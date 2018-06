Vrednost kriptovaluta na dan 8.6.2018.

Juče, bitcoin je trgovao na nivou od 7.700 dolara. Ovo je najviša vrednost za nekoliko dana nakon što je patila kroz nekoliko malih, ali zapaženih padova koji su je doveli na 7.300 dolara tokom ranih jutarnjih časova u utorak. Jedan od najvećih podsticaja za bitcoin nedavno je došao iz malo verovatnog izvora: SEC-a (U.S. Securities and Exchange Commission). Predsednik, Jay Clayton, insistira na tome da iako su određeni altcoin-i (koji su na kraju bili neimenovani) klasifikovani kao hartije od vrednosti, bitcoin je i uvek će biti roba. Bitcoin je dizajniran da služi kao “monetarna zamena” standardnih valuta kao što su američki dolar, jen i evro, a time ne spada u kategoriju hartija od vrednosti, uprkos činjenici da investitori mogu dobiti profit i kapital od bitcoin-a. Primarni pritisak je sada u prostoru altcoin-a, pošto su mnoge valute distribuirane kroz početne ponude novčića to jest ICO. Clayton objašnjava da svaki novčić koji se distribuira kroz napore za prikupljanje sredstava znači da su ciljevi i investitora i organizatora bili dobitak od potencijalnih povraćaja. Ovim se kriptovalute klasifikuju kao hartije od vrednosti, koje ih inherentno stavlja pod stroge smernice SEC-a. Jedno od velikih pitanja jeste da li ova ideja može potencijalno uticati na ether, drugu najveću svetsku kriptovalutu i prvog konkurenta bitcoin-u. U najranijim danima, ether je bio distribuiran putem ICO-a, ali je u proteklih nekoliko godina postao tako decentralizovan da davanje “statusa hartije od vrednosti” verovatno neće imati smisla. Cena ovakvog ether-a koji je označen kao hartija od vrednosti u budućnosti, bi mogla da bude u velikoj meri pogođena, a investitori bi mogli vrlo brzo da vide pad, piše Nulltx. Prekjuče je bitcoin otvorio berzu vrednošću 7.512,2 dolara, dok je juče na otvaranju iznosio 7.629,9 dolara. Danas je započeo vrednošću od 7.701,7 dolara.

Tokom jučerašnjeg trgovanja nije bilo kritičnih oscilacija i cena je bila ograničena u opsegu ispod nivoa otpora od 610 dolara i 615 dolara. Počevši od 30-minutnog grafikona ETH/USD, se pomerio prema nivou od 605 dolara gde su se pojavili kupci. Čini se da postoji snažna horizontalna podrška koja se formira oko trend linije rasta i 605 dolara. Sa druge strane, postoji ključna povezanost trend linije rasta sa otporom kod 610 dolara. Prema tome, probijanje i zatvaranje ili iznad 610 dolara ili ispod 605 dolara moglo bi da pokrene sledeći potez kod ether-a. Sličan obrazac je vidljiv na 2-satnom grafikonu ETH/USD. Formira se veliko obrazac sa otporom blizu 615 dolara i podrškom kod 605 dolara. Uspešno zatvaranje u 30-minutnom grafikonu iznad 610 dolara, nakon čega sledi 2-satno zatvaranja iznad 615 dolara, može možda započeti sledeći oporavak cene Ether-a. Iznad 615 dolara, sledeći otpor je oko nedavnog visokog iznosa od 628 dolara. Međutim, u narednim sesijama prodor rasta bi mogao postaviti cenu na put prema 650 dolara. Sveukupno raspoloženje na tržištu je pozitivno sve dok Ether ostaje iznad nivoa podrške od 605 dolara i 600 dolara. Ako nije, cena će najverovatnije ponovo potražiti podršku od 575 dolara, piše Ethnews. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 591,98 dolara, dok je juče na otvaranju iznosila 606,40 dolara. Današnja vrednost na otvaranju je 609,87 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1125 8.6.2018. Švajcarska CHF 101,9882 8.6.2018. SAD USD 100,0191 8.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.701,7 8.6.2018. Internet ETH 609,87 8.6.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet