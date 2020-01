Windows 10 i prvi problemi u novoj godini

Windows 10 je 2020. započeo sa nadom u bolju godinu, budući da je 2019. donela poprilično velike probleme koji su se kretali od vrlo ozbiljnih do blažih, te od onih koji su doneli haos sve do onih koji su prepoznavani samo kao bizarni. Nova godina je ipak donela i nove poteškoće, što ukazuje na to da bi i sledećih 12 meseci moglo da štetno utiče na kolektivno iskustvo Windows 10 korisnika.

Radi se o tome da novembarsko ažuriranje i dalje utiče na File Explorer, što pogađa i file search, te file transfers. Microsoft je obećao da će se problemom pozabaviti, ali tek posle praznika, budući da se ne radi o parališućoj ranjivosti. Mnogi korisnici ipak tvrde da su u pitanju ozbiljni problemi koji komplikuju život i utiču na celokupno Windows 10 iskustvo. Jedina objavljena zakrpa stigla je samo do beta korisnika koji testiraju novi Windows 10 20H1, a do svih ostalih bi trebalo da stigne tek krajem januara.

Uprkos tome što je novembarsko ažuriranje donelo i brojna poboljšanja, update je ugrozio File Explorer, te se novi problem pridružio bogatoj listi koja ukazuje na to da bi Windows 10 saga mogla da se nastavi i u 2020. godini.

