Windows 10 update donosi opciju koju su mnogi čekali

Novi Windows 10 update obradovao je mnoge korisnike koji su konačno dobili opciju o koju su dugo priželjkivali. Ovo je do sada jedno od najznačajnijih ažuriranja Microsoft operativnog sistema, a pojedine promene će promeniti način na koji koristimo ovaj OS.

Kako je najavljeno iz Microsofta, Windows 10 korisnici će uskoro moći da obezbede svoj operativni sistem bez lozinki (tj. šifri). Na ovaj način kompanija želi da olakša korisnicima rad, ali i da poveća bezbednost skrećući pažnju na dvostepenu autentifikaciju.

Iako su šifre deo naše svakodnevice, stručnjaci za bezbednost odavno znaju da one nisu značajna zaštita. Zbog toga je Microdoft konačno omogučio logovanje na Windows 10 uređaje bez klasične šifre. To će omogućiti Windows 10 update koji se planira za 2020. godinu. On će omogućiti logovanje uz pomoć softvera za prepoznavanje lica (Microsoft Hello), otiska prsta ili uz pomoć PIN-a. Kada je logovanje u Windows u pitanju, moramo da nepomenemo da je PIN već odavno prisutan kao opcija.

Iako je za mnoge PIN skoro isto što i šifra, tj. password, iz Microsofta garantuju da je to mnogo bezbednija opcija. Naime, lozinke su simetrični ključevi koji se pohranjuju na server, pa ako je on “provaljen” sve šifre su takođe otkrivene. PIN se, s druge strane, nalazi u lokalu u zaštićenom modulu. On je na ovaj način zaštićen od bezbednosnih upada, pa je samim tim mnogo bezbednija opcija. Zbog načina čuvanja PIN-a, valja naglasiti da je on beskoristan na nekom drugom uređaju, pa se na taj način isključuje mogućnost pristupa podacima na nekom drugom mestu.

Windows 10 bez šifri od 2020?

Microsfot smatra da je najbezbedniji način zaštite dvostepena autentifikacija. Iz tgo razloga, Windows 10 će od 2020. godine omogućiti svim korisnicima rad u operativnom sistemu bez šifri. Već sada je moguće da kao korisničko ime stavite broj telefona, pa se u tom slučaju nasumično generiše lozinka koja stiže putem poruke na telefon. Nakon toga će biti potrebno da dokažete da ste to vi uz pomoć Microsoft Hello sistema ili PIN-om.

Kako su istakli predstavnici Microsfota u blogu, testiranja su već započela u ograničenom obimu, a možete se i sami priključiti ukoliko ste se prijavili za Microsoft Insider Program i imate ažuriran Windows 10 operativni sistem. U tom slučaju možete da aktivirate opciju bez lozinki aktiviranjem opcije u direktorijumu Settings > Accounts > Sign-in options. Tamo ćete naići na opciju Make your device passwordless koju treba da aktivirate. Na ovaj način ćete podesiti logovanje u sve Microsoft naloge na Windows 10 uređajima tako da ne traže šifru već dvostepenu autentifikaciju.

