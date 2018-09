Fujifilm izbacio analogni i hibridni Instax Square fotoaparat

Fujifilm je predstavio novi Instax Sqare fotoaparat, SQ20, koja poput originalnog Instax Square SQ10 služi za slikanje kockastih instant slika koje izgledaju kao na Instagramu. SQ20 međutim ima i novu opciju, a to je mogućnost snimanja videa od 15 sekundi iz kog se može izabrati najbolja slika – zapravo, fotoaparat se upravo na nju i oslanja prilikom kreiranja fotografija. Postoji mogućnost kreiranja faux long ekspozicije dodavanjem motion blur efekta, a i korišćenja „time shift collage“ opcije koja omogućava slikanje do četiri slike u jednoj.

SQ20 ima manji senzor nego što to ima SQ10, i to 1/5 inča umesto 1/4 inča, što omogućava malo “zumiranije” slike. Ukoliko to nije dovoljno, postoji i 4x digitalni zoom. Po svim drugim karakteristikama je ovaj fotoaparat je isti kao prethodni model. SQ20 će se naći u prodaji 10. oktobra, a cena ovog uređaja kretaće se oko 200 evra.

Za sve one koji žele da imaju kockaste slike, ali su naklonjeniji tradicionalnoj varijanti instant kamere, Fujifilm je izbacio svoj prvi analogni Instax Square SQ6 aparat. U okviru SQ6 postoji 3 moda i to motorno bazirani macro mod, landscape i double exposure mod, a i tajmer od 10 sekundi. Litijumske baterije koje se dobijaju uz uređaj su dovoljno za snimanje do oko 300 fotografija.

Izvor: Engadget

