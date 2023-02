Više od 98 procenata organizacija ima loše konfigurisano cloud okruženje

Prema najnovijem istraživanju kompanije Zscaler, čak 98.6 organizacija smatra da imaju loše konfigurisana cloud okruženja, koja bi mogla da dovedu do kritičnih situacija sa njihovim podacima i infrastrukturom. Pogrešno konfigurisanje najčešće je vezano za javni pristup storage sistemima, privilegijama različitih korisnika, sistemima za skladištenje lozinki… Sve to su delovi sistema koji mogu da dovedu do katastrofalnih hakerskih napada i do kompromitovanja ogromnog broja podataka.

Problem postaje još veći, kada se zna da 55.1 procenat kompanija koristi više cloud provajdera, a da 66.7 procenata organizacija upotrebljava javne cloud storage sisteme. Još jedan veliki problem je što u 97.1 procenatu kompanija, korisnici koji ne koriste multifaktorsku autentifikaciju, imaju kompromitovane naloge. Oko 25 procenata upada u sisteme inicirano je phishing napadima, a sofisticiranost tih napada raste iz dana u dan i sve ih je teže otkriti. Zato je za kompanije od izuzetne važnosti da kontrolu pristupa svojim sistemima podignu na što višu lestvicu.

Još jedan veliki rizik je što 68 procenata kompanija ima eksterne korisnike sa administratorskim pravima do njihovih cloud ograničenja. To su uglavnom kooperanti i dobavljači kompanije. Pored toga, utvrđeno je i da 59.4 procenta organizacija nije implementiralo čak ni osnovne ransomware kontrole za svoje cloud storage sisteme, a 17.4 procenata kompanija koriste ranjive verzije virtuelnih mašina koje imaju pristup Internetu, što takođe može da bude jedan od kritičnih puteva curenja podataka.

Ovo istraživanje pokazuje da kompanije i dalje, ili nisu svesne, ili ne razmišljaju dovoljno o bezbednosti upotrebe cloud sistema, što ostavlja ogroman prostor hakerima da pronađu nove žrtve.

Izvor: Betanews

Podelite s prijateljima

Tweet