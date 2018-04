Vrednost kriptovaluta na dan 18.4.2018.

Vrednost bitcoin-a je odlučujući faktor koji određuje raspoloženje tržišta. Pozitivan trend u cenama bitcoin-a ukazuje na to da će celo tržište kriptovaluta prosperirati, dok negativan trend cena bitcoin-a može dovesti do pada celokupnog tržišta. Srećom za tržišta kriptovaluta, cena bitcoin-a je imala prilično pozitivan trend u poslednje vreme. Bitcoin je prošle nedelje prešao granicu od 8.000 dolara – poziciju koju čvrsto drži od tada. Nakon što je jedno vreme bio zaglavljen u okviru cena od 6.500 do 7.500 dolara skoro mesec dana, bitcoin konačno vidi malo nade jer je valuta formirala novu bazu između 8.000 i 8.500 dolara. Kada dobije dovoljno podrške na ovoj ceni, sledeći talas će imati za cilj očekivanih 10.000 dolara! Juče u toku dana, cena bitcoin-a bila je prilično stabilna, rastući za 0,20% u toku dana. Prekjuče je vrednost bitcoin-a bila 8.028,8 dolara, dok je jučerašnji dan otvorio vrednošću od 8.058 dolara i zatvorio ga na 8.111 dolara – što i nije neki rast, ali bolje i to nego da je u negativnom trendu. Tržišna kapitalizacija valute, tokom dana, pošla je od 137,2 milijardi dolara i stigla do 137,6 milijardi dolara, rastući za 400 miliona dolara tokom dana. Najniža tačka dana je iznosila 7.925 dolara dok je najviša tačka dana bila 8.131 dolara. Cena bitcoin-a, protekle nedelje, prošla je od 6.741 do 8.111 dolara – što predstavlja značajno dostignuće za valutu. Najviša tačka u nedelji iznosila je 8.353 dolara. Tokom sedmice, tržišna kapitalizacija bitcoin-a skočila je sa 114,3 milijardi dolara na 137,6 milijardi dolara! Valuta je izuzetno stabilna u ovom trenutku, činjenica koja bi trebalo da oraspoloži investitore. Ovo je dobro vreme za investiranje, jer se očekuje rast u narednim sedmicama! Valuta sada cilja na granicu od 10.000 dolara – što je dostižan cilj tokom meseca ako se nastavi rast cena, piše Cryptocrimson. Danas je njegova vrednost na otvaranju 8.011,4 dolara.

Ako je suditi po pređenom nivo od 500 dolara prošle sedmice i stabilnom hodu, izgleda da će naredna nedelja biti dobra za investitore ethereum-a. Digitalni novčić je jedan od najpopularnijih na tržištu kriptovaluta, a ovaj skorašnji porast cena je pomogao da se vrati veliki broj investitora koji su izgubili veru zbog trenda pada na tržištu. Ethereum, je u jednom trenutku prešao 1.400 dolara i time postigao najviši nivo ikada ove godine – a od tada je pao na nivo od 400 dolara dok se tržište srušilo u prvom kvartalu 2018. godine. Međutim, prošla nedelja je bila fantastična za ethereum pošto su cene počele da se oporavljaju usporenim trendom rasta. Tokom jučerašnjeg dana, dobitak ethereuma je dostigla vrhunac u toku dana sa 516 dolara. Međutim, odatle je prošla kroz određene fluktuacije kako bi konačno zatvorila dan po ceni od 506,69 dolara. Tržišna kapitalizacija ethereum-a otišla je sa 50,28 milijardi dolara na 50,09 milijardi dolara tokom dana, a izgubila je blizu 200 miliona dolara tokom jučerašnjeg dana. Međutim, Ethereum-ov nedeljni performans, pokazuje snažnu dobit, pošto je valuta počela sedmicu po ceni od 400 dolara. Tokom sedmice cena ethereum-a je porasla na stabilan i sporiji način – dostižući nedeljni maksimum od 534 dolara. Valuta je zatvorila sedmicu po ceni od 506,69 dolara. Tokom sedmice, tržišna kapitalizacija ethereum-a je porasla od 39,5 milijardi dolara do 50,09 milijardi dolara – što predstavlja porast za 15,59 milijardi dolara tokom nedelje. Najveća zabrinutost koju su mnogi investitori imali je da Ethereum ne padne još jednom ispod nivoa od 500 dolara. Međutim, valuta je prešla nivo od 500 dolara pre četiri dana i ne pokazuje znake pada ispod tog nivoa. Izgleda da je ethereum pronašao novu liniju podrške na 500 dolara – a sada ima za cilj sledeću glavnu liniju otpora koji iznosi 630 dolara. Očekuje se da će ETH fluktuacijskim hodom doći do cilja u narednih nekoliko nedelja. Investitorima se savetuje da odrede odgovarajuće ciljeve i gubitke, piše Cryptocrimson. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 510,58 dolara, dok je juče otvorio vrednošću 510,12 dolara. Danas je njegova vrednost 511 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1831 18.4.2018. Švajcarska CHF 98,6833 18.4.2018. SAD USD 95,4629 18.4.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.011,4 18.4.2018. Internet ETH 511 18.4.2018. Izvor: www.cex.io

