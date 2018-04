Kompanija koja brine o zaposlenima

IT stručnjaci retko su u prilici da biraju u kom gradu bi voleli da rade, a da pritom ne promene poslodavca. Ako rade u Seavus‑u, samo u Srbiji postoji mogućnost rada iz četiri kancelarije, a to nije jedina prednost za članove tima ove švedske kompanije…

Kompanija Seavus osnovana je 1999. godine u Švedskoj, a danas posluje širom sveta i direktno je prisutna u osam država. U glavnu delatnost kompanije spadaju razvoj softverskih rešenja i konsultantske usluge, a tokom godina dokazala se u domenu pružanju vrhunskih poslovnih rešenja za različite industrijske grane.

Portfolio kompanije obuhvata rešenja koja se kriju iza skraćenica kao što su BSS/OSS, CRM, CEM, BI, ALM… kao i poslovne i potrošačke proizvode, mobilna i gejming rešenja, usluge upravljanja rešenjima, kao i razvoj, konsalting i obezbeđivanje resursa u skladu s potrebama klijenata Seavus‑a.

Rešenja kompanije Seavus koristi više od 3.500 klijenata, među kojima se nalaze vodeća svetska imena iz oblasti telekomunikacija, finansija, potrošačke elektronike, tehnologije, obrazovanja, zdravstva…

Globalno, lokalno

Trenutno Seavus zapošljava više od 850 stručnjaka u 18 kancelarija širom sveta. Na Balkan su došli 2001. godine, kada su u Makedoniji osnovali svoj glavni razvojni centar, a u Srbiji su prisutni od 2007. kada su otvorili kancelariju u Nišu. Danas, u našoj zemlji imaju kancelarije i u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. U regionu imaju kancelarije još i u Albaniji i Bosni i Hercegovini.

Kako kažu, kompanija se konstantno širi, o čemu svedoči i broj otvorenih radnih mesta u sekciji njihovog sajta posvećenog karijerama, tako da se, osim povećanja broja zaposlenih, planira i otvaranje kancelarija u drugim državama.

Timovi u Srbiji trenutno rade na razvoju projekata iz oblasti telekomunikacija, bankarstva, finansija, gejminga i drugih industrija. Na ovim projektima zaposleno je više od 150 radnika, dok u HR i Recruitment sektoru tvrde da će se ovaj broj do kraja godine povećati na barem 200.

U kompaniji kažu da u našoj zemlji prepoznaju potencijal i odlične stručnjake za različite tehnologije, kao što su .Net, Java, big data, QA, C++, Linux, razvoj front‑end‑a… Novi stručnjaci iz Srbije posao mogu naći u sve četiri lokalne kancelarije!

Kolektiv u Srbiji trenutno čine mladi i ambiciozni ljudi, prosečne starosti oko 30 godina, koji su željni razvoja sopstvenih karijera, širenja znanja i ne libe se da prihvate nove izazove. Generalno govoreći, to su sve ljudi s visokim obrazovanjem, mada naglašavaju da to nije primarno. Važniji su znanje, iskustvo i želja za učenjem, pa u zavisnosti od karakteristika kandidata, diploma nije uvek presudna.

Oni koji već rade u ovoj kompaniji ističu odličnu atmosferu, timski duh, kao i priliku da se radi za neke od najvećih kompanija u telekomunikacionoj, bankarskoj i automobilskoj industriji. Njih posebno privlači i to što se pojavljuju prilike za rad direktno iz kancelarija klijenata s kojima Seavus sarađuje.

Znanje u fokusu

Znanju se, kao jednoj od ključnih vrednosti, zaista pridaje velika pažnja. Na prenos i deljenje znanja stavlja se veliki fokus. Tako svi novozaposleni u Seavus‑u prolaze kroz uvodne soft skills treninge koji im pomažu da se bolje integrišu u način rada kompanije i da se upoznaju s korporativnom kulturom.

Pored toga, zaposlenima je na raspolaganju obiman spektar programa obuke kojima se pokrivaju različiti segmenti poslovanja i usluga koje kompanija pruža. To obuhvata treninge, posete konferencijama i kongresima, organizaciju radionica, kao i omogućavanje zaposlenima da se sertifikuju u oblasti tehnologija Seavuskoje koristi. Interni i eksterni trening programi ne odnose se samo na tehnički kadar već i na menadžment kompanije. Uz to, realizuju se i programi za razvoj talenata, kao i kursevi jezika.

Uz sve to, u kompaniji poseduju i veliku biblioteku, kako fizičku, tako i virtuelnu, koju svi zaposleni mogu koristiti.

Moderno samoupravljanje

Pored toga što veliku pažnju poklanjaju novim znanjima, zaposleni Seavusu‑u u Srbiju imaju priliku da učestvuju u načinu rada koji je nazvan extreme leadership.

Taj koncept odnosi se na samostalno rukovođenje dnevnim obavezama u kancelariji, što podrazumeva da zaposleni sami biraju svoje predstavnike koji s njima (ali i za njih), upravljaju raspoloživim resursima. Kompanija svakog meseca izdvaja sredstva o čijoj upotrebi zaposleni sami odlučuju.

Radno okruženje je moderno uređeno i opremljeno „sitnicama“, kao što su konzole za igranje, društvene igre, pikado, stoni fudbal, a osim stolica, mogu se koristiti i bean bag fotelje, pilates lopte. Sve je prilagođeno tome da se zaposleni osećaju ugodno dok rade, kao i da pauzu mogu da organizuju tako da se najbolje opuste i spreme za naredni izazov. Osećaju zajedništva doprinose Happy Friday događaji kojima se obeležava kraj svake radne nedelje.

Radno vreme je fleksibilno, pa se u kancelariju može doći od 7 do 9 ujutro, a postoji i mogućnost rada na daljinu, za one koji mogu samostalno da rade na svojim zadacima. Uz to, zaposleni dobijaju mesečne članarine za sportske, fitnes i velnes klubove, kao i mogućnost da prisustvuju većim sportskim događajima. Naravno, tu je i privatno zdravstveno osiguranje za sve zaposlene.

S druge strane, dobro osmišljene menadžment i tehničke strukture omogućavaju takvu organizaciju projekata i zadataka da se sve realizuje u definisanim rokovima i bez prekovremenog rada. O ravnoteži privatnog i poslovnog života izuzetno se vodi računa u Seavus‑u.

Mogućnosti za napredovanje

Svim zaposlenima otvorene su opcije za napredovanje u okviru kompanije, a to direktno zavisi od ostvarivanja ciljeva i zadataka na trenutnoj radnoj poziciji. Ukoliko se kod zaposlenog primeti izraženi napredak i to se održava duže vreme kao oblik ponašanja, nadležni menadžer inicira unapređenje. Jedan od procesa kroz koji to može da se ostvari jeste evaluacija performansi zaposlenih koja se realizuje dva puta godišnje. Za taj proces zaduženi su evaluatori (projektni i tehnički menadžeri), koji su kroz posebne treninge osposobljeni da evaluiraju učinak svakog zaposlenog gledan kroz tehničko i profesionalno napredovanje.

Zaposleni u kompaniji napreduju onoliko brzo koliko postižu rezultate, a to se vidi i kroz veći broj primera ljudi koji su započeli od najnižih pozicija, a sada su već na ključnim mestima u sistemu. Seavus ima praksu da nalazi i gradi odgovarajući kadar za bilo koju poziciju, pre svega unutar same kompanije, a tek ako to ne da pravo rešenje, odlučuje se za javne konkurse za određene pozicije.

Pored uobičajenog načina napretka, Seavus svojim zaposlenima nudi priliku da steknu međunarodno iskustvo kroz rad na internacionalnim projektima za svetski poznate kompanije i praktični rad u prostorijama klijenata i drugih predstavništava Seavus‑a. Pored toga, postoji i mogućnost prelaska na radna mesta u okviru kompanije u inostranstvu, u zavisnosti od ekspertize i tehnologija kojima zaposleni vlada, kao i trenutnih potreba na različitim lokacijama.

Ogromna porodica

Kako kažu u Seavus‑u, korporativna kultura lako se može osetiti u svakoj njihovoj kancelariji. Zaposleni često putuju i osećaju se kao kod kuće gde god da se nalaze, praktično kao deo jedne velike porodice.

Taj osećaj se širi i van same kancelarije, jer Seavus teži da ulaže i u lokalne IT zajednice. To se vidi i kroz saradnju u vidu Seavus Code Talks događaja na kojima njihovi stručnjaci dele svoja znanja i iskustva, i pričaju o aktuelnim temama vezanim za raznovrsne tehnologije, unapređujući tako lokalnu IT zajednicu.

Samostalnost, odgovornost i sreća

Seavus je kompanija koja je sama odgovorna za svoj uspeh. Vizija, misija i vrednosti formirane su pre više od deset godina, a danas ta filozofija daje rezultate. Vrednosti koje su postavili svojim timovima jesu razvoj i razmena znanja, inovativni pristup i timski duh. Svakodnevno se susreću s izazovima, ponekad i uz tenziju, ali pritom čuvaju sve svoje resurse, znanje i napore kako bi ostali na putu uspeha.

Kontinuirana težnja za razvojem vidi se u isticanju liderstva kao ključa za njihovu budućnost. Zato je u radu kompanije jasna ideja razvoja sopstvenih lidera koji dolaze iznutra. To liderstvo, kao i posvećenost, hrabrost, profesionalizam i kreativnost guraju Seavus napred.

A odgovornost se očekuje od svakog zaposlenog, što se otvoreno naglašava – jer kompanija predstavlja ono što svaki od zaposlenih uradi, uz odgovornost za svoj doprinos. Zato se u zaposlene konstantno ulaže na različite načine, a omogućava im se da se unapređuju ne samo profesionalno već i na ličnom nivou kroz uvažavanje potreba i sreće svakog zaposlenog.

(Objavljeno u PC#253)

