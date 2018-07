Vrednost kriptovaluta na dan 31.7.2018.

Tokom proteklih 24 sata, procena tržišta kriptovaluta je blago opala sa 300 milijardi dolara na 295 milijardi dolara, kada je cena bitcoina pala sa 8.300 dolara na 8.150 dolara. Njegova vrednost je u ponedeljak opala ispod vrednosti od 8.000 dolara, zbog čega je došlo do poništenja oporavka koji je napravio za vikend. Bitcoin je ušao u dan trgovanja iznad 8.100 dolara, što je u velikoj meri zadržao do popodneva kada je nakon nekih 20 minuta boravka na tom nivou – BTC doživeo nagli pad ispod 8.000 dolara. Bitcoin cena nastavila je da opada odatle, da bi na kraju pala do 7.861 dolara na Bitfinex-u do uveče. Nije odmah jasno šta je pokrenulo povlačenje, koje dolazi nakon nešto manje od nedelju dana nakon što je bitcoin prvi put za dva meseca otvorio vrata praga od 8.500 dolara. Prošlonedeljno saopštenje da su američki regulatori odbili najnoviju ponudu Winklevoss blizanaca u vezi sa bitkoin ETF-om izazvao je privremenu prodaju, ali tržište se oporavilo već sledećeg dana. Prema podacima senior tržišnog analitičara eToro-a, Mati Greenspan, sledeći veliki nivo podrške BTC/USD iznosi 7.800 dolara, tako da trgovci treba da obrate pažnju na tu vrednost dok špekulišu o kratkoročnoj budućnosti vodeće kriptovalute, piše CCN. Jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila je 8.117,4 dolara, dok njegova današnja vrednost na otvaranju iznosi 8.105,8 dolara.

Juče u toku dana, kod ETH/USD je uglavnom došlo do pomaka sa malim padom. Par nije uspeo da se kreće iznad otpora od 475 dolara i opao je u oblast podrške od 455-460 dolara. Gledajući u 2-časovni grafikon ETH/USD, par nije uspeo da prekine otpor od 485 dolara u nekoliko navrata, što je dovelo do zatvaranja ispod 480 dolara. Slično tome, bilo je odbijanja iznad nivoa od 470 dolara, guranjem cene prema podršci od 460 dolara. Na istoj tabeli postoje dve ključne trend linije pada sa otporima blizu 468-470 dolara. Uspešno zatvaranje iznad 470 dolara moglo bi da promeni cenu prema sve važnijem otporu od 485 dolara.

S druge strane, postoji jaka podrška koja se formira iznad nivoa od 455 dolara, ispod koga cena Ethera može dalje da pada u crvenu zonu. Sledeća podrška je 445 i 440 dolara. Prelazak na 30-minutni grafikon ETH/USD, formirao se kratkoročni otpor blizu 462 dolara i trend linija pada. Ako Ether pređe trend liniju otpora, možda će trgovati prema 470 dolara. Sa druge strane, ako su prodavci Ether-a dovoljno jaki da vode bitku i probiju podršku od 455 dolara, onda ćemo videti da ciljaju na sledeću zonu podrške od 440 dolara. Sve u svemu, ETH/USD trguje u ključnom opsegu i uskoro će se ili povećati iznad 475 dolara ili pasti ispod 455 dolara, piše Ethnews. Juče je ethereum na otvaranju iznosio 458,61 dolara, dok je danas njegova vrednost na otvaranju 459,85 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0603 31.7.2018. Švajcarska CHF 102,0400 31.7.2018. SAD USD 100,7512 31.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.105,8 31.7.2018. Internet ETH 459,85 31.7.2018. Izvor: www.cex.io

