Vrednost bitcoin-a u porastu! Kratkotrajni trend ili znak oporavka?

Sećate li se kakvu je pažnju privukao rast vrednosti bitcoin-a krajem 2017. godine? Tada je bitcoin sa vrednosti od 3.000 dolara (koju je dostigao početkom avgusta) za manje od 4 meseca došao do skoro 20.000! A potom je usledio pad, trend koji se uz povremene skokove nastavio tokom cele prošle i početkom ove godine. Sve do 1. aprila…

Izgleda kao da je manjak pažnje u široj javnosti dozvolio da se bitcoin i kriptovalute generalno smire, stabilizuju, oporave i spreme za novi rast. Ali zašto se zaista ponovo povećava cena bitcoin-a? U zavisnosti od toga sa kim pričate, razlog se traži u više smerova…

Prvoaprilska šala ili „ozbiljna igra“?

Ne, šala svakako nije izazvala trend koji trenutno uočavamo. Ali kada je cena bitcoin-a skočila iznad 4.000 dolara, odmah po objavljivanju „vesti“ da će američka Komisija za hartije od vrednosti prihvatiti dva investiciona fonda vezana za ovu kriptovalutu, mnogi su se zapitali…I da je sve ostalo na tom povećanju verovatno sada ne bismo dalje analizirali situaciju, a u anale bismo zabeležili da pametno konstruisana vest u pravom trenutku može da donese ne samo malo smeha već i da vrati optimizam kriptoinvestitorima.

Pričalo se i o tome da su ljudi sa Wall Street-a godišnje bonuse uložili u kripto, da je Bithumb hakovan, da je porastao wash trading (prodaja samome sebi kako bi se stvorila iluzija tržišne aktivnosti), ali najrealnija teorija za rast početkom aprila vezana je za BitMEX berzu kriptoderivata.

U to vreme bilo je na BitMEX berzi skoro 500 miliona dolara u kratkim pozicijama – bitcoin spreman za prodaju u očekivanju pada vrednosti. To je prilika za velikog investitora da namerno „pogura“ tržište u drugom smeru. I kako kaže George McDonaugh, CEO kompanije KR1, takva prilika bila je verovatno veoma primamljiva za iskusne trgovce, iako se ne može sa sigurnošću tvrditi da se upravo to i desilo.

U svakom slučaju, počela je kupovina bitcoin-a, cena je krenula naviše, kratke pozicije su krenule u likvidaciju i dobili smo prvi skok ovog proleća. I na tome bi sve i ostalo da se rast nije nastavio…

Uticaj institucija i prodavaca

Već dugo se priča o tome kada će investicione institucije koje trguju na tradicionalnim berzama početi ozbiljnije da posmatraju kriptovalute, a to se u skorije vreme sve više i dešava. O tome se više ne priča samo u digitalnim kuloarima, već su najave ozbiljne i javne.

Po istraživanju kompanije Fidelity Investments, više od 20% investicionih institucija već je imalo neki dodir sa „digitalnim sredstvima“, a više od polovine smatra da bi trebalo da ih imaju u svom portfoliju. Kao jedan od ključnih razloga njih 46% navodi to što kriptovalute nisu direktno povezane sa drugim investicijama!

Indikativno je i to što je Nasdaq, posle ubacivanja indeksa likvidnosti bitcoin-a i ethereum-a, 1. maja dodao i XRP indeks! Kao jedna od „posledica“ dodavanja indeksa u Nasdaq očekuje se da će američka Komisija za hartije od vrednosti zvanično odobriti trgovanje kriptoderivatima.

Sa druge strane, sve veći broj prodavaca uvodi plaćanje kriptovalutama ili aktivno razmišlja o tome da ga omogući. Sredinom maja objavljeno je da će niz velikih američkih maloprodaja, kao što su Whole Foods, Barnes & Noble i Bed, Bath & Beyond, prihvatati kriptovalute putem aplikacije Spedn, koja omogućava transakcije preko Flexa mreže.

I sve to jesu pozitivni signali, ali nisu dovoljni da se objasni trenutna situacija, u kojoj se bitcoin danima „vrti“ u rasponu od 8-9.000 dolara.

Prepolovljavanje

U maju 2020. godine očekuje nas tzv. prepolovljavanje (eng. bitcoin halving). To će se desiti treći put od nastanka bitcoin-a, a odnosi se na smanjivanje nagrade koju „rudari“ dobijaju za uspešno potvrđivanje blokova u bitcoin blockchain-u. Nagrada je trenutno 12,5 BTC, a sledećeg maja smanjiće se na 6,25 BTC.

To u praksi znači da će se smanjiti priliv novih bitcoin-a, a znamo da manja ponuda uz adekvatnu potražnju znači rast cena. Istorijski posmatrano, to se desilo već dva puta – do godinu dana pre prepolovljavanja 2012. i 2016. godine počeo je rast, koji se nastavio i posle. Zato su investitori i analitičari spremni da trenutna dešavanja pripišu narednom halving-u.

Po rečima Marka Matanovića, direktora ECD.rs servisa, teško je reći da li je samo halving razlog za rast. „Ljudi do sada jesu povezivali rast cena sa halving-om. Ipak, ono što se zna da će biti već je kroz aktivnosti ljudi često uračunato u cenu bilo koje robe, usluge, hartije od vrednosti, pa tako i kriptovaluta“, naglasio je on.

Bitcoin je zreliji

Verovatno je da svi navedeni razlozi za rast imaju svoj uticaj u određenoj meri, a vrlo je moguće da postoje i neki za koje ne znamo. Ali sve to zajedno upućuje na zaključak da je bitcoin sada zreliji.

To potvrđuje i istraživanje kompanije Indexica, koja je analizirala na hiljade dokumenata i način na koji se o bitcon-u govori i zaključila da je oblast kriptovaluta generalno mnogo zrelija, odnosno da je diskusija koja se oko njih vodi na višem nivou nego ranije. Način na koji se o bitcoin-u priča je kompleksniji, što je logično, s obzirom na to da je sve više ljudi zainteresovano i proširuje svoja znanja. Smanjile su se i brige u vezi sa potencijalnim prevarama, a o BTC-u se ne priča u prošlom, nego u budućem vremenu.

Da su kriptovalute zrelije slaže se i Marko Matanović iz ECD.rs servisa. On ističe da je „sve više projekata u ovoj oblasti, sve više ljudi radi u toj sferi, pa je logično da ozbiljan napor, novac, energija i znanje koji se ulažu s vremenom stvaraju određeni kvalitet. Upravo zato kriptovalute sazrevaju svakog dana pomalo, samo što su neke stvari lako vidljive, a neke ćemo videti u budućnosti“.

Koju će vrednost bitcoin dostići?

Ovde ulazimo u zonu divljih spekulacija. Konzervativnije prognoze govore da će se cena na neko vreme stabilizovati, malo i smanjiti u odnosu na nivo od oko 8.500 dolara, na kojem je u vreme pisanja ovog teksta. Ali to je pogled u bližu budućnost.

Gledajući malo dugoročnije, očekuje se rast, pa tako Arthur Hayes, CEO berze BitMEX, smatra da će ove godine BTC dostići 10.000 dolara, ali je on prognozu izneo pre aprilskog skoka. Tada je očekivao da oporavak krene u četvrtom tromesečju.

Matanović smatra da rast cene treba posmatrati dugoročno. „Cena je nekada bila viša, ali dogodilo se nekoliko puta da imamo ozbiljan skok, pa ozbiljan pad. Ono što je evidentno jeste da se svaki naredni pad zaustavljao na višoj vrednosti nego prethodni, dok su kratkoročne velike promene najverovatnije rezultat spekulativnih aktivnosti u trgovini kriptovalutama, uz dodatne uticaje“, objašnjava Matanović.

Sa druge strane, Tom Lee, generalni direktor kompanije Fundstrat Global Advisors, smatra da je realna vrednost bitcoin-a 14.000 dolara – dva do tri puta veća od investicije potrebne da se „izrudari“ jedan BTC. No, treba imati u vidu da je on i prognozirao rast do 25.000 dolara tokom prošle godine, a vidimo kako se to završilo…

Najluđu prognozu dao je John McAfee, koji očekuje da BTC dostigne vrednost od milion dolara pre kraja 2020. godine. Nešto realnija predikcija stiže sa Reddit-a: analizirajući prethodne halving-e, korisnik Lemonmule smatra da će u narednih godinu dana vrednost porasti do oko 15.000 dolara i da će se potom maltene udesetostručiti do početka 2022. godine!

Živi bili, pa videli…

