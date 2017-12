Viva Vox kao uvertira za premijeru Star Wars: The Last Jedi

Kada su napustili bioskopske sale nakon gledanja Star Wars: The Force Awakens po prvi put, mnogi fanovi su imali istu misao, šta će se desiti u nastavku. Nažalost, pune dve godine ljubitelji su držani u neizvesnosti, međutim nastavak poznate franšize sada je konačno tu. Star Wars: The Last Jedi (ili Star Wars: Episode VIII) je samo nekoliko dana od premijere u bioskopskim salama širom planete i spreman je da ispriča sledeće poglavlje legendarne sage na bioskopskom platnu.

Uoči Beogradske premijere poznati hor Viva Vox će izvesti koncertni performans 13. decembra. Koncert će prethoditi premijeri filma u bioskopu Cineplexx Delta City. Tom prilikom članovi ovog ansambla po prvi put će uživo predstaviti najpoznatije numere iz Star Wars serijala, pripremljene u njima karakterističnom duhu, bez instrumenata i ozvučenja, samo svojim glasovima i uz pratnju betabox-a. Viva Vox je spremio i novi spot, koji će oživeti Džedaje, princezu Leju, Dart Vejdera, R2D2 i ostale omiljene likove, uz teme poput „The Imperial March“ i „Duel of the Fates“.

