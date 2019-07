Review: OKI Pro9542dn – štampanje na providnim i obojenim medijima

Seriju „Graphic Arts“ uređaja OKI je proširio još jednim modelom koji ima specifičnu namenu u vidu štampe na providnim ili obojenim medijima. U pitanju je varijanta ranije predstavljenog 9541dn modela, koja nosi oznaku 9542dn. Ukoliko ne obratite pažnju, može se učiniti da su dva uređaja ista, ali postoji veoma značajna razlika.

Kao i kod Pro9541dn, i Pro9542dn je A3 kolor štampač koji poseduje pet stanica i koristi pet odvojenih tonera – CMYK plus beli toner. Kod Pro9541dn je „providni“ ili beli toner prisutan kao peta stanica, što znači da se boja ovog tonera nanosi u finalnom prolazu. na scenu stupa OKI Pro9542dn kod kojeg se beli toner nalazi na prvom mestu, što znači da se po potrebi prvi nanosi na mediji koji se štampa.

Razlog zbog čega su bela boja i njena pozicija toliko značajne jeste mogućnost vrhunskog kvaliteta štampe na providnim i tamnim medijima. Efekat koji donosi bela boja je često zanemaren, jer u situacijama standardne štampe na belom papiru, sam papir reflektuje boje koje se prave uz pomoć CMYK palete. Međutim, kod štampe na tamnom ili providnom papiru, odmah se primećuje da je otisak mnogo tamniji i jednostavno se ne vide sve upotrebljene boje usled nedostatka efekta koja se ostvaruje belim papirom.

Ostale karakteristike koje poseduje Pro9541dn se odnose i na Pro9542dn, što podrazumeva i veliku brzina rada. Ovaj štampač izbacuje do 28 kolor strana veličine A3 u minuti, i to bez obzir na tip medija ili papira. Rad se debljim i težim papirom je jedna od važnijih mogućnosti ovih štampača, što je postignuto primenom jedinstvenog sistema uvlačenja koji omogućava da papir uvek bude ravan, a onda print glave u jednom prolazu nanose kompletan otisak. OKI Pro9542dn štampač može da koristi papir veličine od A6 do SRA3 formata i težine do čak 360 gsm. Pomenuti sistem omogućava i efikasnu duplex štampu papira težine do 320gsm, a tu je i dodatna „baner mod“ opcija koja omogućava rad sa papirom do dužine od čak 1321 mm.

OKI Pro9542dn takođe podržava EFI Fiery XF softver koji ima preciznu kalibraciju boja, što daje mogućnost da štampač ostvari tačno ono što se od njega traži. Kod ovog modela, precizno podešavanje je još značajnije, prvenstveno zbog kontrole „traping“ opcije. Ova opcija omogućava da se kontroliše koliko se bele boje nanosi, kako bi se izbegao neželjeni efekat stvaranja „belih ivica“ oko materijala koji se štampa. Primena Pro9542dn je veoma široka, uključujući štampanja svog mogućeg reklamnog materijala na tamnom (obojenom) papiru. Providne nalepnice i slično su takođe veoma značajna opcija koje je tu zbog mogućnosti postavljanja bele boje kao osnove. Kombinacija Pro9541dn i Pro9542dn modela, predstavlja kompletno rešenje za neki dizajnerski/grafički studio koji ima potrebu da štampa materijal produkcionog kvaliteta u većim količinama.

