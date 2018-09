Vesimpex: Šta kada nastupi IT krah

Krah data centra može da predstavlja i krah kompanije, ako nisu na vreme alocirani resursi za disaster recovery sajt koji će trenutno preuzeti ulogu glavnog data centra. Vesimpex predlaže razne mobilne varijante koje se prilagođavaju potrebama: nano data centar, micro data centar i data centar u kontejneru.

Za reputaciju svake kompanije i njen kontinuitet poslovanja najvažnija je neprekidnost poslovnih procesa koji se sve više baziraju na informacionim sistemima i pouzdanom radu data centra. “Neće valjda” i “daće Bog”, samo su neke od omiljenih uzrečica u Srbiji koje se najčešće koriste prilikom odluke o investiranju u IT infrastukturu, sve do trenutka dok ne dođe do incidenta i neželjenog prekida u radu data centra i dok se ne osete finansijske posledice, koje ugrožavaju rad kompanije.

Rizici po funkcionisanje i bezbednost kritičnih podataka u brojni, počevši od požara, prirodnih nepogoda (poplave, zemljotresi, elektromagnetna zračenja…), raznih zloupotreba, nepoštovanja procedura, ljudske greške, više sile, virusa…

Koliko god investirali u primarni data centar, uvek postoji određeni rizik da dođe do downtime-a, ali je najgori scenario katastrofalni događaj koji na lokaciji može uništiti kompletnu IT infrastruktutru i kritične podatke, a samim tim i kompanijsko poslovanje. Kao najpouzdanije rešenje nameće se izgradnja sekundarnog data centra – Disaser Recovery-ja na lokaciji koja će biti dovoljno udaljena da, u slučaju najgoreg scenarija, bude izolovana od potencijalnog rizika.

Šta je Disaster Recovery sajt?

Kao što mu i sam naziv kaže, Disaster Recovery Site predstavlja rezervnu lokaciju za oporavak IT sistema u slučaju prekida rada primarnog DC. Data centri se često koriste za backup na udaljenoj lokaciji. Zaštita i čuvanje podataka na udaljenoj lokaciji primenjuje se radi dodatne sigurnosti. To znači da podatke iz jednog data centra možete paralelno snimati i čuvati u drugom, udaljenom data centru.

Jedna od ključnih prednosti takvog data centra je mogućnost Disaster Recovery-ja – procedure koja se odnosi na obnavljanje (vraćanje u pogon) podataka ili infrastrukture kritične za funkcionisanje kompanije nakon havarija ili nepogoda. Uz odgovarajuće projektovane data centre, disaster recovery je jednostavniji i pouzdaniji. Primarni server ima svoju alternativu, podaci se paralelno upisuju i čuvaju na dva različita mesta i u slučaju nedostupnosti primarnog servera, rezervni odmah preuzima ulogu.

U ovom tekstu govorićemo od DRS rešenjima sa aspekta fizičke IT infrastrukture i potrebnom nivou opremanja lokacije kako bi stvorili uslove za bezbedan i pouzdan rad opreme. Izgradnja Disaster Recovery sajta (sekundarnog DC) uglavnom ne zahteva obim opreme i nivo opremanja kao primarnoj lokaciji, ali ako obuhvata kritične podatke, pružaće dodatnu sigurnost. Samim tim je zgodno da rešenja fizičke IT infrastrukture DRS-a budu kompaktna, nezavisna od lokacije/mobilna, modularna a sa druge strane treba da osiguraju neophodan nivo pouzdanosti i zaštite.

U zavisnosti od potrebnog nivoa fizičke zaštite, potrebno je odabrati i odgovarajuće rešenje a zahvaljujući RITTAL rešenjima IT infrastrukture, u portfoliju kompanije Vesimpex postoji spektar takvih rešenja koja mogu ispuniti bilo koji zahtev i potrebu po pitanju kapaciteta.

Nano Data Centar

Ukoliko objekat ispunjava standarde po pitanju fizičke bezbednosti opreme od spoljašnjih rizika, ograničen pristup objektu i prostoriji, čak i kad ne postoje uslovi za namensku prostoriju, osnovno rešenje je u Nano data centru.

Nano data centar predstavlja rack za smeštaj IT opreme koji se može opremiti prema potrebama sa svom kompletnom infrastrukturom za pouzdan rad koja se inače nalazi u klasičnom DC, u vidu UPS napajanja, distribucije napajanja, klimatizacije, protivpožarne zaštite, monitoringa, upravljanja…

Bitno je napomenuti da je NDC zatvoren sistem, bez uticaja na okolni prostor, i da pruža zaštitu od spoljašnje vlage, prašine i neovlašćenog pristupa. Sistem klimatizacije reguliše temperaturu samo unutar rack ormana, a u zavisnosti od odabranog rešenja, rashladni kapacitet može biti u opsegu od 1 kW do 55 kW po jednom rack-u. Još jedna prednost ovakvog rešenja je što se unutrašnjost rack-a može štiti od požara pomoću PP jedinice 1U visine, koja u sebi sadrži sistem rane dojave i automatskog gašenja požara.

NDC rešenje je mobilno i vrlo lako se može preseliti na novu lokaciju ili proširiti svoje kapacitete, prostorne i infrastrukturne, u slučaju potrebe.

Savršena zaštita – Micro Data Centar

Ukoliko je poslovni prostor firme neodgovarajući za izgradnju prostorije data centra/server sale, a neophodan je visok nivo fizičke zaštite IT opreme i podataka, kao jednu od alternativa Vesimpex preporučuje sigurnosni IT sef, Micro Data Centar odnosno MDC.

Isto kao i kod Nano Data Centra, MDC predstavlja opremljen rack sa svim infrastrukturnim sistemima koje zahteva pouzdan rad IT opreme uz dodatnu fizičku zaštitu u vidu sefa koji se montira oko rack ormana. Sef pruža zaštitu od požara, neovlašćenog pristupa, eksplozija, padajućih krhotina, prskajuće vode, vandalizma, provale…

Glavna odlika Micro Data centra je da pruža visoku zaštitu od svih spoljašnjih rizika ali pre svega od požara, i to – tokom trajanja požara preko 30 minuta, unutar MDC-a maksimalni porast temperature je manji od 50°C a relativne vlažnosti vazduha manje od 85%. Bitno je i napomenuti da su ovi podaci dobijeni sistemskim testom tj. testiranjem celokupnog sistema a ne samo pojedinačnih komponenti i panela. Ukoliko za nekoliko rack-ova treba postići ovakav stepen zaštite, na raspolaganju je drugačije rešenje koje zahteva veće investicije.

Dodatne prednosti rešenja su to što je mobilno, modularno i proširivo, što se kompletan data centar sa pratećom infrastrukturom može nalaziti unutar jednog rack-a (sefa), i što pruža neophodan nivo fizičke zaštite i nema uticaja na okruženje.

Data Centar u kontejneru

Još jedno od “ključ u ruke” rešenja, koje se može primeniti za izgradnju Disaster Recovery lokacije, jesu data centri u kontejneru. Ukoliko su potrebe za prostorom i rack pozicijama veće a ne postoji objekat u koji bi se DRS smestio, idealno rešenje je data centar u kontejneru. Kontejner takođe predstavlja data centar koji je opremljen kao i klasičan, s velikom razlikom što je mobilan i može se postaviti na lokaciju bez građevinske dozvole. Neophodan uslov na lokaciji koji je potrebno obezbediti su temelj, napajanje i konekcija a nakon toga kontejnerski data centar se veoma lako i brzo implementira.

Kontejner pruža zaštitu od požara i namenjen je za smeštaj kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Prednost za klijenta je što može odabrati potrebne kapacitete prostora, napajanja i klimatizacije počevši od 20 kW u redundansi, a na lokaciju dobija čitav data centar u veoma kratkom roku. Ako su potrebni veći kapaciteti, kontejneri mogu biti namenski realizovani kao kontejneri samo za IT opremu ili za UPS ili DEA napajanje.

