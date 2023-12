ASUS ROG Ally: Nova mladost ručnih gejming konzola

Među najubedljivijim i najboljim izdanjima ručnih gejming konzola koje preplavljuju tržište nalazi se ASUS ROG Ally, s brojnim adutima i prednostima u odnosu na konkurente.

Čini se da je pred nama nova zlatna era ručnih igračkih konzola. Nakon izuzetnog uspeha koji je ostvario Nintendo Switch – koji je zbog specifične softverske biblioteke, publike i tržišnog nastupa ipak priča za sebe – veliki broj kompanija je pokušao da napravi nešto slično. Ređaju se već neko vreme jedni za drugima, ali najveća „bomba” je odjeknula kada je Valve objavio da će početi s prodajom sopstvene portabilne igračke konzole Steam Deck.

To je naizgled bila odlična kombinacija. Firma koja stoji iza najveće prodavnice igara na Internetu ponudiće uređaj na kojem će moći da se igraju hiljade naslova. Uz jednu malu začkoljicu – Valve baš i nije imao neko naročito iskustvo s hardverom. Tu se ukazala prilika da u priču uskoče druga, poznatija imena na tom polju. Jedno od tih imena, koje se posebno vezuje za inovacije i osvajanje novih tržišta, jeste svima dobro poznati ASUS. Njegova izvedba je stigla u vidu ROG Ally konzole.

Mobilni PC

ASUS ROG Ally konzola je bazirana na kombinaciji AMD čipseta nove generacije namenjenog računarima male potrošnje i Windows 11 operativnog sistema. Po tome je jedinstvena i to čini srž njenih mogućnosti i sposobnosti, zajedno s još nekim detaljima koje ćemo razmatrati. Za razliku od mnogih sličnih naprava koje imaju jedno ili drugo ograničenje, ROG Ally je u suštini PC u malom formatu, da ne kažemo PC u velikom kontroleru kojim upravljate.

Šta to znači u praksi? Pre svega, ogromnu dozu slobode. Dok su druge konzole ograničene jednom ili drugom stvari, hardverski limitirane, softverski vas vezuju za jednu prodavnicu igara ili grupu igara, ROG Ally vam omogućava da koristite – bilo šta, u bukvalnom smislu te reči. Štaviše, on može biti veoma raskošan multimedijalni saputnik u svakom smislu te reči.

S dobrim zvučnicima ili povezan na Bluetooth slušalice i druge periferije, možete ga koristiti kao multimedijalnu mašinu, gledati filmove ili raditi mnoge stvari koje radite na bilo kom Windows računaru. Spakujete ga u ranac, slušate muziku, gledate filmove, ili se pak igrate – reč je o multimedijalno raskošnoj napravi koja je potpuno mobilna i upravljiva zahvaljujući velikom broju kontrola koje donosi sa sobom. Još kada vidite da stiže s postoljem koje je fantastična stvar za gledanje filmova u hotelskoj sobi… No, krenimo redom.

Hardverski gledano, konzola se bazira na AMD Ryzen Z1 Extreme čipu. Postoji i pristupačnija varijanta sa Z1 bez sufiksa Extreme, ali iskreno preporučujemo bržu varijantu jer je primetno brža, kako u procesorskom, tako i u grafičkom delu. Z1 Extreme se bazira na Zen4 arhitekturi, izrađuje se u 4-nm procesu i raspolaže sa osam jezgara sa ukupno 24 MB keša. Prati ga AMD Radeon integrisana grafika bazirana na RDNA 3 arhitekturi, sa 12 computing units (spram svega četiri u pristupačnijem modelu). Radni takt procesora i grafike može ići do 5,1 GHz, odnosno 2,7 GHz, u zavisnosti od potreba i opterećenja.

Struja ili baterije

TDP je deklarisan u rasponima od 9 do 30 W i na ovo treba prilično obratiti pažnju. Nisu svi režimi rada uvek dostupni, već zavise od toga da li je konzola priključena na struju ili nije. Tako se limiti kreću od 9 W u Silent režimu do 15 W u Performance režimu, pa sve do 25 W u Turbo režimu, dok je 30 W rezervisano za situaciju kada je konzola priključena na struju. Ovi vidovi korišćenja znatno utiču i na potrošnju baterije. Termalni limiti imaju velik uticaj na performanse, ne samo u smislu definisanosti već i u kontekstu zagrevanja. ASUS je za ovu konzolu kreirao novi termalni sistem Zero Gravity sa dva ventilatora, sa otvorima opremljenim filterima za prašinu.

Sve ovo prati 16 GB LPDDR5 memorije, što je prilično izdašna količina koja će omogućiti vrlo fluidno igranje u praktično svim naslovima. Da imate gde da ih smestite, stara se brzi 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD u 2230 formatu, a podržana je i memorijska kartica za brzo i lako prebacivanje biblioteka igara, ali i multimedijalnih sadržaja.

Utisak koji ROG Ally ostavlja izuzetno je pozitivan. Već na prvu loptu deluje kao najkvalitetnije urađena ručna konzola, a kada imamo u vidu da je i najlakša, s masom od svega 608 grama, stvari postaju još jasnije. Svaki gram znači u ovoj kategoriji, naročito ukoliko deca budu želela da koriste konzolu. Lep dodatak stiže i u vidu postolja, što je fantastična stvar ukoliko, recimo, želite da gledate filmove preko vašeg malog saputnika. Osim audio i mikrofonskog konektora, tu su još i USB Type-C combo port s podrškom za USB 3.2 Gen2, ali i DisplayPort 1.4 video-priključak, što vam takođe donosi obilje opcija.

Ukoliko ste pak pratili naša pisanja o ASUS laptopima, znate da jedan broj ultratankih modela koristi ROG XG Mobile interfejs za povezivanje eksternih grafičkih karti. Tako i ovde možete da koristite eksternu grafiku sve do RTX 4090 laptop GPU-a, što je pomalo nestvarno, ali je istovremeno i prilično skupo. No, i ta opcija ilustruje koliko je mogućnosti ASUS isporučio s novom mobilnom igračkom konzolom, obezbedivši potpunu integraciju u svoj ekosistem.

Glatka uživancija

Najzad, stižemo do utisaka u samom radu. ROG Ally se oslanja na 7-inčni ekran koji je ogromna prednost spram konkurencije, ali od korisnika zahteva i određeno poznavanje materije. Da, to obilje opcija tera nekada na određenu dozu razmišljanja i optimizacije. Naime, ekran ima Full HD rezoluciju (1920 × 1080 piksela) s osvežavanjem od 120 Hz. Sam ekran je fantastičan, s osvetljenjem od 500 nita i kontrastom od 1200 : 1, što omogućava dobru vidljivost po jarkom dnevnom svetlu i veoma fluidnu akciju. U tom pogledu ROG Ally je najbolji u ovoj klasi uređaja.

No, to će terati korisnike da pažljivije biraju i podešavaju igre. Naime, nije sve igrivo u tolikoj rezoluciji i pri tolikom broju frejmova. Neke igre će raditi fantastično, ali nekima će morati biti spuštana rezolucija. Srećom, i 720p na ovakvom ekranu izgleda sasvim prihvatljivo. Tu se onda ubacuju i gorepomenuta razmatranja o TDP-u, pa je sasvim moguće da se više isplati limitiranje neke igre na 60 Hz (recimo, ukoliko broj fps-a ne prelazi 40-50) kako bi se uštedelo na bateriji. U prevodu, svaki korisnik mora da se dobro poigra sa ovim setovanjima u zavisnosti od tipa igara koje igra i sopstvenih kriterijuma kako bi pronašao lični optimum koji mu najviše daje u konkretnoj situaciji.

Zahvaljujući Windows 11 Home operativnom sistemu, korisnik nije ograničen na prodavnicu aplikacija i može odmah da počne da igra sve što je do sada prikupio u kolekciji. Trivijalno je povezati se na Steam, Epic Games, Xbox GamePass, Ubisoft Uplay ili pak GOG, koji posebno deluje interesantno zbog starijih igara. Uopšteno gledano, naš utisak je da su definitivno Metroidvanije (skrolujuće akcione igre) nešto gde je ROG Ally na domaćem terenu, ali možete bez ikakvih problema igrati i, uslovno rečeno, novije i modernije igre. Baldur’s Gate 3 radi fantastično, Dead Cells i Axiom Verge su ovde u prirodnom okruženju, Doom Eternal već traži određena prilagođavanja kako u smislu hardverskih podešavanja, tako i navika igranja 3D pucačine bez miša koristeći kontroler, tj. pečurke. Svim ovim parametrima se može upravljati pomoću Armoury Crate softvera koji ima poseban taster za instantno pozivanje u svakom trenutku, odakle možete upravljati podešavanjima, pominjanim limitima, parametrima rada i profilima.

ROG Ally kao računar

Baterija od 40 Wh na papiru deluje pozamašno, ali mnogo toga zavisi od vaših podešavanja. Možete se igrati u rasponu od svega sat vremena pa do čak osam ili devet sati, u zavisnosti od zahtevnosti. Ili pak možete ROG Ally koristiti kao mini-računar i po desetak sati. Izbor je na vama. Da ne ostanemo dužni komentar zašto se opredeliti za ovakvu konzolu umesto za telefon: odgovor se sam nameće. Ovde su igre, pa se igrate, a na telefonima su igrice, pa se tamo igricate. Kome treba dalje objašnjenje verovatno i ne razmišlja o nabavci ovakvog sjajnog uređaja koji omogućava vrhunsko igračko iskustvo u pokretu, i to sa bibliotekama koje broje hiljade i hiljade naslova.

Na samom kraju, šta reći osim da očekujemo dalji razvoj i usavršavanje ovog koncepta u godinama koje dolaze. Spisak igara se neće smanjivati, naprotiv, biće ih sve više, a samim tim i mogućnosti za njihovo igranje, a očekujemo da će čitavi spektri žanrova dobiti novi podsticaj prodorom mobilnih igračkih konzola na tržište. ASUS je definitivno u odličnoj poziciji i ima sve preduslove da u godinama pred nama napravi dar-mar u ovom segmentu i inovativnim konceptima stekne simpatije najvećeg dela igračke publike.

Korisna adresa: asusplus.rs

