Veliko Minecraft ažuriranje stiže 7. juna

Trebalo je nekoliko meseci, ali Minecraft-ov The Wild Update je uskoro tu. Mojang i Microsoft objavljuju The Wild na svim platformama 7. juna, i on ostaje ekspanzivan kao što je obećano.

Minecraft konačno dobija duboki tamni biom

Ažuriranje dodaje dva bioma, močvaru mangrova, kao i „duboku tamu“ koja krije opaku mafije, kao i specijalne resurse. Takođe možete da plovite čamcem sa sandukom, tako da nećete morati da ostavljate zalihe ako prelazite jezero. Nadogradnja takođe dodaje blok blata, gomilu sakupljača predmeta i žabu koja raste iz punoglavaca.

Debi dolazi neko vreme nakon što je Mojang morao ponovo da razmisli o svojoj strategiji širenja. Duboki tamni biom je prvobitno trebalo da se pojavi 2021. godine, ali je upakovan u The Wild verziju. Iako nije iznenađujuće što Minecraft tim želi da zadrži svoju igru relevantnom više od decenije nakon lansiranja, raspored sugeriše da je možda bio previše željan da zadovolji igrače.

Izvor: Engadget

