Apple planira AirPods Pro sa USB tip-C portom

Do kraja ove godine očekuje se pojavljivanje AirPods Pro sa USB tipom C.

Očekuje se da će se do kraja godine pojaviti AirPods Pro 2 sa USB tipom C. Druga generacija AirPods Pro je lanisrana u septembru 2022. godine sa posebnim načinom punjenja. Kompanija sada planira da napravi izmenu upotrebom porta tipa C.

Neki analitičari smatraju da Apple u ovom momentu nema dovoljno ni planova i ni prilika da napravi port USB tipa C. Međutim, druge informacije pokazuju da se do kraja godine očekuje i pojava iPhone 15 koja će imati USB-C.

