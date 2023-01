Vesimpex: Osvrt na praznike

Ova 2022. godina mi je bila prilično valovita, bar što se tiče onoga što mi se dešavalo i kako mi se kretalo raspoloženje. Ostavila mi je malo gorak ukus, jer je par meni veoma bliskih ljudi otputovalo da se ne vrati. Kao ravnotežu, imali smo neke velike porodične radosti, venčanja i krštenja.

Posla je bilo napretek, ali smo ipak našli vremena da se družimo i putujemo: dva puta smo organizovali putovanja i izlete po Srbiji. Opet veselo i opušteno, cela ekipa iz Vesimpex-a, malo da zaboravimo svakodnevnu huku, brzinu i nervozu.

Ja sam proslavio jedan okrugli rođendan, tek da opravdam sedu kosu. Dobar povod da se podsetim šta smo sve radili i šta nam se dešavalo proteklih godina.

Rani radovi

Vesimpex je započeo saradnju s Rittal-om u prošlom veku. Duga je to priča, ali svodi se na to da smo najpre radili isključivo sa industrijskim korisnicima. Sredinom devedesetih tek su počeli da se pojavljuju zahtevi za ormanima koji nisu bili namenjeni za ugradnju u fabričkim halama, već za smeštaj opreme za računarske mreže. To je bila prva namena, serveri su i dalje bili u desktop kućištima i stajali su uglavnom na kutijama od monitora. U to vreme monitori, naročito oni veliki (celih 15“ i 21“) bili su ogromni i teški, pa su i kutije bile dorasle zadatku: idealne da se na njih stavi server da ne stoji baš na podu.

Prvi rekovi za smeštaj mrežne opreme bili su napravljeni kao modifikacija industrijskih ormana, onih za 19“ opremu za upravljanje. Tada su i PLC-ovi pakovani u rekove i nosače kartica, nisu bili kompaktni kao sada. Sećam se da smo nešto ranije, dok sam radio u Vodovodu, imali PLC za upravljanje postrojenjem koji je napunio ceo jedan rek 42U.

Prodaja rek-ormana za smeštaj patch panela i mrežnih uređaja bio je naš prvi posao vezan za IT. U to vreme se, posle prvih čeličnih ormana, pojavio lepotan: Rittal FlexRack, urađen od aluminijumskih profila u posebnom, prepoznatljivom dizajnu. Bio je prilično skup, nije toga išlo previše, ali svejedno nam je pričinio mnogo radosti. I našim korisnicima, sigurno.

Dugo je naš FR bio najbolji izbor za mrežne rekove, a onda se pojavio Quick Rack: sličnih boja ali u celini od čelika. Ono što je bilo veoma dobro je da je dolazio u tzv. flat-pack-u: svaki deo obaška, pa smo mi to sastavljali po želji korisnika. Svaki deo ormana (vrata, bočne stranice, krovni i podni ram) dolazio je u više varijanti i dimenzija. Zbog toga je bilo lakše držati lager i nuditi brzu isporuku baš po želji kupca. Tada se javljaju i prve varijante serverskih rekova, povećane nosivosti i stabilnosti.

Sa Quick Rack-om smo se družili nekoliko lepih godina. Bilo je velikih uspešnih projekata, ali se dosta tražio kao standardni orman u dnevnoj prodaji. I sada ga ponegde srežemo, posle toliko godina, odoleo je i izdržao izazovima upotrebe i stoji stabilan kao kada je prvi put montiran. Iz nekog razloga, Rittal je prestao da ga proizvodi i prešao na nove tipove.

Posle su se ređali novi i novi favoriti. TS8 koji je takođe bio baziran na industrijskom ormanu, ali u varijanti TS IT, dodatno opremljen i modifikovan za IT namene. Fiksni, vareni ram omogućio je nosivost od 1500 kg, tako da je postao idealno kućište za farme servera. Dopunjen priborom za napajanje opreme, hlađenje i organizaciju prostora, nije ostavljao nerešena pitanja.

Odskora se družimo s VX IT ormanom, naslednikom TS8 serije, od koje je preuzeo proverene principe i najbolja tehnička rešenja. Zahvaljujući razvoju i proširenju VX IT familije, možemo da ponudimo rek-ormane za bilo koju IT namenu: mrežni , serverski, kolokacioni, edge… Sve što našim korisnicima treba, VX IT nudi u osnovnim varijantama: nosivost, organizaciju prostora, efikasno kabliranje, pouzdano hlađenje. Bogat pribor i dodatna oprema zaokružuju priču bez kompromisa: napajanje, hlađenje, monitoring, sigurnost.

Nova godina. I šta sad?

Obično se pred Novu godinu prave planovi, daju obećanja samom sebi i rade slične stvari, od kojih mnoge traju koliko i praznici. I mi stalno razmišljamo kako i šta dalje, jer se IT svet brzo i neprekidno menja. Ono što je sigurno, sve što smo smislili i namerili nećemo zaboraviti odmah posle praznika, već ćemo nastaviti dalje, istim pravcem.

Data centri

Vesimpex planira, razvija i implementira sveobuhvatna rešenja za data centre, i to ostaje naše usmerenje i u narednom periodu. Naslonjeni na Rittal rešenja, zahvaljujući iskustvu iz mnogobrojnih uspešnih projekata, nudimo korisnicima rešenja bez kompromisa. Odlučili smo da sva rešenja uskladimo sa odredbama standarda SRPS EN 50600, jer smo se uverili da taj standard daje jasan i potpun okvir za planiranje, projektovanje, izgradnju, eksploataciju i održavanje data centara.

Pored kombinovane ekipe inženjera svih potrebnih specijalnosti, sertifikovanog Uptime Tier Designer-a i tehničke ekipe za realizaciju svih elemenata data centra, posebnu pažnju poklanjamo prediktivnom i preventivnom održavanju svih implementiranih sistema.

Edge data centri

Uvek smo pratili modu i aktuelne trendove, pa smo aktivni u oblasti edge data centara. Razvili smo kompaktna rešenja opremljena u potpunosti prema standardima IT infrastrukture, pouzdana i funkcionalna. Nudimo jednostavna i ekonomična rešenja gde su svi sistemi, zajedno sa IT opremom, smešteni u zaptivene i zaštićene rekove. Za zahtevnije korisnike i manje prijateljska okruženja, implementiramo Rittal Micro Data Center rešenja s visokim stepenom protivpožarne otpornosti. Za svaku varijantu rešenja, pored tehničkih elemenata, posebnu prednost predstavlja brzina i jednostavnost implementacije, bez prekida rada servisa korisnika.

Kontejnerski DC

Edge data centri su sve zahtevniji i veći po količini opreme, tako da vrlo često ne mogu da se smeste u dva-tri reka ili Rittal MDC. Zbog toga smo se usmerili u razvoj kontejnerskih rešenja, koja nemaju ograničenja u prostoru. Opremanje kontejnerskog data centra je u svemu slično „klasičnim” data centrima: napajanje, hlađenje, protivpožarna zaštita, monitoring, bezbednost i sigurnost. Modularnost i proširivost je lako obezbediti, kontejneri za smeštaj servera i komunikacione opreme se mogu dodavati prema potrebi, jednako kao i tehnički kontejneri sa infrastrukturnim sistemima. Implementacija je jednostavna jer oprema stiže upakovana, povezana i probana na mesto ugradnje. Smanjena je papirologija, nema građevinskih dozvola, nema prašine i instalaterskih radova, nema prekida rada postojećeg data centra. Preseljenje je takođe moguća opcija, ukoliko se ukaže potreba.

Ne treba vam prostor u zgradi, ne morate nikoga da iselite ili da se borite za potreban prostor. Jednostavno smestite data centar u slobodan prostor dvorišta i zaštitite ga od neovlašćenog pristupa, što je lakše nego u zgradi. Odvajanjem od ostalog prostora smanjuje se požarni rizik, tako da ni protivpožarne karakteristike zidova ne moraju biti prema EN 1047-2. Zaštita perimetra svodi se na dobru žičanu ogradu i sistem video-nadzora i kontrole prisustva.

Na kraju…

Odlučili smo da se malo odmorimo, po starom dobrom običaju spojićemo praznike i nećemo raditi odmah posle Nove godine.

Posle toga, idemo dalje, kao i do sada. Zajedno s našim korisnicima, saradnicima, partnerima. Očekujemo velike nove projekte i puno angažovanja i rada. Navika, šta li je…

Srećna vam nova 2023. i Božić!

Budite nam zdravi i veseli i vidimo se na novim projektima!

Vesimpex.rs

Autor: Slobodan Stanković, direktor Vesimpex-a

