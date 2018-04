Direktan prenos međunarodne konferencije posvećenoj GDPR-u

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizuje Međunarodnu konferenciju koja se održava danas i sutra u Beogradu, a na temu „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)“. Svi zainteresovani mogu da prate konferenciju putem live stream-a 17. i 18. aprila, u periodu od 9.00 do 17.00 časova, na službenom YouTube kanalu Poverenika:

Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) je jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a čija primena se tiče i država koje nisu članice EU. Teritorijalno važenje ovog akta je prošireno, pa se Uredba primenjuje i na obradu podataka o ličnosti lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja rukovalac ili obrađivač podataka koji nema poslovno sedište u Evropskoj uniji ako su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji (bez obzira na to da li to lice treba da izvrši plaćanje) ili praćenjem njihovog ponašanja dokle god se njihovo ponašanje odvija unutar Unije. To praktično znači da i privredna društva koja imaju poslovno sedište u Srbiji moraju da poštuju pravila Uredbe ako obrađuju podatke o ličnosti lica u Evropskoj uniji pod napred navedenim uslovima. S druge strane, Republika Srbija ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom Evropske unije. Dokle smo stigli? Kako bi odgovorili na ovo pitanje redakcija PC Press-a je nedavno održala BIZIT seminar pod naslovom „GDPR – digitalna prava i obaveze”, koji možete pogledati na zvaničnom BIZIT YouTube kanalu:

