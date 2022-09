Vesimpex: Fabrika za (blisku) budućnost – Industrijska revolucija 4.0 u praksi

Moj prvi posao nije imao nikakve veze sa IT sferom: bila je to čista industrija. Iako sam se bavio automatizacijom, najveći deo posla se završavao relejima: elektromehanika, mnoštvo žica i lampica (LED je tada bila čista egzotika). Stidljivo su počeli da se pojavljuju prvi elektronski uređaji, primitivni PLC-ovi. I to je bilo to, računari i mreže postojali su samo u bankama i u računovodstvima.

Stvari su se malo promenile proteklih godina. Svaka mašina, svaki uređaj, čak i pojedinačni senzori sada traže povezivanje na IoT mrežu. IT je sišao u fabričku halu, donoseći nove zahteve i potrebe.

Samo za jake

Industrijsko okruženje je nov izazov za implementaciju IT sistema: prašina, vlaga, korozivna isparenja, mnoštvo motora i nelinearnih potrošača, mnogo elektromagnetnih smetnji. Ormani za smeštaj mrežne opreme montiraju se u halama, često i na otvorenom. Standardni 19“ ormani i rekovi ne dolaze u obzir jer je stepen zaštite nedovoljan. Zbog toga je stepen zaštite minimalno IP55, a materijal kućišta mora biti saobrazan uslovima okoline.

Moderna proizvodnja zahteva i decentralizovane računare i servere, tako da se i za njih mora obezbediti siguran rad. Vrlo često postoji i opasnost od požara, vode i vlage, prašine i agresivnih jedinjenja. Edge data centri koji podržavaju rad kompleksnih industrijskih postrojenja štite se u skladu sa okolinom: oprema se smešta u potpuno zaptiven i zatvoren prostor kako bi bila bezbedna.

Pored zaštite od uticaja okoline, poseban problem je hlađenje opreme. Agresivna sredina ne dozvoljava upotrebu jednostavnih rešenja s ventilatorima, jer je okolni vazduh nepodesan za hlađenje. Sistemi s freonom ili vodom kao rashladnim fluidom predstavljaju jedino moguće rešenje.

Smeštaj opreme

Računari i druga osetljiva oprema u fabričkoj hali traže posebnu zaštitu od uticaja okoline: prašine, vlage, prljavštine, hemikalija. Rittal nudi rešenja koja odgovaraju svim zahtevima i osiguravaju bezbedno okruženje. Veoma je važan izbor materijala koji su otporni na vlagu, paru, prašinu i druge neugodne uticaje. Koriste se čelik ili nerđajući čelik, a tamo gde postoji rizik od korozije primenjuju se plastika, polikarbonat ili poliester. Varijante za specifične zahteve takođe su na raspolaganju, na primer, kućišta od specijalnih vrsta nerđajućih čelika otpornih na hemikalije (AISI 316 ili AISI 336). Stepen zaštite je minimalno IP55, po potrebi i IP66, a za pranje pod pritiskom kućišta u IP69K zaštiti.

Interesantnu grupu predstavljaju industrijske radne stanice, kućišta za smeštaj računara i monitora za upravljanje opremom i kontrolu kvaliteta u proizvodnji. Potpuno zaptivena, s priborom koji omogućava korišćenje tastature i miša, ili ugradnju touch panela. Naravno, obavezna je primena opisanih otpornih materijala i prilagođenih rešenja za zaptivanje i zaštitu.

Mrežna oprema u hali

Umrežavanje opreme je posebno važan i svuda prisutan zahtev. Bakarne, optičke ili Wi-Fi mreže oslanjaju se na kablovsku ili bežičnu infrastrukturu, a mrežna oprema mora biti pouzdano zaštićena. Traže se visok stepen mehaničke zaštite, otpornost na spoljne uticaje i druge funkcionalnosti. Naš odgovor je serija specijalno razvijenih kućišta za 19“ i drugu opremu, prilagođenih za montažu opreme i kabliranje u industrijskim uslovima.

Posebno su interesantni tzv. „trodelni ormani”, s prednjim vratima od stakla za nadzor opreme, obrtnim delom za montažu 19“ opreme i zidnom kutijom za uvod kablova i smeštaj konekcionih komponenti. IP55 se podrazumeva, a za posebno oštre zahteve postoje varijante od nerđajućeg čelika.

Industrijski data centar

U najvećem broju fabrika u kojima danas radimo projekte automatizacije, sve veću ulogu u upravljanju proizvodnjom imaju specijalizovani softveri s brojnim servisima za direktno upravljanje radom opreme, planiranje proizvodnje, izveštavanje, vezu sa sistemima skladištenja i logistike… Iako sve više servisa ide u cloud, lokalna oprema je neophodna, a za nju treba obezbediti potrebne uslove za funkcionisanje. Data centar u jednoj fabrici postavlja iste zahteve kao na drugim mestima: smeštaj potrebnog broja servera, pouzdana fizička infrastruktura (napajanje i klimatizacija), protivpožarna zaštita, mrežna infrastruktura… Pošto od funkcionisanja opreme u data centru direktno zavisi proizvodnja i svi ostali povezani procesi, raspoloživost, pouzdanost i sigurnost su imperativ.

Naša rešenja, za koje industrija postaje sve važniji i zahtevniji korisnik, različita su po obimu, ali uvek sa istim nivoom kvaliteta i pouzdanosti. Primenjujemo odredbe standarda EN50600, a možemo da obezbedimo i poštovanje izabranog Uptime Institute Tier nivoa.

Kompaktna rešenja zaptivenih 19“ rekova koji, pored prostora za smeštaj servera, imaju rešeno hlađenje, napajanje i internu protivpožarnu zaštitu, zadovoljavaju u slučajevima opreme manjeg obima. Modularni su, jer tako opremljene rekove možemo dodavati po potrebi, a i mobilni, jer se lako mogu premestiti s jednog na drugo mesto. Redundansa infrastrukturnih sistema je standardna karakteristika. Spolja gledano, to je kompaktni i potpuno zaštićeni edge data centar.

Nesumnjivo bolju zaštitu pružaju Rittal mikro data centri, koji su nalik prethodnom rešenju, ali imaju protivpožarnu oblogu sa stepenom vatrootpornosti F90 prema DIN4102/2, odnosno 30 minuta u granicama promene ΔT < 50 K i relativne vlažnosti < 85%. Takođe, imaju povišenu otpornost na vodu, korozivne gasove, prašinu i provalu. Sve ovo dobro dođe, naročito u industrijskim uslovima negostoljubive okoline. I ovo rešenje je modularno jer se polja mikro data centra mogu dodavati uz očuvanje svih važnih karakteristika.

Monitoring

Praćenje fizičkih parametara IT infrastrukture daje neophodnu sigurnost i pouzdanost. Nadzor temperature i vlažnosti vazduha je minimum, ali Rittal CMC sistem nudi i upravljanje klimama, identifikaciju i kontrolu pristupa, daljinsko otvaranje vrata, detekciju požara. U sprezi sa DCIM softverom, CMC daje moćnu alatku za punu kontrolu IT infrastrukture u fabričkoj hali. Implementacija je plug&play, a integracija s drugim sistemima nadzora brza i jednostavna.

Implementacija

Recept je jednostavan: prepustite se profesionalcima. Naše višegodišnje iskustvo i brojne reference u industriji garancija su za vaš miran san.

Javite nam se, rado ćemo vam dati još više detalja i razmotriti zajedno vaše konkretne zahteve.

Korisna adresa: Vesimpex.rs

Autor: Slobodan Stanković, Vesimpex

