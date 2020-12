Vip uvodi prvu privatnu LTE mrežu u Srbiji

Pored tri poznate mobilne 4G mreže postojećih telekomunikacionih operatora u Srbiji, kompanija Vip mobile omogućiće i četvrtu, za koju je dobijeno odobrenje regulatorne agencije RATEL. Nova mreža koja uskoro „stiže u Srbiju“ je prva privatna LTE mreža, namenjena Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.

To praktično znači da će na teritoriji Srbije zaposleni beogradskog aerodroma jedini imati sopstvenu mobilnu mrežu, koja omogućava unapređenje poslovnih procesa, usluga i bezbednosti na mnogo viši nivo, jer je povezivanje neprekidno i moguće sa bilo koje lokacije u okviru aerodroma. Na taj način, zahvaljujući proaktivnosti i tehnološkim inovacijama kompanija Vip mobile i Nokia, Aerodrom „Nikola Tesla“ postaće prva kompanija u Srbiji koja će ući u svet nove evolucije u telekomunikacijama.

– Inovacije generalno dolaze kao potrebe tržišta. Iako nam uskoro dolazi 5G, vrednost 4G kroz koncept ovakvih privatnih mreža u svetu prepoznat je u vrednosti čak 19 milijardi evra do 2026. godine. U Vip mobile-u prepoznajemo trendove i potrebe korisnika i koliko god je moguće, u skladu sa dostupnošću tehnologija na lokalnom ili svetskom tržištu, mi identifikujemo rešenja i uklapamo ih sa potrebama korisnika. Zaokruženim rešenjem, mi im otklanjamo problem i unapređujemo poslovne procese – poručuje Dragan Tanasković, direktor ICT rešenja Vip mobile.

Privatna LTE mreža i manjim korporacijama može da pruži dodatnu vrednost upravo zbog nezavisnosti mreže i baze podataka. To omogućava kontinualan prenos i neprekidnu komunikaciju čak i kada bi došlo do prekida veze između sedišta kompanije i centralnog sistema operatora.

– Naša ideja je bila da podržimo kreiranje agilnog poslovnog okruženja za našeg korisnika, da podržimo i ubrzamo digitalnu transformaciju, i da uvedemo nove tehnologije kao što je Internet of Things. Insistirali smo na znatno većem povezivanju mašina i senzora, jer to dovodi do velike automatizacije procesa i njihovog ubrzanja – objašnjava Vladimir Uzelac, arhitekta ICT rešenja Vip mobile.

Privatna LTE mreža je zamišljena da u jednom access domenu podrži zaposlene na aerodromu u tačno određenom frekvencijskom spektru, kao i da podrži sve putnike koji stižu. Saobraćaj se odvija tako da nijedan bit podataka ne izađe sa te lokacije, što pruža maksimalnu bezbednost ljudi i uređaja.

– Uređaji poput skenera prtljaga ili tableta sada mogu da se integrišu pomoću mreže i da budu slobodni za komunikaciju non stop, posebno u hitnim situacijama. Ovi dodatni resursi koji su veoma bliski korisnicima smanjiće kašnjenje i omogućiti efikasnu upotrebu aplikacija. Čvrsto verujem da će privatna LTE mreža biti platforma od ključne važnosti za aerodrom da unapredi procese, putničko iskustvo i finansije – rekla je Jasmin Rifai, Enterprise Business, CBT Telekom Austria, NOKIA.

Završetak projekta privatne LTE mreže za Aerodrom „Nikola Tesla” očekuje se tokom 2021. godine.

