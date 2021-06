WhatsApp će uskoro dobiti novu funkciju koju svaki korisnik želi

WhatsApp je do sada imao lošu godinu, kojom su dominirale vesti o ažuriranju politike privatnosti koje je primoralo korisnike da dele više podataka sa Facebookom.

Najzad lepe vesti iz WhatsApp-a

To je bio prvobitni plan za promenu uslova usluge, ali je Facebook morao da odloži ažuriranje za nekoliko meseci da bi se izborio sa velikim reakcijama. Otpor zakonodavaca primorao je Fejsbuk da ne preduzima nikakve mere protiv ljudi koji nisu pristali na uslove usluge. Sve vreme je Facebook insistirao da WhatsApp neće izgubiti end-to-end enkripciju koja podrazumevano štiti sve četove i pozive, ali nikada zapravo nije objasnio zašto su mu potrebni ti dodatni podaci korisnika WhatsApp-a. Znamo da je to za opcione funkcije e-trgovine koje bi ljudi mogli da koriste unutar aplikacije, ali svi korisnici moraju da prihvate promene, čak i ako ne planiraju da imaju kontakt sa preduzećima. To će reći da se, kad god su se pojavile vesti o WhatsApp-u ove godine, uglavnom radilo o privatnosti korisnika. Ali Facebook je radio na novim funkcijama najpopularnije svetske aplikacije za čet, izvan nove politike privatnosti.

Umesto da najavi masovno ažuriranje planirano za WhatsApp putem bloga ili novinskog događaja, Facebook je krenuo u iznenađujućem smeru kada je potvrdio da funkcija koju mnogi korisnici WhatsAppa žele uskoro dolazi. Izvršni direktor Fejsbuka Mark Zuckerberg i šef WhatsAppa Will Cathcart pridružili su se osobi iza bloga WaBetaInfo u WhatsApp četu, gde su razgovarali o raznim novim funkcijama koje dolaze u aplikaciju. Jedna od najvažnijih karakteristika WhatsApp je podrška za više uređaja, u suštini način da se isti WhatsApp nalog nađe na više uređaja. Kao i sada, možete da instalirate verziju aplikacije za PC koja radi sa telefonom. Ali istinsko iskustvo sa više uređaja podrazumevalo bi podešavanje istog WhatsApp naloga na više pametnih telefona i tableta.

Zuckerberg je potvrdio da ova podrška stiže. Veliki je tehnički izazov postići da se sve vaše poruke i sadržaj pravilno sinhronizuju na različitim uređajima, čak i kada se baterija telefona isprazni, ali to je sada rešeno u uskoro stiže. I dalje će biti četovi i razgovori imati end-to-end enkripciju. Cathcart je dodao da će podrška za više uređaja biti dostupna u beta verziji u narednih mesec ili dva. Ova funkcija će podržati do četiri povezana uređaja. Ranije u četu, Zuckerberg je najavio nekoliko dodatnih funkcija koje bi trebalo da pojačaju sigurnost i privatnost na WhatsApp-u. Facebook će uvesti „disappearing mode “, koji će uključiti poruke u za sve threadove na WhatsApp nalogu. Pored toga, Facebook će primeniti funkciju „view once“ za medije i sadržaj, koja će osigurati da deljeni fajl primalac pregleda samo jednom.

Izvor: Bgr

