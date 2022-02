Volim tehnologiju, ali…, Dejan Cvetković, Microsoft | BIZIT2021

“Volim tehnologiju, ali…” je naziv predavanja Dejana Cvetkovića, Chief Technology Officer, Microsoft Dev Center, Serbia. Dejan je proveo 28 godina u Microsoft-u i svoje bogato iskustvo je preneo publici BIZIT-a. Dejan je jedan od onih koji su najzaslužniji za samo postojanje Microsoft kancelarije u Beogradu i opisao je kako je to teklo.

“Hteo sam da nazovem prezentaciju “Tito je bio u pravu”, inspirisan lokacijom na kojoj se održava ova manifestacija. Koja je najveća vrednost koju jedna uspešna kompanija može da ima? To su ljudi. I to je rekao još Tito – “Čovjek je naše najveće blago”, i to je deviza koja važi u današnje vreme za svakog ko želi uspeh u sferi biznisa. Kako privući ljude i steći korisnike, i ne samo korisnike, kako steći nove radnike u firmi? San svakog inženjera je bio da radi u Microsoft-u, pa sam otišao u Kanadu. Bila je bitna želja, strast i neko iskustvo koje sam poneo iz Jugoslavije. Ljudi iz Microsoft-a su me maksimalno podržavali u svakom koraku napretka moje karijere. Niko nije verovao da ćemo dovesti Microsoft u Beograd, ali mi smo 2003. krenuli u to, 2004. smo predstavili projekat u centrali Microsoft-a sa malim budžetom, i dovedemo Microsoft u Beograd! Krenuli smo sa 8 inženjera, danas imamo razvojni centar sa 500 inženjera. Tako smo došli i doveli Microsoft u Beograd. Definisanje budućnosti je moguće samo sa ljudima, a novac je potreban, ali ne i dovoljan uslov.”

Dejan Cvetković je potom govorio o vođenju timova, načinima motivisanja radnika i svemu onome što je karakterisalo njegovu bogatu karijeru. Time je okončan prvi dan BIZIT 2021 konferencije.

