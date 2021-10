William Shatner odleteo u svemir

Legenda Zvezdanih staza William Shatner hrabro je odleteo u svemir, i time postao najstariji čovek koji je izveo takav podvig.

Kapetan Kirk tamo gde pripada

Vožnjom koja je trajala 10 minuta, uz pomoć kompanije za lansiranje svemirskih letova Blue Origin u Teksasu, 90-godišnji Shatner i tri člana posade odleteli su se prema nebu raketom New Shepard.

Kapsula je prešla Karmanovu liniju na 62 milje iznad Zemlje – mesto koje se smatra ivicom svemira. Tada su putnici imali nekoliko minuta bestežinskog stanja i zapanjujuće poglede na Zemlju, pre nego što su se bezbedno vratili.

Blue Origin je objavio snimak koji prikazuje Shatner-a i njegove saputnike 351.185 stopa odnosno 66,5 milja iznad površine zemlje.

Dok je izlazio iz kapsule na kraju suborbitalnog leta, Shatner-a je dočekao osnivač Amazona, šef Blue Origin-a i veliki obožavatelj Zvezdanih staza Jeff Bezos, koji je i sam u julu izveo prvi let sa posadom na New Shepard-u.

“Tako sam ispunjen emocijama zbog onoga što se upravo dogodilo”, rekao je Shatner nakon izlaska iz kapsule. Nažalost, Jeff Bezos ga je grubo prekinuo usled nedostatka ikakve empatije, duha i sluha za trenutak, te počeo da legendarnog glumca prska šampanjcem dok je ovaj pokušavao da podeli duboke misli stečene kratkim izletom do ivice svemira.

„Imao sam priliku da vidim kako prolazi plava boja, a onda odjednom gledate u crnilo. Ovo iskustvo je nešto neverovatno, svi na svetu moraju to da probaju. Ovo treba da vide svi na svetu. ” „To je izvanredno, izvanredno. Toliko je veće od mene i života. To nema nikakve veze sa malim zelenim ljudima i plavom kuglom. To ima veze sa ogromnošću, brzinom i iznenadnošću života i smrti”, rekao je Shatner.

Pre istorijskog leta, Shatner je priznao da je bio “pomalo uplašen” zbog leta raketom u svemir, ali je takođe dodao da je bio i “oduševljen” tom idejom.

Glumac je iskoristio priliku nakon što mu je Bezos ponudio da ima svoj prvi sopstveni podorbitalni let.

Uz Shatner-a je putovala Audrey Powers, potpredsednica New Shepard Operations, za koju je kompanija Blue Origin rekla da je imala veliki uticaj u izgradnji New Sheparda. Chris Boshuizen (suvlasnik kompanije za satelitske snimke Planet Labs) i Glen de Vries (suvlasnik platforme Medidata Solutions), pri čemu su ova dvojica muškaraca platila svoja mesta u svemirskoj kapsuli.

Blue Origin sada planira da pokrene uslugu svemirskog turizma sa redovnim lansiranjima za platežno sposobne klijente.

Dok su neki optuživali Bezos-a i Richarda Bransona iz Virgin Galactic-a da troše novac na takozvanu „svemirsku trku milijardera“, šef Amazona insistira na tome da će takvi projekti dovesti do infrastrukture za višekratnu upotrebu koja smanjuje troškove svemirskih putovanja. Tada će ljudi imati priliku da koriste svemir za stvaranje „neverovatnih stvari koje poboljšavaju život ovde na Zemlji“.

Izvor: Digitaltrends

