novi alati koji će doneti dodatnu vrednost procesima upravljanja, kontrolisana okruženja i stručnjaci na licu mesta. U prošlosti, nije se mnogo truda ulagalo u osiguranje i podržavanje malih, u jednom reku distribuiranih IT instalacija. Ali taj način razmišljanja se promenio. Dostupnost Edge lokacija sada se smatra kritičnom.

Triput meri, jednom seci

Nastupa uzbudljivo vreme promena kako za distribuirana IT, tako i za Edge okruženja. Prelazimo iz korporativnih data centara u specijalizovane kompanije koje grade proširive i data centre za kolokaciju. A sada se pojavljuje i drugi veliki stub, Edge okruženje. MSP i VAR igraće kritičnu ulogu u primeni Edge rešenja za bolju podršku velikim brzinama globalnog poslovanja. Da bi se osigurao uspeh na ovom tržištu, IT integratori moraju da razmotre ključne elemente, ovde već pomenute, koji uključuju razumevanje sposobnosti, alata i resursa potrebnih na Edge tržištu. Partneri koji će vama, krajnjim korisnicima, pomoći da se krećete kroz prilike u nastajanju koje pruža digitalna transformacija – one već postoje. Samo se okrenite oko sebe i pažljivo birajte.

Korisna adresa: se.com/rs

Autor: Vasilije Kodžopeljić, regionalni direktor za IT servise za region Jugoistočna Evropa, Schneider Electric