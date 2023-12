Vertiv i saradnja sa kompanijom Intel

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja, predstavio je saradnju sa kompanijom Intel, industrijskim liderom u stvaranju tehnologije koja menja svet, kako bi pružili rešenje tečnog hlađenja koje će podržati revolucionarni novi Intel Gaudi3 AI akcelerator, čije je lansiranje planirano za 2024. godinu.

Primenom veštačke inteligencije i računarstva visokih performansi stvaraju se veće količine topline, a organizacije sve više prelaze na rešenja tečnog hlađenja radi efektivnijeg i ekološki prihvatljivijeg hlađenja.

Intel Gaudi3 AI akcelerator iskoristiće u serverima tečno hlađenje i hlađenje vazduhom kroz Vertivova dvofazna (P2P) rešenja. Rešenje tečnog hlađenja testirano je do 160 kW snage akceleratora koristeći rashladnu vodu u rasponu od 17°C do 45°C (62,6°F do 113°F). Rešenja hlađenja vazduhom testirana su s do 40 kW toplinskog opterećenja te se mogu implementirati u data centrima s toplim okolnim vazduhom do 35°C (95°F). Opisano dvofazno (P2P) rešenje bazirano na hlađenju freonom će pomoći kupcima implementira rekuperaciju topline, hlađenje povišenim temperaturama vode, efikasniju iskorišćenost freecooling rešenja i konačno, redukciju u pokazatelja efikasnosti potrošnje električne (PUE), pokazatelja učinkovitosti potrošnje vode (WUE) i smanjenje ukupnih troškova vlasništva (TCO).

„Intel Gaudi3 AI akcelerator pruža savršeno rešenje za saradnju između Vertiva i Intela. Vertiv nastavlja da proširuje naš široki portfolio tečnog hlađenja, što rezultira našom sposobnošću podrške liderima tehnologija veštačke inteligencije sledeće generacije, poput Intela. Vertiv pomaže kupcima da ubrzaju usvajanje veštačke inteligencije brzo i pouzdano, istovremeno im pomažući da postignu ciljeve održivosti“, izjavio je John Niemann, stariji potpredsednik globalnog poslovnog segmenta termalne energije u kompaniji Vertiv.

„Potrebe za radnim opterećenjima veštačke inteligencije stavile su naglasak na performanse, troškove i energetsku učinkovitost kao glavne zabrinutosti za preduzeća danas. Kako bismo podržali povećanje termičkog dizajna snage i toplinskog toka za akceleratore sledeće generacije, Intel je sarađivao s kompanijom Vertiv i drugim partnerima ekosistema kako bi omogućio inovativno rešenje hlađenja koje će biti od ključne pomoći korisnicima u ostvarivanju ciljeva održivosti“, istakao je dr. Devdatta Kulkarni, glavni inženjer i vodeći termalni inženjer na ovom projektu u kompaniji Intel.

Za više informacija o Vertiv tehnologijama tečnog hlađenja posetite Vertiv.com. Za više informacija o Intel Gaudi3 akceleratoru posetite Habana.ai.

