Vrednost kriptovaluta na dan 17.4.2018.

Tokom jučerašnjeg dana, cena Bitcoin-a je porasla od 8.083 dolara do 8.371 dolara. Međutim, valuta je izgubila određeni zamah i zatvorila dan sa 8.090 dolara. Tržišna kapitalizacija Bitcoin-a na početku dana iznosila je 137 milijardi dolara, pri čemu je dostigla 142 milijardi dolara tokom dnevnog vrhunca. Međutim, jučerašnji dan je zatvoren sa više ili manje istom tržišnom kapitalizacijom od 137 milijardi dolara. Bitcoin-ova nedeljna performansa pokazuje snažan trend rasta koji je formirao – s obzirom da je valuta počela nedelju sa 6.778 dolara i zatvorila sedmicu sa 8.090 dolara – i imala maksimalnu vrednost od 8371 dolara. Tržišna kapitalizacija bitcoin-a tokom ovog perioda skočila je sa 115 milijardi na 137 milijardi dolara – što je snažan rast. Sada je naizgled naišao na snažnu bazu od 8.000 dolara – sledeći cilj Bitcoin-a bi trebalo da bude cena od 10.000 dolara – ali mora proći kroz više linija otpora. Sledeći glavni cilj bi bio da prevaziđe tačku cene od 8.500 dolara – a kada se to pređe, 9.000 dolara bi trebalo da dođe ubrzo. Trenutne linije otpora čekaju Bitcoin na 8.500 dolara i 9.450 dolara – ali one su slabe i mogu se preći sa još jednim snažnim rastom. Dugoročni investitori treba da ciljaju na 10.000 dolara kao metu i kontrolišu gubitke, piše Cryptocrimson. Juče je vrednost bitcoin-a bila 8.028,8 dolara, dok je danas otvorio vrednošću od 8.058 dolara.

Trenutno na drugom mestu kada su u pitanju kriptovalute po tržišnoj kapitalizaciji je Ethereum. Njegova platforma, kao i novčić valute, privukla je pažnju velikog broja investitora tokom godina. Valuta je dostigla najviši nivo od 1.400 dolara ranije ove godine – ali je od tada bila u kontinuiranom i sporom padu. Ovaj naizgled beskrajni trend pada je konačno stigao do kraja i tržišta se konačno oporavljaju. Tokom jučerašnjeg dana, cena Ethereum-a je porasla sa 511 dolara na 514 dolara – sa najvišom cenom od 533 dolara u toku dana. Čini se da postoji slaba linija otpora koja sprečava rast valute preko nivoa od 520 dolara. Tržišna kapitalizacija Ethereum-a na početku dana porasla je sa 50,5 milijardi dolara i dostigla vrednost od 52,8 milijardi dolara kada je valuta dostigla dnevnu visinu. Međutim, dan je završio sa tržišnom kapitalizacijom od 50,8 milijardi dolara – dobivši 300 miliona dolara tokom dana. Ethereum-ova ETH kriptovaluta je bila veoma impresivna kada se pogledaju nedeljne performanse cena. Vrednost ethereum-a, na početku prošle sedmice, iznosila je 410 dolara – odakle je dobila još 114 dolara tokom nedelje kako bi zatvorila sedmicu na 514 dolara. Najviša tačka u nedelji došla je juče tokom dana kada je Ethereum pogodio tačku od 533 dolara. Tržišna kapitalizacija Ethereum-a takođe je porasla sa 40,5 milijardi dolara na 50,8 milijardi dolara, što predstavlja rast tokom nedelje od 10,3 milijardi dolara. Očekuje se da će se cena Ethereum-a povećati u ovom pozitivnom trendu rasta i očekuje se da će preći liniju otpora od 520 dolara – što bi postala nova linija podrške za valutu. Ako je za verovati stručnjacima, Ethereum ima za cilj da pređe 600 dolara u narednih nekoliko nedelja. Trenutne procene pokazuju drugu liniju otpora na vrednosti od 545 dolara i jednom kada bude pređena – sledeća meta je direktno iznad 630 dolara. Investitorima se savetuje da nastavljaju da prilagođavaju svoje ciljeve i svoje gubitke na osnovu učinka cene Ethereum-a s vremena na vreme, piše Cryptocrimson. Juče je ethereum otvorio vrednošću od 510,58 dolara, dok je danas otvorio vrednošću 510,12 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1616 17.4.2018. Švajcarska CHF 99,3205 17.4.2018. SAD USD 95,4070 17.4.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.058 17.4.2018. Internet ETH 510,12 17.4.2018. Izvor: www.cex.io

