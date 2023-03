Vertiv predstavio aplikaciju proširene stvarnosti za sveobuhvatno iskustvo upoznavanja s proizvodima

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja, danas je predstavio Vertiv™ XR aplikaciju, prvi takav alat svoje vrste za prostore data centara koji omogućava operaterima, IT menadžerima te channel partnerima da vizualiziraju proizvode kompanije Vertiv na samoj lokaciji primene s obzirom na prostor koji zauzimaju u bilo kojem objektu. Virtualna prezentacija kroz takav praktičan alat pomaže rukovodiocima poslovanja da planiraju prostor te pruža podršku i nakon same instalacije, s namerom boljeg razumevanja kako infrastruktura podržava računarske operacije te koliko prostora zauzima. Aplikacija je dostupna putem Apple Play Store te Google Play Store prodavnica.

Dolazak Vertiv XR aplikacije predstavlja najnoviji napredak u široko rasprostranjenoj te kontinuiranoj inicijativi za digitalizaciju kompanije Vertiv, gde se kompanija nastavlja fokusirati na razvoj korisničkog iskustva te širenje resursa dostupnih za kupce i channel partnere. Napravljena od strane same kompanije, Vertiv XR aplikacija je prvi alat svoje vrste koji donosi tehnologiju komercijalnog nivoa koja se koristila za projekte preuređenja doma. Aplikacija je dobitnik nagrade „Najbolji proizvod ili usluga digitalne transformacije – kategorija Preduzetništvo“ (eng. “Best Digital Transformation Product or Service – Enterprise”) u sklopu Computing 2022 Technology Product Awards nagrada, a ujedno je i nosilac maksimalne ocene od pet zvezdica od strane medijske kuće IT Channel koji ju je imenovao „najboljom aplikacijom proširene stvarnosti testiranoj u 2022. godini“. Dodatno, i u susednim zemljama aplikacija je dobitnica nagrade Top50 – najbolje iz regiona od strane časopisa iz Srbije PC Press.

„S Vertiv XR aplikacijom, stvaramo most između ličnih fizičkih interakcija te digitalnog sveta. Aplikacija omogućava našim kupcima i partnerima da donose kvalitetnije odluke i preporuke, te da na opipljiv način vizualiziraju kako će novi proizvodi postati deo već postojećih okruženja gde mogu istražiti detalje istih, i to uz par dodira na dlanu“, izjavio je Cristian Scarpa, CIO i globalni potpredsednik Customer & Employee tehnologija za EMEA regiju.

Vertiv XR aplikacija služi kao vodič kupcima kroz odabir proizvoda i njihovu primenu, koristeći tehnologiju proširene stvarnosti kako bi omogućila sveobuhvatni i realističan prikaz proizvoda na lokaciji prema vlastitom odabiru – bez obzira da li je reč o data centru, kancelariji, čekaonici ili dnevnom boravku. Nadalje, aplikacija pruža korisnicima mogućnost da prouče i istraže različita rešenja kompanije Vertiv s obzirom na mesto i vreme kada ih žele primeniti, kao i da nastavljaju biti angažovane i nakon kupovine te instalacije istraživanjem dopunskih rešenja te deljenjem vlastitog iskustva proizvoda.

„Ova tehnologija koristila se za različite primene korisnika, od pomaganja vlasnicima domova da uvide kako bi njihovi novi kabineti uklapali u kuhinji ili kako bi izgledao novi oblik fasade na njihovoj kući. Međutim, primenu proširene stvarnosti još nismo videli u industriji data centara. Zbog toga smo kupcima omogućili priliku da prouče svoju opremu pre nego se odluče za kupovinu, zbog čega svoje odluke povezane s tehnologijama kompanije Vertiv mogu donositi sa samopouzdanjem“, izjavio je Martin Coulthard, globalni potpredsednik za demand generation marketing, kompanija Vertiv.

Sveobuhvatni napori kompanije po pitanju digitalizacije usmereni su na razvoj i ažuriranje postojeće digitalne opreme koja može pružiti bolju uslugu kupcima i partnerima u skladu s njihovim uslovima. Krajnji je cilj poboljšati online interakcije između kupaca i kompanije te im olakšati pronalaženje onoga što im je potrebno putem stranice Vertiv.com ili tokom korišćenja Vertiv XR aplikacije, a ujedno i pomoći kompaniji Vertiv te njenim partnerima stvoriti smislen, produktivan angažman s drugim kupcima i partnerima.

Za više informacija i mogućnosti preuzimanja Vertiv XR aplikacije, posetite Vertiv.com.

