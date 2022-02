Vertiv edge tehnologije, usluge i servisi za channel partnere

Poslednjih 18 i više meseci bilo je mnogo izazova za kompanije koje snabdevaju industriju kritične IT infrastrukture. Tokom pandemije beleži se veliki rast potražnje za podacima i striming digitalnih servisa za sve potrebe, poput rada od kuće, obrazovanja i zabave.

Industrija data centara i tehnologije na kojima se bazira (serveri, sistemi hlađenja i neprekidnog napajanja) uspešno je odgovorila na ovaj izazov, pomoću rešenja poput daljinskog nadzora, cloud tehnologija te iskustva i domišljatosti.

Način rada od kuće tokom karantina zbog pandemije generisao je potražnju za IT uređajima i objedinjenom komunikacijom koja je „premašila sve granice”. Pandemija je takođe naglasila važnost dubokih radnih odnosa u industriji, koji mogu pomoći firmama u channel-u da se lakše nose s otežanim uslovima trgovinske razmene. Drugi izazov tokom pandemije bio je pokretanje IT infrastrukture kompanije Vertiv i njenih kupaca, uz poštovanje epidemioloških mera opreza povezanih s pandemijom. Daljinski nadzor lokacija data centara i cloud računarstvo pomogli su kupcima u održavanju infrastrukture i povećanju kapaciteta u kratkom roku.

Kontrola i nadzor „iz daljine”

Daljinski pristup IT infrastrukturi postaje ključni prodajni adut u kritičnoj IT infrastrukturi. Sve više kupaca kompanije Vertiv migrira svoj IT u cloud. Kao odgovor na porast broja zaposlenih koji rade od kuće, kupci zahtevaju IT infrastrukturu kojoj se može lako pristupiti (i popraviti) na daljinu. Zato je odličan dodatak Vertiv edge portfoliju rešenja Vertiv™ Avocent® ADX ekosistem koji pomaže organizacijama da upravljaju svojom IT infrastrukturom (i s daljine) i da instaliraju novu infrastrukturu brže, dok se u isto vreme unapređuje IT sigurnost. Vertiv™ Avocent® ADX ekosistem je izgrađen na temelju sigurne zajedničke arhitekture koja se neprimetno integriše i skalira kako bi stvorila otvorenu, ali otpornu platformu za IT menadžment – od enterprise do edge konfiguracija. Avocent® ADX ekosistem pruža najviši nivo performansi te agilnosti i sigurnosti, a omogućava i automatizaciju, upravljanje, nadzor i kontrolu svih vaših uređaja kao nijedno drugo rešenje na tržištu.

Nakon burnih 18 meseci, budućnost channel tržišta IT infrastrukture izgleda svetla. Usred naizgled nezasite potražnje potrošača i preduzeća za podacima, izgleda da će tržište digitalne infrastrukture održati svoj snažan rast. Dobavljači na tržištu i njihovi channel partneri moraće blisko da sarađuju kako bi zadovoljili potražnju koja raste. Vertiv omogućava edge tehnologiju i podršku za rek-sisteme, UPS rešenja (neprekidne sisteme napajanja), PDU-ove, hlađenje, kao i IT sisteme i softvere, servise i rešenja.

Zašto da budete partner kompanije Vertiv™?

Kao i u svakom istinskom partnerstvu, shvatamo da je za uspešnu saradnju potrebno međusobno razumevanje i ispunjavanje potreba i ciljeva obe strana. Bez ove početne tačke, naše ili bilo koje druge partnerstvo trajalo bi sve dok se u međuvremenu ne pojavi bolja solucija. Ne samo da imamo partnerski program s nagradama na području finansija koji se implementira odmah na početku nego osiguravamo da linije komunikacije od osobe do osobe ostanu otvorene tokom celog razdoblja saradnje.

Vertiv na tržištu nudi kompletan portfolio IT infrastrukture koji je globalno dostupan, kao i decenije iskustva s brendovima kao što su Avocent®, Chloride®, Geist™, Knürr i Liebert®. Radimo s vodećim distributerima u regionu centralne i južne Evrope, a uključivanjem u partnerski program ostvarujete mogućnost maksimalne profitabilnosti kupovinom Vertiv proizvoda i rešenja. Ostvarite dodatne prihode od prvog dana kroz naš Vertiv partnerski i program nagrađivanja. Nudimo snažnu i efikasnu prodajnu i tehničku podršku iz sedišta u Hrvatskoj, kroz saradnju s našim distributerima u Srbiji, kompanijama Kim Tec i Ingram Micro d.o.o. Beograd.

Vertiv je, uz pomoć svojih channel partnera, posvećen idealu da edge tehnologija postane još dostupnija za potrebe naših kupaca. Saznajte više o Vertiv proizvodima i rešenjima na Web stranici Vertiv.com ili nas kontaktirajte na croatia.hello@vertiv.com.

Autor: Karmen Buljat, Field Marketing Manager CSE

