Vlasnici AirPods uređaja bez Apple uređaja mogu ažurirati firmware u Apple prodavnicama

Apple često objavljuje ažurirani firmware za AirPods, AirPods Pro i AirPods Max, ali ta ažuriranja se instaliraju na nekonvencionalan način.

Odlazak u Apple Store samo radi ažuriranja firmwarea na AirPods-ima nije idealan

Umesto da se instaliraju direktno, oni se instaliraju preko obližnjeg iPhone-a, iPad-a ili Mac-a. A to je problem za one koji nemaju jedan od tih uređaja. Apple je ažurirao dokument podrške za AirPods firmware kako bi jasno stavio do znanja da ljudi bez dodatnog Apple uređaja sada mogu da posete Apple Store da bi instalirali ažuriranje. Međutim, nije jasno koji će proces biti praćen da bi se to dogodilo.

Isti dokument takođe uključuje pojašnjenje o tome kako se ažuriranja firmwarea normalno instaliraju, sa metodom koja zahteva da su AirPods povezani na punjač i da su u dometu iPhone-a, iPad-a ili Mac-a koji je takođe povezan na WiFi. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, firmware AirPods-a neće biti ažuriran.

Iako odlazak u Apple Store samo radi ažuriranja firmwarea na AirPods-ima nije idealan, to je jedini način da to mogu da urade ljudi koji koriste AirPods sa Android telefonima i Windows računarima.

Izvor: Redmondpie

Podelite s prijateljima

Tweet