Vrednost kriptovaluta na dan 1.5.2018.

Nakon brutalnog početka godine za investitore kriptovaluta, bitcoin je imao veliki povratak u aprilu. Početkom, tačnije 1. aprila, svaka jedinica bitcoin-a prodavala se za 6.816 dolara, otprilike jednu trećinu vrednosti koju je bitcoin imao u svom vrhuncu (blizu 20.000 dolara) prošlog decembra. Ipak, krajem aprila, bitcoin je vredeo oko 9.300 dolara. To je porast od 36% u toku meseca. Drugim rečima, ako ste početkom aprila kupili 1.000 dolara bitcoin-a, vi biste sada bili bogatiji za 360 dolara, piše Time. Trenutno, bitcoin drži nivo od 9.300 dolara. Valuta sedi na ovoj granici nekoliko dana, i dok cena nije nužno pala, nije ni napredovala. Ovo ukazuje na to da bitcoin nailazi na novootvoreni otpor na sadašnjem nivou, a možda granica od 10.000 dolara nije blizu kao što smo prvobitno mislili. Iako podrška ostaje relativno čvrsta prema sadašnjoj ceni, bitcoin bi potencijalno mogao da doživeti uspone na 11.700 dolara, pa čak i 12.000 dolara, s obzirom na to da je u stanju da se kreće iznad granice od 9.500 dolara. Kada ovaj otpor bude slomljen, možda ćemo biti svedoci bitcoin-ovog ubrzanog kretanja napred. Dobra strana je da je bitcoin dostigao najviši položaj od sredine marta, kada je cena skočila nešto više od 9.700 dolara. U većini slučajeva, bitcoin zadržava trend rasta, mada analitičari ukazuju na to da „smanjena nestabilnost kripto-tržišta“ zadržava bitcoin u mestu za sada.

Ukupna tržišna kapitalizacija bitcoin-a iznosi 21 milion kovanica. Trenutno ostaje manje od četiri miliona novčića koje tek treba izrudariti. Što je manji broj novčića, to je teži proces rudarenja. Očekuje se da će poslednji bitcoin biti izrudaren negde u 2140. godini – što će biti tek za više od 100 godina. Do tada ima još dosta vremena, ali stavljanjem u kontekst shvatamo da je bilo potrebno nešto više od devet godina da se izrudari prvobitnih 17 miliona, a sa ovom nestašicom koja postaje sve veća realnost svakog dana, mnogi stručnjaci veruju da će cena bitcoina ići još više, pošto postaje teže sakupiti starije novčiće. Očekuje se da će mnogi sadašnji vlasnici bitcoin-a zadržati čvrstu poziciju svojih novčića i izbeći unovčavanje u nadi da bi potencijalno mogli svedočiti da se njihove zarade povećavaju deset puta u naredne tri do pet godina, piše Merkle. Juče je vrednost bitcoin-a na otvaranju bila 9.411,1 dolara, a danas je otvorio sa 9.235,7 dolara.

Cena ethereum-a u ​​proteklih nekoliko dana postepeno raste uz liniju trendova koji je evidentan od 7. aprila. Vrednost od 700 dolara se ponavljala kao najviša u subotu i nedelju. Ponovljeni ciklusi ubrzanih cenovnih pucanja praćenih kratkim pokušajima korekcije naviše su evidentni na 4-satnim ETH/USD grafikonima, od prošlog petka. Međutim, linija uzlaznog trenda je delovala kao rastući nivo podrške tokom proteklih nekoliko dana. Izgleda da se tržište kreće u pravcu testiranja otpora oko 713,24 dolara tokom prvih nekoliko dana ove sedmice. Cena etereuma se kreće duž linije nagore u proteklih nekoliko dana. Iako cena ethera nije uspela da pređe 700 dolara tokom subotnjeg i nedeljnog trgovanja, verovatno ćemo videti da se kreće prema 713,24 dolara tokom narednih 24 sata, piše Merkle. Juče je vrednost ethereuma iznosila 689,40 dolara, a danas je ethereum otvorio berzu vrednošću 679,45 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1748 1.5.2018. Švajcarska CHF 98,5940 1.5.2018. SAD USD 97,4236 1.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 9.235,7 1.5.2018. Internet ETH 679,45 1.5.2018. Izvor: www.cex.io

