Napredna Rittal rashladna rešenja za IT infrastrukturu

Na nedavno završenom Sajmu CeBIT 2018, Rittal je predstavio brojna pionirska rešenja IT infrastrukture visoke dostupnosti. Među njima su prekonfigurisana i modularna rešenja po sistemu “ključ u ruke”, namenjena EDGE IT sistemima koji će imati primenu u velikom broju industrija i pomoći da se nova IT infrastruktura brzo, sigurno i ekonomično implementira na gotovo bilo kojoj lokaciji, kao i ceo opseg novih modela IT klimatizacije.

Sistemima IT klimatizacije poklanja se sve veća pažnja jer moderni data centri i nova rešenja EDGE computing-a zahtevaju klimatizaciju visokih performansi kako bi IT sistemi tokom eksploatacije funkcionisali pouzdano, s minimalnim “ispadima” i prekidima u radu.

Inovativna klimatizacija za sve IT namene

Proaktivno prateći trendove i potrebe tržišta, Rittal je razvio i predstavio širok opseg novih modela IT klimatizacije, koji su dizajnirani za sve namene, od jednog reka pa do velikih data centara. Najveća novina je prvi svetski hibridni sistem klimatizacije sa 35 kW rashladne snage i integrisanim indirektnim free cooling-om koji je do sada bio moguć samo uz veće investicije. Takođe, postojeći portfolio rešenja klimatizacije proširen je novim jedinicama na bazi direktne ekspanzije LCP DX veće rashladne snage od 20 kW i 35 kW, kao i novom generacijom IT klimatizacije s tehnologijom hladne vode LCP CW (chilled water).

Hibridno rešenje sa free cooling-om

U okviru predstavljenih novih modela je prvi svetski hibridni sistem LCP DX/FC od 35 kW koji u jednom sistemu kombinuje prednosti tehnologije direktne ekspanzije i indirektnog free cooling-a.

Free cooling predstavlja rešenje koje za odvođenje toplote iz data centra koristi nisku temperaturu spoljašnjeg vazduha, a u zavisnosti od lokalnih klimatskih uslova, može se koristiti tokom cele godine ili samo u hladnijim zimskim periodima. Pomoću ovog principa maksimalno se smanjuje potrošnja električne energije za rad sistema klimatizacije jer se koristi već hladan spoljašnji vazduh. Dva su načina na koji se niska spoljašnja temperatura može upotrebiti – direktni i indirektni.

Kod direktnog free cooling-a, kao što mu i sam naziv kaže, spoljašnji vazduh niže temperature “upumpava se” pravo u data centar, pri čemu se obavezno prethodno filtrira kako bi se očistio od svih nečistoća, dok se topao vazduh odvodi najčešće preko krova. U ovom slučaju, energija se troši samo na rad ventilatora za cirkulaciju vazduha.

Indirektni free cooling, sa druge strane, koristi hladniji spoljašnji vazduh, ali indirektno preko sistema klimatizacije i njegovog rashladnog fluida, najčešće vode. Time je potrošnja električne energije svedena samo na rad spoljašnjeg izmenjivača toplote i pumpe za cirkulaciju rashladnog fluida. Na taj način nema mešanja spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha, a tako se izbegavaju problemi sa dnevnim oscilacijama vremenskih uslova zbog čega je indirektni princip čist, stabilan i predvidljiv.

Inovativni Liquid Cooling Package (LCP) DX/FC Hybrid sadrži dva rashladna kruga. Jedan je namenjen za cirkulaciju rashladnog fluida (DX = direktna ekspanzija), dok je drugi namenjen za cirkulaciju vode i indirektni free cooling (CW = cold water). LCP DX/FC u standardom režimu hlađenja funkcioniše putem direktne ekspanzije, ali kada su spoljašnji temperaturni uslovi odgovarajući, jedinica gasi kompresor i automatski aktivira indirektni free cooling, čime se postiže visoka energetska efikasnost.

To znači da ovakvo rešenje, kada se koristi na lokacijama s niskim do umerenim ambijentalnim temperaturama, može da postigne potrebnu rashladnu snagu veoma energetski efikasno i ekonomično, jer se automatski koristi indirektni free cooling kada su spoljašnje temperature niske. Sve ovo ne bi bilo moguće bez spoljašnjeg hibridnog kondenzatora s dodatnim integrisanim hladnjakom za free cooling. Upotreba free cooling-a izuzetno smanjuje operativne troškove.

Efikasno i kompaktno rešenje

Rittal je u svoj portfolio uvrstio i nove jedinice IT klimatizacije rashladne snage od 20 kW i 35 kW na bazi tehnologije direktne ekspanzije. Kao rezultat, rešenja klimatizacije u tehnologiji direktne ekspanzije sada su dostupna u širem opsegu snage od 3 kW do 35 kW.

Novi LCP DX modeli sa rashladnim snagama od 20 kW i 35 kW pogodni su za mala i srednja IT okruženja. Oba uređaja kontrolisana su inverterski i idealna su za hlađenje IT opreme i preciznu kontrolu temperature vazduha koji ulazi u servere s maksimalnom tolerancijom od približno dva stepena Celzijusove skale. Rashladna snaga menja se kontinuirano i prilagođava u skladu s toplotnom energijom koja izlazi iz rekova, čime se smanjuje utrošak energije koji je potreban za klimatizaciju, a samim tim i operativni troškovi.

Klimatizacija visokih performansi

Još jedna kategorija modela koja je imala premijeru jeste nova generacija vodom hlađenih IT sistema klimatizacije LCP CW za područja s visokom vlažnošću vazduha. Specijalne karakteristike ovih jedinica obuhvataju i unapređeni menadžment kondenzata pomoću inovativnog eliminatora čestica vlage koji se koristi u nekim LCP Inline CW jedinicama. Kao rezultat, ovo rešenje je idealno za područja s visokom vlažnošću vazduha ili malim ulaznim temperaturama vode. Još jedna nova karakteristika jeste i plug-and-play montaža, zahvaljujući kojoj je moguća zamena jedinice ventilatora bez upotrebe alata.

Sistemi klimatizacije na bazi hladne vode LCP CW mogu se koristiti kako za klimatizaciju rekova, tako i prostorije data centra. LCP CW su jedinice koje imaju veoma visok učinak, što najbolje prikazuje podatak da mogu imati rashladnu snagu od 55 kW na maloj površini od samo 0,36 m2, omogućavajući najbolje iskorišćenje raspoloživog prostora.

LCP DX/FC sa indirektnim free cooling-om predstavlja idealno rešenje za naše podneblje, s obzirom na to da temperaturni uslovi omogućavaju njegovu upotrebu većim delom godine, a samim tim i velike uštede u potrošnji električne energije i operativnim troškovima.

(Objavljeno u PC#256)

