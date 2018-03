Vrednost kriptovaluta na dan 7.3.2018.

Bitcoin može da povrati neke od svojih ranijih gubitaka, ali postoji veća verovatnoća da će u narednih deset godina imati vrednost od 100 dolara nego 100.000 dolara, rekao je Kenneth Rogoff, profesor na Univerzitetu Harvard i ekonomista za CNBC. U proteklih 24 sata, vrednost bitcoin-a je opala za skoro sedam odsto, s obzirom na to da je obim trgovanja pao na dvogodišnji nizak nivo. Juče uveče, vrednost jednog bitcoin novčića iznosila je oko 10.656 dolara, nakon što je prešao vrednost od 11.432 dolara samo nekoliko sati ranije. Iako je vrednost bitcoina (BTC) porasla tokom proteklih nekoliko meseci, njegov obim trgovanja je zaostajao, pri čemu je pao na dvogodišnji minimum. Do 4. marta, bio je oko 195.500 potvrđenih bitcoin transakcija. Ta cifra je tek nešto bolja od najniže rekordne cifre od 180.000 potvrđenih BTC transakcija, koje su se desile 26. februara 2018. godine. To su najniži obimi od marta 2016. godine, kada su vrednosti bitcoin-a varirale između 380 i 410 dolara po novčiću, piše Investopedia. Prekjuče je bitcoin otvorio vrednošću od 11.337 dolara, dok je juče njegova vrednost na otvaranju 11.670,5 dolara. Danas je otvorio vrednošću od 11.418,3 dolara, odakle je oko 9:30h pao na 10.807.

Od prvih deset najvrednijih svetskih kriptovaluta, zabeleženo je dramatično smanjenje vrednostu tokom proteklih 24 sata, a bitcoin, litecoin, ethereum, bitcoin cash, tron, neo, eos i novi huobi token pali više od pet odsto. Ether pokazuje kratkoročni trend opadanja sa cifrom od juče popodne ispod 840 dolara. ETH bi mogao dalje da opada ka cifri od 800 dolara, piše Ethnews. Ethereum je prekjuče na otvaranju iznosio 857 dolara, dok je juče bio 878,48 dolara. Danas na otvaranju njegova vrednost je iznosila 860 dolara, odakle je oko 9:30h pao na 807.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0836 7.3.2018. Švajcarska CHF 101,4028 7.3.2018. SAD USD 95,0524 7.3.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 11.418,3 7.3.2018. Internet ETH 860 7.3.2018. Izvor: www.cex.io

