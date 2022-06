vFORUM Adria 2022: Promene vođenja praktičnim iskustvom

Kompanija VMware, lider u pružanju multi-cloud usluga za sve aplikacije je na vForumu Adria 2022 okupila više od 400 učesnika i VMware partnera iz 10 zemalja Adriatik regiona. Na najznačajnijem regionalnom tech događaju sezone, pod motom promene vođene praktičnim iskustvom, kroz više od 20 prezentacija, tehničke radionice i biznis panele, učesnicima iz industrija od fintech-a, preko javnog sektora, do telekomunikacija i privrede, predstavljena su VMware rešenja i proizvodi koji kompanijama i organizacijama svih veličina pomažu da već danas izgrade infrastrukturu otpornu na izazove budućnosti.

Otvarajući vFORUM, Joe Baguley, potpredsednik i CTO VMware-a za EMEA region govorio je o ubrzanju digitalnog poslovanja u multi-cloud svetu. „VMware se ističe po tome što kompanijama i organizacijama, dok prelaze na nove tehnologije, donosi iskustvo, operativne alate, alate za upravljanje troškovima poslovanja u cloud-u, što sve zajedno omogućava brzo, efikasano i bezbedno usvajanje ovih modernih tehnologija“, rekao je Baguley.

Prema njegovim rečima budućnost tehnologije je u decentralizaciji i demokratizaciji. „Dugoročno gledano, podaci će biti svuda, tako da zapravo verovatno nećete pomerati podatke sa mesta gde se nalaze, već ćete kontrolisati ko ima pristup podacima. Samim tim, kako sve više ljudi bude imalo pristup sve širem spektru tehnologija, to će obezbediti bolju budućnost za sve“, poručio je Baguley.

Regionalni menadžer prodaje VMware-a za Jugoistočnu Evropu, Nenad Aleksić, objasnio je da je sadržaj vForuma koncipiran tako da korisnicima i partnerima ponudi tri funkcionalne celine iz kojih mogu da izvuku ono što je najbolje za njihovo poslovanje. „Prvi segment je vezan za multi-cloud, odnosno primenu različitih cloud rešenja; drugi je u domenu modernizacije radnog mesta i omogućavanja hibridnog pristupa svim koroporativnim aplikacijama i resursima, dok je treći pravac novih saznanja koje smo ponudili učesnicima vForuma vezan za modernizaciju razvoja i implementacije samih aplikacija, kako onih klasičnih baziranih na legacy tehnologijama, tako i modernih koje se baziraju na mikro servisima“, rekao je Aleksić.

Aleksić je zadovoljan što je vForum Adria, kao jedan od najvećih regionalnih skupova, ponovo uživo okupio korisnike i partnere VMware-a. „Veliko nam je zadovoljstvo da smo mogli da ugostimo više od 400 korisnika i partnera iz preko 10 zemalja, a posebno smo srećni što smo imali priliku da na konferenciji ugostimo i preko 100 korisnika i partnera iz Srbije sa kojima sarađujemo već punu deceniju, jer uporedo sa vForumom Adria proslavljamo i 10 godina poslovanja kompanije VMware u Srbiji“, poručio je Nenad Aleksić.

„Ovde imamo predstavnike korisnika iz bankarskog, odnosno finansijskog sektora, javnog sektora, industrije i fintech-a, što dokazuje poziciju VMware-a u ovom regionu i oslikava poverenje naših korisnika koji svoje poslovanje obavljaju oslanjajući se na nas. Veliko nam je zadovoljstvo što smo u prethodnih 10 godina od nove kompanije na regionalnom tržištu postali partner i savetnik od poverenja velikom broju korisnika svih veličina, nebitno je da li imaju 5 ili 505 servera“, rekao je Martin Obradović, Senior Territory Manager VMware-a za Hrvatsku i Sloveniiju.

Korisnicima i partnerima VMware-a na današnjem događaju predstavljeni su najnoviji trendovi u industriji, kako oni aktuelni danas, tako i oni koji se mogu očekivati u budućnosti. „VMware je u prethodnih 20 godina pokazao kako kompanija uvek prati korisnike i tempo inovacija. Prateći promene u navikama svojih krajnjih korisnika, kompanije i organizacije koje svoje poslovanje zasnivaju na VMware tehnologijama, uvek su u mogućnosti da pruže bolju uslugu i podršku. VMware tehnologija omogućava da korisnici mogu svoje poslovanje da obavljaju na bilo kom cloud-u i to je nešto što je naša jedinstvena prednost. Pored toga, imamo i snažan fokus na end user computing deo, gde korisnicima dajemo slobodu, a IT profesionalcima i stručnjacima za bezbednost omogućavamo zadržavanje kontrole. Danas, u svetu koji se ovako brzo menja, imati ovakvu fleksibilnost i agilnost je nešto što naši korisnici cene i drago nam je da su prepoznali VMware kao nekoga ko to može i da im da“, kazao je Martin Obradović.

Tokom otvaranja vForuma, Stefanie Schütze, Sales Director VMware EMEA – Intel Sales and Marketing Group govorila je na temu unapređenja digitalne budućnosti Evrope, dok je Krešimir Magdić, IT Infrastructure Services Director Atlantic Grupe predstavio iskustva svoje kompanije u korišćenju VMware tehnologija i rešenja.

Učesnici vFORUM-a Adria imali su i jedinstvenu priliku da čuju i upoznaju Dina Rađu, košarkašku legendu i člana Kuće slavnih.

Na vForumu u Puli, IT profesionalci i stručnjaci zaduženi za bezbednost imali su sjajnu priliku da se upoznaju sa detaljima najnovijih VMware tehnologija i rešenja, saznaju kako VMware Cloud kreira jedinstvenu platformu za sve aplikacije u bilo kom okruženju i pridruže se najrelevantnijim tematskim razgovorima o izgradnji, pokretanju, upravljanju, povezivanju i zaštiti aplikacija i podataka u svim cloud okruženjima.

