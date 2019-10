Vlada Srbije: Izvoz IT sektora premašio 2018. i već dostigao 913 miliona evra

Izvoz ICT usluga iz Srbije beleži konstantan i stabilan rast sa tendencijom daljeg povećanja i za osam meseci ove godine dostigao je 913 miliona evra, što je dvostruko više nego u istom periodu 2016. i 26,4% više nego prethodne godine, saopštila je Vlada Srbije.

Istaknuto je da posebno ohrabruje suficit u razmeni usluga koji je mnogo veći nego u tradicionalnim privrednim granama i u ovom trenutku on iznosi skoro pola milijarde evra, a veći je od suficita u razmeni roba u bilo kojoj oblasti, što pokazuje izveštaj Narodne banke Srbije o platnom bilansu. ICT sektor će, kako je naglašeno, nastaviti da bude u fokusu Vlade Srbije, kao “najperspektivnija privredna grana u Srbiji i jedan od najvećih pokretača privrednog rasta zemlje”. Podseća se da je Vlada Srbije krajem 2016. godine formirala Ministarski Savet za IT i inovaciono preduzetništvo koji je napravio plan za unapređenje IT sektora u Srbiji.

“Među najznačajnijim rezultatima Vlade u 2017, 2018. i 2019. godini za unapređenje ICT sektora, izdvajaju se: uvođenje informatike kao obaveznog predmeta od petog razreda osnovne škole, povećanje upisnih kvota na IT smerovima fakulteta za više od 20%, pokretanje izgradnje inovacione infrastrukture u koju je uloženo više od 100 miliona evra”, navedeno je u saopštenju. Dodaje se i da je sprovedena reforma poreskih zakona koja omogućava poreske olakšice pri ulaganju u istraživanje i razvoj, u startapove, kao i u intelektualnu svojinu. U okviru reforme obrazovanja nastavljena je modernizacija kako bi se mladi osposobili za poslove u 21. veku, a privreda bila konkurentnija, pa je tako od ove školske godine uveden brzi bežični internet u 500 škola.

“Trenutno postoji oko 10.000 digitalnih učionica, što pokriva oko 200.000 đaka. Specijalizovana IT odeljenja u gimnazijama širom Srbije pohađa oko 1.000 učenika, skoro šest puta više nego pre dve godine”, piše u saopštenju.

Izvor: N1