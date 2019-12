Veridix i Lilly Drogerie: Logistika u službi lepote i zdravlja

Upravljanje logističkim operacijama nije samo softver. To su i mnogobrojne analize, prilagođavanja softvera ali i prilagođavanje procesa koje treba da dovede do boljeg i efikasnijeg lanca snabdevanja. Kao primer dobrog lanca maloprodaja, može se izdvojiti Lilly Drogerie, a veliku pomoć u planiranju i funkcionisanju snabdevanja pružila im je kompanija Veridix.

Kako započeti priču o jednoj uspešnoj saradnji, sem činjenicama koje će objasniti kako se stiže do uspeha. Sa strane kompanije Lilly Drogerie našao se direktor logistike Nemanja Mijailović, a sa strane kompanije Veridix, direktor i vlasnik Živan Savić. Iako su obe kompanije već imale zavidnu uspešnu istoriju, ova saradnja je poprimila karakter one iz filma Casablanca ‑ početak jednog lepog prijateljstva. Ako mislite da to nije tako važno, setite se svih sa kojima ste sarađivali, koliko ste se brzo razumeli i koliko brzo ste dogovore pretakali u dobru praksu.

Sadašnji centralni magacin kompanije Lilly Drogerie je relativno nov, ali je napravljen za snabdevanje oko 120‑130 maloprodajnih objekata. Sadašnje stanje od preko 190 maloprodaja uz očekivanja da se brojka u sledećoj godini popne na 220‑230 prodavnica je, zapravo, alarmantno – toliki prebačaj pali alarm da se hitno angažuju novi resursi, jer se već radi o oko 27.000 linija dnevno (stavki izlaznih porudžbenica) koje WMS mora da obradi, a zaposleni sprovedu. Zato se radi 136 sati nedeljno uz kratak predah tokom dela vikenda. Naravno, Lilly Drogerie planiraju novi, značajno veći centralni magacin, ali za realizaciju projekta će biti potrebno određeno vreme.

„Zapravo, ključna stvar je da sve funkcioniše stabilno – u najvećoj mogućoj meri. I redovni i vanredni zastoji treba da se predvide, kao i načini njihovog prevazilaženja. Naš problem, i uopšte problem WMS‑a, je što se mi bavimo ogromnim brojem detalja u transakcijama. Jedna linija u ERP‑u za nas može da znači stotine transakcija: rezerviši robu ovde, zatim uradi ovo ili ono – odnosno veliki broj malih taskova, ali je veoma važno da se za sve njih zna, da su definisani i da se što brže i efikasnije izvršavaju. Većina zaposlenih zapravo i ne vidi ceo nalog, jer će sve biti efikasnije ako se svi nalozi „iseckaju“ na zadatke koje ima smisla raditi zajedno ili razdvojiti ili kombinovati. Tako dobijen skup mikroprocesa i njihovih kombinacija ima mnogo više smisla kada je u pitanju ušteda vremena, resursa i logike obavljanja posla. ERP rešenja u osnovi koriste dokumente, te kreativnost izvršavanja logističkih operacija značajno limitirana i uloga WMS‑a je tu nezamenjiva.“ – objašnjava nam Živan Savić, direktor Veridix‑a.

Tajna je u kontinuitetu

Kada ulazite u centralni magacin Lilly Drogerie, prvo što ćete primetiti je vrlo visok nivo higijene. Magacini znaju da budu mesta koja raznoliki živi svet zaobilazi, pa nije retkost da uđete u neki magacin zdrave hrane iz koga imate želju da što pre pobegnete. Lilly magacin miriše na bilo koju Lilly prodavnicu i predstavlja pravo osveženje za disajni sistem.

Druga, veoma uočljiva stavka je da u (prilično akustičnom) velikom prostoru vlada prilična tišina bez obzira što se sve odvija besprekorno. Kako naglašava Živan Savić, najzaslužniji za to je logistički tim kompanije Lilly drogerije na čelu sa direktorom logistike Nemanjom Mijailovićem, koji je dolaskom na ovo mesto prihvatio izazov da unapredi logistiku ove brzo‑rastuće kompanije. Sinergija s kompanijom Veridix pokazala je veoma dobre rezultate.

To se, pre svega odnosi na sveobuhvatni pristup logističkim procesima i planiranju operacija. Kako obe strane naglašavaju, pojedinačna ili delimična optimizacija procesa nikada ne daje optimalne rezultate. Ako se usredsredite na optimizaciju jednog procesa, neminovno utičete (pa i stvarate problem) procesima koji mu prethode i koji mu sleduju. Zato je taj pristup već u početku odbačen, a cela logistika se analizira kao jedinstven proces koji neprekidno treba da se usavršava, u kome treba da postoje alternative za sve kritične tačke i u kome stalno treba da se radi na otklanjanju uskih grla.

I proces i softver, ali i ljudi

Po mnogo čemu, realizovana rešenja koje se dalje unapređuju u saradnji s kompanijom Lilly Drogerie, Veridix smatra inovativnim i kreativnim. Zasluga celog tima je što se svi procesi odvijaju onako kako je predviđeno, o čemu svedoči i pomenuta atmosfera u magacinu. Uz besprekoran red, jedva da se čuje poneki zvuk a to je, po tvrdnjama Živana Savića, vrlo dobar pokazatelj efikasnosti.

“Još u ranim danima Veridix‑a jedan inostrani kolega mi je dao veoma koristan savet. Naime, najefikasniji procesi su oni koji se uvek odvijaju sličnim tempom ili dinamikom. Svako iskakanje, svaki pik je pomeranje iz te zone optimalne udobnosti, pa zato se pazite logistike u kojoj viljuškari bezglavo jure, upravitelji smene viču u megafone, a zaposleni u toki‑vokije. Jer najverovatnije – tu nema ni reda ni optimizacije, ni efikasnosti.“, naglašava gospodin Savić.

Šta su izazovi?

Kao dosta veliki problem, obe strane uočavaju stalni nedostatak radne snage u logistici. Magacinski rad nije lak, pa ljudi čim steknu malo iskustva, počinju da razmišljaju o radu u inostranstvu. Postoji i niz teško predvidivih okolnosti, kao što su naši slavski običaji. Primera radi, Sveti Nikola je u jeku sezone kada se kupuju pokloni, a ujedno je i dan kada slavi ogroman broj magacinskih radnika, vozača i ostalih zaposlenih u logistici. Ipak, uz napredno planiranje i dobru pripremu i takvi „incidenti“ bivaju prevaziđeni bez posledica na operacije kompanije.

Specifičnosti tržišta su takođe veliki izazov. Logistički projekti po meri korisnika imaju smisla i održivi su ako se baziraju na priznatim softverskim rešenjima, dokazanim u praksi i primenjivim na našem području. Zahtevni projekti generišu značajno iskustvo, te ne sumnjamo da će Veridix i u budućnosti igrati značajnu ulogu u logistici velikih lanaca za snabdevanje.

O kompaniji Veridix

Kompanija Veridix je osnovana 1998. godine sa sedištem u Beogradu kao pružalac rešenja u oblasti primene tehnologija automatske identifikacije (primarno bar‑kod i RFID) i mobilnog računarstva na mestu poslovne aktivnosti i bežične infrastrukture za korisnike u pokretu. Od 2006. godine ponuda se proširuje u praksi dokazanim softverskim rešenjima sa ciljem da se ponudi, izgradi i preuzme odgovornost za celovita rešenja za planiranje, optimizaciju, upravljanje i automatizaciju procesa u lancu snabdevanja.

Veridix je aktivan na tržištima Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Korisnici su vodeće kompanije u oblasti proizvodnje, distribucije, transporta/logistike i maloprodaje hrane, pića, robe široke potrošnje, farmaceutskih i industrijskih proizvoda. Projekti su sveobuhvatni se realizuju s ciljem da zadovolje aktuelne ali i buduće zahteve i standarde poslovanja korisnika, omoguće fleksibilnost za dalji rast i pruže komparativnu prednost na tržištu.

Veridix je višegodišnji partner vodećih proizvođača softverskih platformi i opreme koja je sastavni deo realizovanih projekata. Iskustva i realizovana rešenja neretko postaju sastavni deo nove generacije proizvoda naših partnera.

O kompaniji Lilly Drogerie

Lilly Drogerie su osnovane 2003. godine s ciljem da sugrađanima i komšijama učini dostupnom najkvalitetniju kozmetiku, sredstva za negu tela, dečiju negu i hranu, bebi program, pomoćna lekovita sredstva, parfeme i kućnu hemiju. Od 2006. godine, u okviru Lilly Drogerie postale su dostupne i apoteke u kojima profesionalni farmaceuti pored saveta i besprekorne usluge mogu da ponude i veliki izbor lekova po najpovoljnijim cenama.

Centralni magacin kompanije snabdeva preko 190 prodavnica koje dnevno usluže preko 60.000 kupaca. Značajan korak dalje je i početak poslovanja u Bugarskoj, gde se beleže mnogo bolji rezultati, nego što bi se moglo očekivati prilikom ulaska na strano tržište.

Korisna adresa: Veridix.info

