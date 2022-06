Da li ste znali da vaš iPhone može da uradi ove stvari čak i sa istrošenom baterijom?

Prazna iPhone baterija je katastrofa, zar ne? Izgubili ste pristup svim svojim aplikacijama, svim obaveštenjima, svim funkcijama i vezama sa svojim Apple Watch-om. Ali taj logotip crvene baterije ne blokira sve mogućnosti iPhone-a: noviji iPhone automatski zadržava deo trajanja baterije za hitne slučajeve, što omogućava nekoliko izuzetno važnih mogućnosti koje vam mogu pomoći. Evo na šta se možete osloniti.

Možete da pronađete svoj iPhone pomoću Find My

Find My vam može pomoći da locirate sve vrste Apple uređaja (i prijatelje, po tom pitanju), a čak se i sinhronizuje na vašim uređajima. Ali postoji jedna dodatna funkcija koju Find My ima koja može pomoći čak i ako je baterija vašeg iPhone-a potpuno prazna: zove se Pošalji poslednju lokaciju.

Na ovaj način možete se prijaviti na Find Miysa drugog Apple uređaja i videti poslednju lokaciju svog iPhone-a. To je dobro rešenje ako ste juče izgubili svoj iPhone zbog niskog veka trajanja baterije i još uvek morate da ga pronađete, iako postoji velika šansa da je baterija do sada prazna.

Ako nemate druge Apple uređaje, to je u redu: možete se prijaviti na svoj nalog na iCloud.com i tamo pronaći iste mogućnosti.

Ključ ove mogućnosti je da morate da omogućite sva prava podešavanja. Vaš iPhone mora biti uključen u Find My i funkcija Find My Network mora biti omogućena, a zatim funkcija Pošalji poslednju lokaciju mora biti omogućena. Dodajte sve to zajedno i moći ćete da pratite svoj iPhone oko 24 sata nakon što se isključi

Koristite Apple digitalne ključeve i druge NFC funkcije

Rezerva snage za hitne slučajeve u iPhone-u ima još jednu važnu upotrebu za one koji se oslanjaju na svoje iPhone uređaje za interakciju sa drugim uređajima i obavljanje svakodnevnih zadataka. Deo ove snage ide na NFC čip u iPhone-u, tako da i dalje može da šalje važne podatke.

Ovo pomaže na nekoliko načina. Prvo, čak i sa istrošenom baterijom, i dalje možete da koristite digitalne ključeve koji mogu da otključavaju kompatibilne automobile, pametne brave na vratima, hotele koji su u partnerstvu sa Apple-om i još mnogo toga. To vam omogućava da uđete na mesta na kojima zaista treba da budete, čak i ako je baterija prazna.

Drugo, ovo takođe funkcioniše sa propusnicama i ličnim kartama ili platnim karticama koje možda imate u svom Apple novčaniku.

Kvaka je u tome što je ova sposobnost takođe ograničena koliko dugo može da radi. Imate samo nekoliko sati da uspostavite ove veze pre nego što iPhone to više neće moći da radi.

Izvor: idropnews

Podelite s prijateljima

Tweet