Vertiv predstavio novi jednofazni neprekidni sistem napajanja

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja, danas je predstavio Vertiv Liebert GXE, jednofazni neprekidni sistem napajanja (eng. uninterruptible power supply – UPS) dvostruke konverzije dostupnog u varijantama od 6 te 10 kVa snage u tower ili rackmount konfiguracijama. Sistem je dizajniran tako da omogućava pouzdano napajanje distribuiranim IT mrežama te edge computing aplikacijama za primenu u različitim industrijama poput poslovnih subjekata, državnih institucija, proizvodnje, finansija, obrazovanja ili trgovine. Navedeni proizvod biće globalno dostupan za države i organizacije koje koriste 230V rešenja, a sada se isporučuje u Evropi, Bliskom istoku i Africi (EMEA regija).

Liebert GXE donosi veoma efikasan rad do 94% u online načinu rada, kao i do 98% u ECO načinu rada, što na kraju ostvaruje uštedu energije i operativnih troškova u poređenju s drugim modelima na tržištu. Visoki faktor izlazne snage od 1,0 omogućava kontinuirano i pouzdano napajanje većem broju povezanih uređaja, čime ih se štiti od mnogih smetnji u AC mreži s tehnologijom dvostruke konverzije, kao i zaštite od prevelikog ulaznog napona. Fleksibilne konfiguracije rackmounta ili towera, gde su standardno uključeni i rackmount setovi, pojednostavljuju upravljanje zalihama za distribuciju u IT channelu, a ujedno i pojednostavljuju proces instalacije radi prilagođavanja različitim potrebama edgea i mikro data centara.

Vreme rada jedne jedinice može se produžiti s do četiri kabineta eksternih baterija (eng. external battery cabinets – EBC) za back-up zaštitu, kao i s VRLA baterijama koje korisnik samostalno može da menja bez potrebe stručnog osoblja te bez potrebe isključivanja radnog opterećenja kako bi sve teklo glatko. Dodatno, Liebert GXE donosi i integrisan punjač od 4 ampera koji omogućava brzo punjenje baterije do 90% za samo 3 sata punjenja, što može biti od kritične važnosti u slučajevima poput kvarova na električnoj mreži. Isto tako, donosi i integrisani sistem upravljanja baterijom za optimizaciju njenog trajanja te buduće reciklaže.

The Vertiv Liebert GXE uključuje i LCD ekran u boji koji je jednostavan i prilagođen za korisnike. Radna jedinica omogućava i monitoring na daljinu za brz i efikasan pristup IT infrastrukturi putem Vertiv Liebert Intellislot Unity Communications card kartice te besplatnog softvera Vertiv Power Insight kojeg je moguće preuzeti. Štaviše, kupci se takođe mogu pouzdati i u Vertiv LIFE Services uslugu koja omogućava održavanje na daljinu i servisiranje samog UPS-a za maksimalnu dostupnost.

„IT distributeri i partneri u channel prodaji su u neprestanoj potrazi za efikasnim i isplativim rešenjima kako bi zaštitili svoje male i mikro IT lokacije od prekida napajanja električnom energijom. Ovaj najnoviji dodatak našem IT channel portfoliju pruža sve ključne karakteristike i performanse potrebne UPS-u dvostruke konverzije po pristupačnoj ceni, što malim i srednjim kompanijama u svim industrijama omogućava iskorišćavanje najnovijih tehnologija te brži put prema digitalnoj transformaciji“, izjavio je Andrea Ferro, potpredsednik Vertiv channel rešenja, IT i edge aplikacije za EMEA regiju.

Vertiv channel partneri mogu iskoristiti i potencijale produženih garancija i servisnih programa koji su posebno osmišljeni za jednofazne UPS sisteme, a mogu se obnoviti tako da pokrivaju ceo životni vek proizvoda. Navedeni programi dostupni su u zavisnosti od tržišta, a za više informacija posetite Vertiv.com ili se obratite lokalnom predstavniku kompanije Vertiv.

Kao deo Vertiv IT channel portfolija, Liebert GXE omogućava partnerima u EMEA regiji da osvoje bodove u svojim zemljama kroz Vertiv program nagrađivanja (Vertiv Incentive Programme – VIP), koji partnerima omogućava lako osvajanje raznih nagrada bez potrebe za dodatnim izveštavanjem. Dodatni bodovi se unose u Vertiv Partner portal na mesečnoj bazi, a sve što partneri treba da učine kako bi ih iskoristili je da se prijave svojim korisničkim imenom.

Za više informacija o kompaniji Vertiv i channel portfoliju, posetite Vertiv.com te odaberite opciju „Partners“ te „Apply Now“ kako bi ste u potpunosti iskoristili sve što Vertiv može ponuditi.

