Zaposleni u Amazonu su ljuti zbog povratka u kancelarije

Zaposleni u Amazonu i dalje izražavaju svoje nezadovoljstvo zbog naloga direktora Andy Jassy-ija o povratku u kancelarije. Na društvenim mrežama se pojavljuju poruke koje prenose njihovo protivljenje i nezadovoljstvo zbog novih pravila kompanije.

Minimalno tri dana u kancelariji

Grupa radnika otvorila je kanal na Slacku i sastavila internu peticiju kojom se protive nalogu. Nova pravila zahtevaju da se najkasnije do 1. maja zaposleni vrate i rade u kancelarijama barem tri dana. Peticija poziva Jassy-ija i rukovodstvo Amazona, poznato kao S-tim, da odustanu od politike i to samo nekoliko dana nakon što je objavljena. Grupa je prikupila 16.000 članova, a do sada je oko 5.000 zaposlenih potpisalo peticiju.

Nezadovoljstvo zaposlenih zbog naredbe prelilo se na i interni novinski portal namenjen samo za zaposlene – Inside Amazon.

“Odlukom o povratku u kancelarije bez pružanja podataka kojima se to opravdava, uprkos jasnim dokazima da je to pogrešna odluka za zaposlene, Amazon nije uspeo da ispuni svoju ulogu najboljeg poslodavca na svetu”. “Verujemo da će ova odluka naštetiti našem poslovanju i da je suprotna načinu na koji donosimo odluke u Amazonu.”

Zaposleni su ostavljali takve i slične komentare nakon što je Amazon onemogućio osoblju da lajkuju ili komentarišu Jassy-ijevu belešku kojom je najavljen povratak u kancelarije.

Zaposleni koji su komentarisali ovu odluku na Slack kanalu navode da su bili iznenađeni ovom objavom. Mnogi su izrazili frustraciju što će morati pronaći rešenja za čuvanje dece, brigu o roditeljima ili čak da se presele kako bi bili bliži kancelariji.

Jassy je takođe podržavao rad na daljinu i hibridni rad

Neki radnici su iznajmljivali automobile uz pretpostavku da će rad od kuće još uvek biti opcija. Drugi su ipak iskoristili raniju fleksibilnost rada u kompanije kako bi se preselili izvan velikih gradova u potrazi za pristupačnijim smeštajem. Međutim, sada su zabrinuti zbog putovanja na posao.

Mnogi zaposleni stavljaju frazu “Remote Advocacy” u svoj Slack status kako bi pokazali podršku peticiji. “Remote Advocacy” podrazumeva podršku konceptu rada koji omogućuje zaposlenima da rade izvan tradicionalnog kancelarijskog okruženja.

Osim što izražava svoje zabrinutosti u vezi sa novom politikom, peticija takođe iznosi niz podataka i studija koje ističu prednosti rada na daljinu, kao što su poboljšana produktivnost i sposobnost privlačenja i zadržavanja vrhunskih talenata.

Amazon je ranije ostavljao slobodu menadžerima da odluče koliko će često njihovi timovi morati da dolaze u kancelariju. Jassy je takođe podržavao rad na daljinu i hibridni rad. On je takođe priznao da je Amazon u “fazi eksperimentisanja, učenja i prilagođavanja” i da se pristup povratku u kancelariju može promeniti. Prošle sedmice, Jassy je naveo da će odluka da se zaposleni vrate u kancelarije doneti neke izazove.

„Nije jednostavno vratiti hiljade zaposlenih u kancelarije širom sveta. Timovima koji treba da obave taj posao daćemo malo vremena da razviju plan“. „Znamo da u početku neće biti savršeno. Međutim, iskustvo u kancelariji će se stalno poboljšavati u narednim mesecima i godinama kako naši timovi budu radili i na kraju nastavili da se razvijaju onako kako želimo.” napisao je Jassy kada je objavio novu odluku.

Nekoliko tehnoloških kompanija vratilo je politiku koja zahteva rad u kancelariji nakon što se pandemija prošla. Google i Apple su od prošle godine zahtevali od svojih zaposlenih da se vrate u kancelarije. Takođe, Disney u januaru zahtevao da zaposleni četiri dana u nedelji provedu u kancelariji.

