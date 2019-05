Gde je najbrži mobilni internet?

Kompanija Opensignal sprovela je istraživanje koje se tiče trendova na tržištu mobilnog Interneta. Samo istraživanje sprovedeno je u 87 zemalja sveta i uključivalo je analizu problematike kao što je dostupnost 4G mobilnih mreža, iskustvo praćenja video sadržaja, download i upload brzine kao i latencije.

Zaključci koji se mogu izvesti iz čitavog istraživanja su da 4G mobilne mreže još uvek nisu dostupne u svim krajevima sveta iako je upravo počeo proces prelaska na nove 5G mreže. Najveća pokrivenost 4G signalom je u Evropi, a među svih 87 zemalja koje su učestvovale u istraživanju pokrivenost 4G signalom je oko 80%.

Zemlja čiji telekomunikacioni operateri nude najbrži mobilni Internet s prosečnom download brzinom od 50 Mb/s je Južna Koreja, a na drugom mestu je Norveška, u kojoj je prosečna download brzina 48,2 Mb/s. U Srbiji, prosečna download brzina je 21,5 Mb/s, što je više od prosečne download brzine kada se uzmu u obzir svih 87 država koje su učestvovale u istraživanju – 17,6 Mb/s.

Što se tiče pokrivenosti 4G signalom, ponovno je vodeća Južna Koreja s pokrivenošću od 97,5%, a i uopšteno na skali po pokrivenošću dominiraju azijske zemlje. Srbija beleži pokrivenost 4G signalom od 83,8%, što je više od zemalja kao što su Francuska, Nemačka, Italija, Argentina, Poljska i Irska.

Što se tiče iskustva gledanja video sadržaja putem mobilnog Interneta, tim segmentom dominiraju zemlje u središnjoj i severnoj Evropi. Moguće ocene bile su od 0 do 40 za slabo iskustvo, od 40 do 55 za zadovoljavajuće iskustvo, od 55 do 65 za dobro iskustvo i od 65 do 75 za vrlo dobro iskustvo praćenja video sadržaja. Samo je Norveška bila zemlja koja je ostvarila gotovo maksimalnih 75 bodova (74,7), dok se u prvih deset zemlja po zadovoljstvu praćenjem video sadržaja putem mobilnih uređaja nalazi čak osam evropskih zemalja. Srbija je osvojila 65,7 bodova.

Kada je reč o podacima vezanim za brzine upload-a, tu ponovno dominira Evropa, konkretno Skandinavija. Na prvom mestu po upload brzinama nalazi se Danska s prosečnim brzinama od 15 Mb/s, koliko iznosi i prosečna brzina uploada u Južnoj Koreji. Prosečna brzina uploada u Srbiji je 7,4 Mb/s.

Za kraj, ostala je latencija, gde je samo 15 zemlja uspelo da zadrži latenciju ispod 40 ms, Singapur ima najmanju latenciju koja iznosi 30,7 ms. Latencija u Srbiji iznosi 37,1 ms.

Izvor: Phone Arena

