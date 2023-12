Vaš veb browser ima skrivena podešavanja koja će ubrzati internet

Mnogi od nas sada provode veći deo radnog i slobodnog vremena gledajući u internet browser — i da bi to vreme bilo što produktivnije, taj browser mora raditi brzo i glatko.

Uključite hardware acceleration u svom browseru ako već nije omogućeno

Postoji zapravo integrisano podešavanje browsera koje može pomoći u tome: hardversko ubrzanje.

Iako je ova opcija prisutna u gotovo svakom savremenom veb browseru, u većini slučajeva duboko je zakopana unutar ekrana za podešavanje, pa je možda nikada niste ni primetili. Međutim, na mnogim Windows i macOS sistemima, ova opcija može značajno uticati na brzinu kretanja internetom.

Kako hardversko ubrzanje funkcioniše?

Hardversko ubrzanje znači da vaš browser poboljšava performanse koristeći potpuno dostupan hardver na vašem računaru, posebno komponente hardvera izvan centralne procesorske jedinice (CPU) koja čini glavni mozak vašeg sistema.

Najbolji primer je davanje zadataka sa grafikom — poput reprodukcije videozapisa visoke definicije — grafičkoj procesorskoj jedinici (GPU), posebnoj kartici unutar vašeg računara ili nečemu integrisanom u glavni čipset. GPU može obavljati taj posao bolje, nešto CPU vremena je oslobođeno za druge zadatke, a laptopovi bi takođe trebalo da vide neke koristi u trajanju baterije. Međutim, to nije samo GPU — vaš sistem može imati specijalizovane zvučne ili čak jedinice za obradu veštačke inteligencije koje vaš browser može koristiti. Browser neće znati šta je dostupno, ali će zatražiti od operativnog sistema da podeli radno opterećenje stranice za renderovanje na najefikasniji način. Najveće koristi videćete na najkompleksnijim veb sajtovima, poput onih koji hostuju igre ili sofisticirane aplikacije. Na isti način na koji grafička kartica može pomoći u zahtevnom zadatku uređivanja videa ili renderovanja scene u desktop aplikaciji, može pomoći i u tome s čime se vaš browser bavi.

Sve ovo može delovati očigledno — naravno, želite da grafički procesor upravlja grafikom — i donekle i jeste: zato je hardversko ubrzanje obično uključeno prema zadanim postavkama. Ali to je ipak relativno nova ideja, kako su naši računari postali moćniji, a veb sajtovi i veb aplikacije postali zahtevniji.

Većinu vremena želećete da ostavite hardversko ubrzanje uključeno. Ponekad može izazvati probleme, obično sa starijim ili sporijim računarima ili sa starijim veb sajtovima, pa ga možete isključiti kako biste rešili probleme sa performansama i bagovima.

Kako omogućiti hardversko ubrzanje?

Kako ćete omogućiti ili onemogućiti hardversko ubrzanje zavisi od browsera koji koristite, ali ne bi trebalo da bude teško pronaći postavku. U većini slučajeva, trebalo bi da pronađete da je hardversko ubrzanje već uključeno, pružajući vašem browseru dodatni zamah u performansama.

U Google Chrome-u, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu prozora browsera, zatim na Settings: Otvorite System tab da biste videli prekidač za Use hardware acceleration when available. Jedan dodatak u Chrome-u je taj da možete ući “chrome://gpu” u traku adrese da biste videli kako se koristi hardversko ubrzanje sa grafikom na vašem sistemu.

Ako koristite Microsoft Edge, kliknite na tri tačke (gore desno), zatim na Settings i System and Performance da biste pronašli mogućnost hardverskog ubrzanja. Za one koji koriste Firefox, kliknite na tri horizontalne linije (gore desno), zatim na Settings i General: Pod podnaslovom Performance, preporučena podešavanja za performanse će već biti omogućena, ali ako je isključite, možete uključiti ili isključiti hardversko ubrzanje.

Apple obično donosi odluke umesto svojih korisnika, a macOS ne mora da brine o radu na virtuelno neograničenom broju hardverskih kombinacija kao što to čini Windows. I iz tih razloga, nema opcije za hardversko ubrzanje u Safari-ju, jer je uključeno tokom celog vremena od macOS Catalina.

Kao što smo rekli, trebalo bi da isključite hardversko ubrzanje samo ako primetite problematično ponašanje browsera, i većinu vremena bi trebalo da vam pomaže, a ne da vam smeta. Ponekad može doći do problema sa određenim hardverskim komponentama i hardverskim ubrzanjem, ali oni su sada prilično retki.

Za najbolje rezultate, redovno ažurirajte svoj browser, operativni sistem i drajvere za grafičke kartice — što važi i inače. To znači da će svaki nivo funkcije raditi sa najnovijim i najmodernijim kodom.

Izvor: Gizmodo

