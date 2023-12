Na konferenciji BIZIT u Beogradu predstavnicama kompanije Vertiv PC Press je dodelio nagradu za Vertiv™ Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS, najbolji jednofazni online UPS s Li-Ion tehnologijom.

Dizajniran za serverske ormare ili samostalne instalacije, Vertiv™ Liebert GXT5 Lithium-Ion je dostupan u kapacitetima od 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA i 3000 VA. Online UPS s litijum-jonskim baterijama koristi veću gustinu litijum-jona za duže vreme rada baterije na istom nivou prostora poput tipične olovne kiselinske (VRLA) baterije regulisane ventilom.

Vertiv™ Liebert GXT5 Lithium-Ion takođe podržava skalabilno vreme s mogućnošću dodavanja do osam 1U litijum-jonskih spoljnih baterijskih kabineta u svakom UPS-u. Litijum-jonske baterije obično traju osam do deset godina, što je ujedno i otprilike životni vek samog UPS-a, u poređenju s tri do četiri godine za VRLA baterije. To potencijalno eliminiše skupoceno i nepraktično menjanje baterija, kao i njihovo održavanje. Litijum-jonske baterije takođe su znatno lakše od VRLA baterija i deluju efikasnije na visokim temperaturama, štedeći na troškovima i energiji koja je potrebna za hlađenje serverskog ormara.

„Budući da edge computing, IoT i 5G tehnologije nastavljaju da se razvijaju, pri čemu postaju novi temelji procesa digitalizacije, partneri i kupci traže efikasna rešenja za zaštitu svoje kritične IT opreme od posledica prekida napajanja električnom energijom. Vertiv™ Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS uređaj neprekidnog napajanja našem IT channel portfoliju donosi brojne prednosti za podršku rastu edge lokacija, što organizacijama omogućava korišćenje najnovije tehnologije kojom će ubrzati svoj put digitalne transformacije”, izjavio je Ante Maršić, Channel Sales direktor za Vertiv u CEE regiji.

Vertiv™ Liebert GXT5 Lithium-Ion idealan je za primenu u raznim industrijama: bankarstvu, zdravstvu, finansijskim servisima, obrazovanju, energetici, državnim institucijama i transportnoj industriji gde postoji rastuća potreba za pouzdanom kritičnom IT infrastrukturom.

U sklopu BIZIT konferencije istaknuti su takođe Vertiv Partner Program (VPP) i Vertiv Incentive Program (VIP), čiji je fokus na nagrađivanju vlastite mreže stručnih partnera. VPP i VIP dostupni su partnerima u odabranim zemljama širom Evrope i Bliskog istoka, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

„Naša mreža partnera i distributera ključna je za poslovanje kompanije Vertiv, pružajući usluge, rešenja i stručnost koja je potrebna našim klijentima. Posvećeni smo tome da osiguramo partnerski program koji će biti vodeći u industriji, uz nastavak podsticaja i nagrađivanja naših stručnih partnera za izvrstan posao koji obavljaju”, rekla je Karmen Buljat, direktorka marketinga za Vertiv u CEE regiji.

Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion idealan je za primenu u raznim industrijama: bankarstvu, zdravstvu, finansijskim servisima, obrazovanju, energetici, državnim institucijama i transportnoj industriji

Vertiv se posvetio nagrađivanju partnera stvarajući pet različitih šema za podsticaj: Start Bonus Incentive, Everyday Sales Incentive, Cross Sell Incentive, Purchase Frequency Incentive i Spotlight Incentive – s povećanim brojem bodova koji se dodeljuju na mesečnoj bazi. Novi i poboljšani portal za partnere objedinjuje sve potrebne prodajne i marketinške alate i resurse, omogućujući ovlašćenim partnerima lakšu kupovinu Vertiv proizvoda i rešenja uz to ih nagrađujući.

vertiv.com

Podelite s prijateljima

Tweet