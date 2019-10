Visa i Mastercard preispituju svoju podršku Facebook projektu Libra

Prošlo je nekoliko meseci od kako je Facebook zvanično objavio planove za svoju Libra kriptovalutu sa podrškom nekih velikih imena, uključujući Visa i Mastercard. Od tada smo malo toga čuli o njoj, osim povećanja nadzora regulatornih organa, bankara i političara širom sveta, dok su ti partneri uglavnom ćutali.

Wall Street Journal izveštava da su rukovodioci neimenovanih partnerskih kompanija odbili javno da podrže Libru, uprkos zahtevima Facebook-a da to urade. Na osnovu anonimnih izvora tvrdi se da Visa, Mastercard i drugi sada potpuno preispituju svoje učešće i podršku projektu. Rukovodioci Libra Association-a, pristalice kriptovalute, pozvani su na sastanak u Vašingtonu, izvestio je WSJ, tako da ćemo verovatno uskoro saznati da li će se razdvojiti ili nastaviti udruženi.

David Marcus iz Facebook-a odgovorio je na WSJ članak na Twitteru, rekavši „Da bi Libra uspela, potrebni su joj posvećeni članovi, i dok ja nemam saznanja o određenim organizacijama koje planiraju da se povuku, posvećenost misiji je važnija od bilo čega drugog.“

2) change of this magnitude is hard and requires courage + it will be a long journey. For Libra to succeed it needs committed members, and while I have no knowledge of specific organizations plans to not step up, commitment to the mission is more important than anything else;

