Veritas Backup Exec: Jedno rešenje za kompletan bekap

Dugovečno rešenje za čuvanje i oporavak podataka, Backup Exec, odlično se drži u novoj inkarnaciji i predstavlja pravi izbor za mala i srednja preduzeća. Briga o podacima u poslovnom okruženju neretko se svodi na to da svaki zaposleni čuva svoje podatke kako misli da treba. Prečesto je to – bez ikakve rezervne kopije, uz možda poneki bitniji fajl na USB memoriji ili u prilogu neke e-mail poruke. Tek prva katastrofa i gubitak podataka „osveste” menadžment i počinje da se ozbiljnije misli o IT potrebama i bekap rešenjima.

Kada poslovanje kompanije zavisi od podataka koji se nalaze na računarima zaposlenih, na različitim cloud rešenjima i drugde, mora se primeniti filozofija – bolje sprečiti nego lečiti! Čak i kad gubitak podataka ne utiče krucijalno na poslovanje kompanije (a može da dovede čak i do bankrota), vreme potrebno da se situacija vrati koliko-toliko u normalu nije kratko i biznis će to osetiti.

Šta sve čuva?

Veritas-ovo rešenje Backup Exec na tržištu se nalazi od „davne” 1992. godine i sada je aktuelna verzija 20.2. Tokom godina doživljavalo je velike promene da bi danas bilo sveobuhvatno rešenje za čuvanje i oporavak podataka u IT infrastrukturi malih i srednjih preduzeća.

Ključna osobina aktuelnog izdanja jeste fleksibilnost – na korisniku je da izabere šta će sve bekapovati, gde će te podatke čuvati i kako će plaćati za korišćenje rešenja.

Kad govorimo o čuvanju podataka – oni su sve razuđeniji. Sada se ne nalaze samo na računarima već i na mobilnim telefonima i u različitim Web aplikacijama. Backup Exec omogućava da svoje Windows i Mac mašine, kao i Android i iOS smartfon i tablet uređaje, povežete i čuvate podatke s njih. Dodatno, SaaS Backup proširuje njegove funkcionalnosti na čuvanje podataka iz Microsoft Office-a 365, Google G Suite-a, Salesforce-a i drugih Web aplikacija koje su postale uobičajene u poslovnom okruženju.

Osim podataka s računara krajnjih korisnika, Backup Exec čuva i podatke sa servera – bilo da se oni nalaze fizički u prostorijama kompanije, da su oni virtuelni na lokaciji ili u cloud okruženju. Pritom, novi Backup Exec savršeno radi s VMware i Hyper-V okruženjima i u potpunosti podržava bekapovanje softverski definisanih data centara.

Gde se podaci čuvaju?

Pored toga što je bitno da znate da će podaci sa svih vaših uređaja biti sačuvani, bitno je da imate i izbor lokacija na kojima ćete rezervne kopije podataka čuvati. Na prvom mestu, tu je mogućnost da server na kojem je instaliran Backup Exec u vašoj infrastrukturi bude i lokacija za čuvanje podataka. Ali tu je i velik izbor drugih opcija – poput drugih fizičkih ili virtuelnih servera u vašim prostorijama, preko spoljnih hardverskih uređaja, deljenog mrežnog storidža, do različitih cloud opcija – gde osim privatnih i hibridnih cloud sistema, Backup Exec podržava i javne cloud servise, kao što su Amazon S3, Google Cloud Storage i Microsoft Azure.

Backup Exec podržava i storidž na trakama, kao i na disaster recovery lokacijama. Tu treba istaći podršku za Azure Site Recovery rešenje za DRaaS (Disaster Recovery as a Service), namenjeno onima koji ne moraju da obezbede sopstvenu fizičku DR lokaciju. Uz funkciju koja automatski testira DR kopije, bićete sigurni da ćete sve brzo vratiti u radno stanje u slučaju da dođe do neželjene situacije.

Radi uštede, Backup Exec obezbeđuje globalnu deduplikaciju podataka. Time se smanjuje vreme potrebno da se nova bekap kopija prebaci u storidž, smanjuje obim saobraćaja u mrežnoj infrastrukturi i smanjuje prostor koji bekap zauzima.

Najbitnije funkcije

Na prvom mestu, treba istaći da se svim funkcijama i mogućnostima koje Backup Exec donosi upravlja s jednog mesta. Kroz jednostavan i logično organizovan interfejs upravlja se uređajima, bekap lokacijama i menjaju podešavanja. A tu je i zgodan prilagodljiv dashboard koji prikazuje najbitnije informacije o stanju vašeg bekap okruženja.

Zahvaljujući dubokoj integraciji sa MS Volume Shadow Copy Service i VMware Storage API-jima – omogućeno je brzo kreiranje snapshot-ova virtuelnih mašina kako bi se opterećenje infrastrukture svelo na minimum. Pored toga, obezbeđen je trenutni oporavak VMware i Hyper-V virtuelnih mašina. Osim što je to korisno u situaciji kada treba određenu mašinu vratiti u operativno stanje, omogućava i da se lako testiraju virtuelne mašine, kao i da se nove aplikacije brzo puste u produkciju.

U Backup Exec integrisane su i različite mogućnosti oporavka podataka – s hardverskog bekapa direktno na uređaje, sa fizičkog u virtuelno okruženje, kao i s virtuelnog u fizičko. Sve te opcije su tu da bi vreme prekida u radu bilo što je kraće moguće.

Da bi sačuvani podaci bili što bezebedniji, tu su integrisana 128/256-bitna AES enkripcija i usklađenost sa PCI DSS standardima verzije 3.1/3.2. U današnje vreme, bitno je istaći i zakonsku usklađenost s GDPR regulativom Evropske unije, kao i sa srodnim propisima o privatnosti u drugim jurisdikcijama.

Fleksibilno licenciranje

Licenciranje je od ove verzije pojednostavljeno. Dostupne su tri opcije – bronzana, srebrna i zlatna. Bronzana je najekonomičnija i obuhvata opcije koje će zadovoljiti potrebe velike većine korisnika, uključujući podršku za sve Windows, VMware i Hyper-V platforme.

Srebrna obuhvata sve najkorišćenije Backup Exec opcije, što znači dodavanje podrške za Linux operativne sisteme, kao i rešenja kao što su MS Exchange, SQL Server i SharePoint. Zlatna opcija obuhvata sve što Backup Exec omogućava.

Dodatno, licenciranje zavisi i od količine podataka koje treba bekapovati. A moguće je plaćati godišnju pretplatu ili kupiti trajnu licencu.

Kakve god da su vaše potrebe – Backup Exec nameće se kao odlično rešenje zahvaljujući tome što s jednog mesta imate pregled fizičkih, virtuelnih i cloud okruženja, što pojednostavljuje zaštitu podataka i smanjuje troškove i kompleksnost infrastrukture. Pritom se jednostavno koristi i obuhvata velik broj korisnih funkcija, tako da vam preporučujemo da ga makar probate pre nego što donesete konačnu odluku.

Probajte besplatno

Ukoliko želite da probate aktuelnu verziju Backup Exec rešenja – Veritas je omogućio da to učinite u periodu od čak 60 dana! Dovoljno je da posetite dole navedenu stranicu.

Korisna adresa: https://www.veritas.com/trial/en/us/backup-exec-20

