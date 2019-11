Veštačka inteligencija i moda na San Francisco Fashion Week-u

Nastojanje San Franciska da postane jedna od modnih destinacija nije daleko od ostvarenja. Veliki uticaj tehnologije na modnu industriju teško je ignorisati a ova moderna metropola svojim geografskim položajem se nalazi baš u samom centru svetskih tehnoloških zbivanja.

Pod sloganom “ReDefining Fashion”, nedelja mode održana krajem oktobra u San Francisku imala je za cilj da pokaže kako moda sve više postaje tech proizvod, usled mnogobrojnih društvenih medija, brzim razvojem startup kompanija, neizvesnom budućnošću maloprodaje kao i naglom ekspanzijom “influensera” kao medijskih mogula. Na konferenciji pod nazivom ”A.I. Fashion Summit”, istaknuto je da veštačka inteligencija postaje sastavni deo tehnologije u modnoj industriji, tako što pomaze u promociji i prodaji konfekcijske robe. Ona ima za cilj da poveća iskustvo kupca, poboljša efikasnost prodajnih sistema kao i upravljanje procesom prodaje, koristeći prediktivnu analitiku. “U srži problema je to sto veštačka intelegencija, koja nije svojstvena modi, dovodi do nelagodnosti usled promene dinamike moći između ljudske i veštačke vrste. Ona napreduje u onim područijima našeg razmišljanja koja doživljavamo kao kreativna i emocionalna. Ona je tu da skenira ljudsku kreativnost tako što će je proširiti i ponuditi potrošaču širi spektar ponude, a ne da je zameni.” istakao je Pankaj Rajan generalni direktor i suosnivač kompanije Ingenus.

“Transparency, Privacy, and Security” (“Transparentnost, Privatnost i Sigurnost”) bio je jedan od panela na nedelji mode koji je ukazao na to da dok trgovci sve više prikupljaju podatke o potrošačima u isto vreme moraju primeniti sveobuhvatnu strategiju zaštite podataka koja uključuje obuku zaposlenih, imenovanje internih predstavnika za kibernetičku bezbednost, proveravanje partnera trećih strana i brisanje nepotrebnih podataka o potrošačima. U bloku pod nazivom “Machine Learning for Retail” govorilo se o perspektivama maloprodaje i tehnološkim inovacijama koje su neophodne da se uvedu da bi se uspešno poslovalo u 21.veku. Mašinsko učenje je budućnost mode za maloprodajni planiranje, dizajnersku proizvodnju i marketing. Preporuke sa vizuelnim stilom omogućavaju kupcima da iz trake za pretragu istražuju relevantne proizvode sa persanilazovanim rezultaima.

Cinjenica da veštačka intelegencija postaje satavni deo tehnologije u konfekcijskoj industriji potkrepljena je rastom godišnje potrošnje koja će se, po predviđanju Juniper agencije, učetvorostručiti sa dve miliarde dolara u 2018 na 7.3 miliarde dolara do 2020 godine. U svojoj suštini, VI se fokusira na stvaranje mašina intelegentnim tako što se prilagođavaju unosom novih podataka, uče na iskustvu i postaju osposobljene da rešavaju probleme na način na koji ih ljudi rešavaju. Na pitanje koliko će poslovnih mesta biti zamenjeno mašinama Pankaj Rajan je zaključio “Sigurno je to da će dosta poslova biti eliminisano, mi već sad u većim prodajnim objektima u USA imamo robote koji čiste prodavnice, skeniraju police sa robom i prikupljaju podatke o inventaru, sa druge strane ljudi će preći na zanimljivija radna mesta, biće povećana potražnja za radnom snagom u centrima za podatke, robotici i sličnim zanimanja iz oblasti tehnologije.”

Nedeljna ceremonija završila se revijom “Emerging designers” koja je istakla da svet mode i lepote postaje sve inkluzivniji tako što pojednostavljuje i olakšava odnos između različitosti i identiteta. Jedan od dizajnera Del Geronimo svojom revijom predstavio je period posle drugog setskog rata kada je bačena bomba na Hirošimu simbolizujući posledice koje je taj događaj ostavio na čovečanstvo i ekološki sistem. Sve više brendova se opredeljuje za održivu modnu liniju a isticanje ekoloških vrednosti u središtu je mnogih kampanja. Pored novih dizajnera priliku da se predstave imali su i kreativci koji su kroz svoju reviju istakli značaj očuvanja ekosistema, smanjenje modnog otpada integrišući etiku i održivost odevnih materijala.

