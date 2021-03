Video igre za ljubitelje pasa

Mnogo je onih koji žive bez pasa, uprkos velikoj ljubavi. Uslovi stanovanja često držanje ljubimaca čine nemogućim, posebno za one koji žive kao podstanari. Video igre su tu da ublaže ovaj problem, pa virtuelni psi zamenjuju one prave.

Sve je više igara o psima – neke su već izašle, druge su još uvek u pripremi. Developeri pronalaze nove načine da kućne ljubimce uključe u sve žanrove, pa tako, na primer, grupa haskija može da bude korisna u nekoj igri preživljavanja, dok je simpatično štene korisno za privlačenje virtuelnih partnera u igri The Sims. Budući da je igara mnogo, svaka lista je korisna i može da posluži onima koji vole prave, ali i pse iz video igara:

Best Friend Forever

Best Friend Forever je vizuelni roman, a jedan od glavnih momenata je usvajanje psa koji igraču pravi društvo do kraja. Jedan od osnovnih ciljeva igre je da se što više nauči o tome kako se ispravno brine o psu.

Pupperazzi

Pupperazzi se igra u prvom licu, a svet je u ovoj igri prepun pasa svih boja i oblika. Igrač ima zadatak da fotografiše što veći broj ljubimaca.

Pet the Pup at the Party

Pet the Pup at the Party igrača vodi na zabavu, a zadatak je da se što pre odobrovolji pas koji pripada domaćinu. Kroz stan se prolazi kao kroz lavirint, a sobe i hodnici su prepreke na putu do cilja.

The Red Lantern

The Red Lantern je priča o junakinji i njenim psima, te putu kroz Aljasku. Pet pasa joj pomaže tokom izolacije u zaleđenoj tundri, a u pitanju je prava avantura koja uopšte nije jednostavna.

Forever Ago

Forever Ago je priča o starcu, kombiju i psu koji kreću na put kroz Severnu Ameriku. Još jedna avantura i putovanje koje zahteva brzo donošenje odluka.

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs

Naslov sve kaže – An Airport for Aliens Currently Run by Dogs je komedija-avantura, a cilj je da s epronađe što više fotografija pasa koji verno čekaju.

To The Rescue!

To The Rescue! Je simulacija skloništa za pse, a igrač ima zadatak da pronađe savršen dom za svakog od štićenika.

